«Российское дело» не окончено: сенат придумал новые санкции

Сенаторы от республиканцев и демократов намерены представить законопроект, который будет сдерживать Россию от вмешательства в американские выборы. Законопроект будет представлен в среду, 3 апреля, передает Reuters.

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Согласно документу, глава Национальной разведки США будет обязан в течение 30 дней после любых федеральных выборов проверить, вмешивалась ли Россия или другое иностранное государство в ход избирательного процесса.

В случае вмешательства России в выборы против нее будут введены новые, жесткие санкции.

Если разведка подтверждает вмешательство РФ, то в течение 10 дней после этого США вводят санкции против российских государственных банков и энергетических компаний. Под ограничительные меры попадут два или более финансовых учреждения из списка: Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк.

Кроме того, будут заморожены все операции, подпадающие под юрисдикцию США, касающиеся государственного долга России, российских гособлигаций и долга любой организации, принадлежащей или контролируемой правительством России.

Закон о сдерживании нацелен против России, но в черный список возможных стран-нарушителей, имеющих возможности вмешиваться в выборы, вошли также Китай, Иран и Северная Корея.

Эти государства были определены разведкой США как несущие киберугрозу.

Только сам Трамп и знает

В Кремле в среду в очередной раз уточнили свою позицию по поводу якобы имевшегося сговора России с избирательным штабом республиканцев и вмешательства в президентские выборы.

«Наверное, было бы неправильно России говорить о том, что происходит в США. Наверное, это прерогатива главы американского государства, коим является президент (Дональд) Трамп», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во вторник 2 апреля Трамп назвал позором и причиняющими ущерб стране действия демократов, которые намерены провести ряд новых расследований в Палате представителей Конгресса приписываемого России сговора с избирательным штабом республиканца. Президент США напомнил, что спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что никакого сговора не было. По мнению Трампа, демократы хотят нанести ущерб стране, и этого нельзя допускать.

Напомним, министр юстиции США Уильям Барр 24 марта направил в Сенат основные заключения расследования спецпрокурора Мюллера о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы. Мюллер признал, что никакого сговора между избирательным штабом Трампа и властями России не было.

Кроме того, глава Минюста намерен направить отредактированный текст доклада в Конгресс к середине апреля. Часть данных о частных лицах, которые упоминаются в расследовании Мюллера, но в отношении которых не было выдвинуто обвинений, будет скрыта.

Позиция России относительно претензии США о вмешательстве в выборный процесс была сформирована еще в октябре 2016 года. Тогда президент России Владимир Путин , выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», причислил разговоры о российском влиянии на выборы президента США к числу «мифических, придуманных проблем» и назвал их «истерией».

WikiLeaks работала с российскими хакерами

Но Республиканская партия США провела собственное расследование. В апреле 2018 года был опубликован 250-страничный доклад по «российскому делу». В нем говорится, что Москва вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, но сговора с командой Трампа при этом не было. В докладе описаны кибератаки, якобы осуществленные РФ в рамках «вмешательства», а также упоминается телеканал RT, «распространяющий российскую пропаганду» по указке Кремля.

Доклад в основном описывает случаи кибератак, якобы осуществленных Россией в рамках информационных войн в США и Европе.

«В 2015 году Россия начала организовывать кампанию по тайному влиянию, направленную на президентские выборы в США. Российское правительство по указанию президента Владимира Путина пыталось посеять раздор в американском обществе и подорвать нашу веру в демократический процесс», — говорится в документе.

Авторы доклада также отмечают, что в 2016 году команде Дональда Трампа не следовало идти на встречу в Трамп-тауэр с россиянами, у которых был компромат на Хиллари Клинтон. Кроме того, там говорится, что людям Трампа не следовало контактировать с организацией WikiLeaks, которая публиковала утечки на основе данных российских хакеров. В докладе компания названа «идеальным посредником» для российских спецслужб.

В отчете также приведены данные об автоматизированных твиттер-аккаунтах, которые якобы осуществляли попытки повлиять на американские выборы. Таких интернет-ботов было 36 746, плюс 2 752 «живых» аккаунта, управляемых людьми. Американские следователи также утверждают, что Россия закупала платные объявления. Таким образом было опубликовано порядка 80 тыс. рекламных постов, которые могла видеть аудитория фейсбука, оцениваемая в 29 млн пользователей. А если учитывать «лайки» и «перепосты» в соцсети, то аудитория, якобы подвергшаяся влиянию антиамериканской фейсбук-кампании, могла достигать 129 млн человек.

Комитет по разведке палаты представителей также выяснил, что, помимо твиттера и фейсбука, Россия использовала платформу Google — самый популярный интернет-ресурс на территории США. Также Москву обвиняют в том, что она продолжает использовать эту площадку для пропаганды c помощью телеканала RT. А в YouTube было создано 18 каналов, которые опубликовали видео общей продолжительностью в 43 часа.