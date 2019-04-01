Задним числом: сколько добавят пенсионерам

Президент Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума. Согласно закону, сначала будет устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе.

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После этого проведут индексацию пенсий. Закон содержит норму о единой методике расчета прожиточного минимума при формировании пенсий малообеспеченным пенсионерам.

Поправки вносятся в действующие закон «О государственной социальной помощи» и в закон «О прожиточном минимуме в РФ».

Регионы занижали прожиточный миниvум пенсионеров

Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин поставил вопрос о необходимости справедливого повышения пенсий. При этом с 1 января 2019 года сложилась ситуация, при которой пенсионеры, получившие доплату до прожиточного минимума, не ощутили обещанного повышения пенсии, так как повышение было засчитано вместо социальной доплаты до прожиточного минимума.

Заместитель главы Минтруда Андрей Пудов признал, что многие пенсионеры реально не получили добавку с 1 января 2019 года.

Как ожидалось, добавка к пенсии в среднем по стране должна была составить 1 тысячу рублей. «В этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы, но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал, и многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми», — возмущался президент и поручил исправить эту ситуацию.

В Минтруде ранее заявляли, что каждый третий регион занижает прожиточный минимум пенсионеров (ПМП). В 2018 году ПМП для определения социальной доплаты в целом по России составил 8726 руб. На 2019 год его размер установлен на уровне 8846 руб. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин уточнял, что в 30 регионах страны занижают прожиточный минимум пенсионеров, чтобы сэкономить на доплатах.

«Порядка 30 регионов занижали и занижают прожиточный минимум пенсионеров в целях установления региональной и социальной доплаты к пенсии», - говорил Топилин.

По словам министра, масштабы занижения в регионах различны: «Где-то это сто рублей, где-то двести, а где-то и полторы тысячи».

Решить проблему призвана поправка, принятая Госдумой во время второго чтения законопроекта – о единой методики расчета прожиточного минимума при формировании пенсий малообеспеченным пенсионерам. По словам министра, эта поправка позволит правительству навести порядок и выпускать правила формирования прожиточного минимума пенсионера. «Это означает, что с 2020 года при формировании бюджетов, как раз в бюджетном процессе 2020 года мы сможем окончательно эту проблему решить», - отметил глава Минтруда.

Как заверил глава Минфина Антон Силуанов, в бюджете имеются деньги на дополнительные выплаты пенсионерам. В этом году на них потратят 15-20 млрд рублей. По словам главы социального комитета СФ Валерия Рязанского, допвыплаты коснутся 3,9 млн человек.

Социальные пенсии также проиндексируют

Кроме того, с 1 апреля будут увеличены социальные пенсии. Их проиндексируют на 2%. Также вырастет размер социальных пенсий для инвалидов с детства и ряда других категорий граждан. По подсчетам Минтруда, повышение коснется около 4 млн человек.

В натуральную величину изменения размера выплаты будет зависеть от конкретного региона и установленных в нем параметров, но в среднем социальная пенсия по старости станет больше на 182 рубля.

Средний размер такой пенсии составит 9 266 рублей в месяц.

Как ранее поясняли в Пенсионном фонде России (ПФР), индексация коснется также социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы. Для этой категории размер выплат будет увеличен на 268 и 270 рублей соответственно. После повышения данные категории граждан будут получать по 13674 рубля и 13812 рублей в среднем по стране.

Напомним, что согласно законодательству РФ, социальная пенсия по старости назначается гражданам, достигшим пенсионного возраста, но по каким-либо причинам не заработавшим стажа для получения страховой пенсии. Помимо этого, право на социальную пенсию по старости имеют представители малочисленных народов Севера: это мужчины, достигшие 55 лет, и женщины, достигшие 50 лет. Социальные пенсии также могут получать иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России не менее 15 лет и достигшие пенсионного возраста.