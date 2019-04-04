Кильку жалко: чего хочет Эстония от России

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену ответных экономических мер в отношении Эстонии.

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Об этом он сообщил в четверг, 4 апреля, после того, как узнал о сожжении 72 тонн эстонской кильки, сообщает местное издание Postimees со ссылкой на заявление Сависаара.

Факту уничтожения подсанкционной кильки есть офицальное подтверждение. Управление Россельхознадзора в Санкт-Петербурге 29 марта сообщило об изъятии 72 тонн запрещенной к ввозу эстонской кильки. Продукция была уничтожена в тот же день на заводе «Ветсанэкология» в Псковской области.

«Я прочитал, что в России сожгли 72 тонны кильки из Эстонии, конфискованные на таможне в Ивангороде. Потребовалось три месяца, чтобы ее сжечь. Жаль наших рыбаков!»

— отметил экс-мэр. Таллин еще с советских времен считается «столицей кильки». Здесь до сих пор проводят выставки с одноименным названием.

Экс-мэр Таллина высказался в целом за отмену ограничений в торговле с Россией.

«Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для президента Кальюлайд, о чем в Москве поговорить», — сказал эстонец.

Президент Кальюлайд планирует посетить Россию 18 апреля, сообщали ранее власти Эстонии. Визит эстонского президента в Россию станет первым за последние восемь лет.

Кремль 3 апреля подтвердил намеченный визит. Москва действительно получила запрос от Таллина о визите в Россию президента Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, встреча двух лидеров «планируется и готовится».

На предложение бывшего мэра о санкциях отреагировал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Как сообщает RT, заявление бывшего мэра является правильным и реалистичным. При этом решение этого вопроса зависит не от российской стороны, а от США и Евросоюза (ЕС).

«Если президент Эстонии сможет повлиять на мнение партнеров по ЕС, мы будем это приветствовать», — сказал Джабаров.

Он добавил, что недавно ЕС продлил санкции против России и в настоящее время Европа не готова к их отмене.

Европейский союз начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года и с тех пор неоднократно продлевал и детализировал их.

Не чика, а бабушка

В Москве Кальюлайд намерена открыть здание посольства республики. Это здание посольства было первым зарубежным представительством Эстонии. Кроме того, президент планирует поздравить людей, «которые ежедневно находятся на переднем крае внешней политики». Об этом ранее говорил советник эстонского президента по внешней политике Лаури Кууизинг.

Не известно, планирует ли эстонский лидер затрагивать тему санкций во время встречи в Кремле, но Кальюлайд отличается боевым характером. На пресс-конференции в Нью-Йорке 12 марта она резко ответила на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, как она себя чувствует в роли женщины-президента и самой молодой главы государства..

«Простите, я бабушка. Я не чика, я бабушка», — отметила Кальюлайд на пресс-конференции по итогам Женского форума ООН.

Чика или чикса – жаргонное словечко от английского chick — цыпочка.

Указ президента России «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» вступил в силу 6 августа 2014 года.

Документом был введен запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных в государствах, которые ввели или присоединились к санкциям в отношении РФ.

Российские санкции касаются и Эстонии, как члена Евросоюза.

Правительством России был определен перечень товарных позиций, поставки которых, в соответсттвии с указом Путина, были ограничены. В перечень для запрета на ввоз вошла молочная, мясная и рыбная продукция, а также овощи, фрукты и орехи. В связи с ростом теневых поставок в июле 2015 года указом президента России было принято решение о необходимости уничтожения незаконно ввозимой продукции.

Россельхознадзор за четыре года действия ограничений на ввоз продовольственной продукции из ряда стран в Россию, с 6 августа 2014 года, выявил более 27 тыс. тонн незаконно ввезенной на территорию страны продукции, отчитывалось ранее ведомство.