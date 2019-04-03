Сворачивайтесь: хостелам дали последний шанс

Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года. Как заметил первый зампредседателя думского комитета по ЖКХ Сергей Пахомов,

парламентарии провели консультации с туристическими регионами, которые поддерживают сам закон, но при этом просят «дать возможность не столько бизнесу, а сколько людям, которые уже выкупили места размещения, возможность отдохнуть» летом, передает РИА «Новости».

Согласительная комиссия состояла из пяти членов Совфеда и пяти депутатов Госдумы. Нижняя палата теперь должна вновь проголосовать по документу в редакции комиссии.

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Глава комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») сообщила, что согласованное депутатами и сенаторами решение будет вынесено в четверг 4 апреля на голосование Госдумы.

Затем документ поступит в Совет Федерации и будет рассмотрен предположительно 10 апреля. После этого закон подпишет президент.

Депутаты Госдумы 6 марта утвердили поправки в Жилищный кодекс, запрещающие содержание хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Закон должен был вступить в силу после опубликования.

Однако 13 марта Совет Федерации отклонил закон, предложив депутатам перенести срок вступления в силу на начало 2020 года ради создания переходного периода для бизнеса. В результате была создана комиссия из членов Госдумы и СФ. Фракция «Единая Россия» предлагала «запустить» закон 1 июля 2019 года, сенаторы предложили компромисс — 1 октября. 1 апреля депутаты признали разумным ввести запрет по окончании курортного сезона, то есть с 1 октября.

Законом вносится поправка в Жилищный кодекс. Он предусматривает запрет на оказание гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов. Открыть в них хостел можно будет только путем перевода квартиры в нежилой фонд и выполнения нескольких требований по переоборудованию помещений, в которых остановятся гости. Необходимы специальное оборудование, которое обеспечивает безопасность, шумоизоляцию, а также сигнализация, сейфы и средства для уборки номеров.

В настоящее время, согласно Жилищному кодексу, в многоквартирном доме нежилым помещением может быть признана только квартира на первом этаже, либо на втором этаже, но лишь если под этой квартирой тоже нежилое помещение. В такой квартире должна быть возможность оборудовать вход с улицы. Таким образом, согласно закону, и хостел может быть только с отдельным входом на первом этаже.

Перевод квартиры в нежилое помещение может занять около полугода со всеми формальностями. Игроки рынка отмечают, что стоимость такой процедуры может варьироваться от 350 тысяч рублей и выше.

В российских городах-миллионниках работает 1776 хостелов, из которых больше половины (948) — в жилых домах, сообщал сервис 2ГИС. В Санкт-Петербурге расположено больше всего хостелов в жилом фонде — 290, то есть почти 80% от общего числа в городе. Высока доля хостелов в жилых домах Екатеринбурга — 76%, в Москве — 40%.

По данным исследовательской компании Ipsos Comcon, этот вид размещения пользуется большой популярностью. В первом полугодии 2018 года в хостелах останавливались 23,6% россиян, путешествовавших по России и странам СНГ.

В начале марта 2018 года ВЦИОМ опросил россиян, как они относятся к законопроекту о запрете хостелов. Около 70% опрошенных считают, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для других жителей. При это среди москвичей и петербуржцев показатель еще выше — 80%. Главные неудобства — это большое количество посторонних (43%), непонятный контингент и неприятные компании (шум, курение, распитие алкоголя — 44%).

Депутаты говорили, что получают большое количество жалоб от жильцов домов, которые сталкиваются на лестницах с потоком гостей постояльцев.

«Подъезды превращаются в постоялые дворы, а сами дома — в дворы проходные. Со всеми вытекающими последствиями. И люди абсолютно логично требуют от государства защиты их прав», — говорил «Газете.Ru» депутат Дмитрий Ионин.

Парламентариев волнует и неуплата налогов. По словам Хованской, «большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, не регистрируются, и проконтролировать эту ситуацию практически невозможно, потому что войти в жилое помещение нельзя, это конституционная норма, и нарушать ее нельзя».