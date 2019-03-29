«Наверно, это плохо»: Медведев высказался про Абызова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал уголовное дело в отношении своего бывшего подчиненного — экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова.

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«Был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, и получил такое уголовно-правовое развитие», — сказал Медведев, отвечая на вопросы во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте».

«Наверное, это плохо, но другого варианта развития событий не существует», — сказал премьер.

«Если говорить о системе «Открытого правительства», то у меня к ней, к работе этой, никаких претензий нет», — подчеркнул Медведев. «Это была серьезная и вполне важная для страны работа», — добавил он.

Интересно, что на следующий день после ареста Абызова премьер удалил его из друзей в социальной сети «ВКонтакте».

Михаил Абызов работал в правительстве Дмитрия Медведева в 2012–2018 гг., курируя вопросы «Открытого правительства» в кабинете Дмитрия Медведева. Ранее он также был помощником Медведева, когда тот занимал пост президента РФ. До перехода на госслужбу Абызов работал на руководящих должностях в энергокомпаниях. Он входил в правление РАО «ЕЭС России», руководил «Новосибирскэнерго», был главой «Кузбассразрезугля» и председателем совета директоров Ru-Com.

В годы работы в правительстве Абызов был одним из самых богатых чиновников по уровню ежегодного заработка. В 2018 году Forbes включил Абызова в список 200 богатейших бизнесменов России: он занял 162-ю строчку с состоянием в $600 млн.

После переизбрания Владимира Путина президентом РФ и формирования нового кабмина в 2018 году должность министра по делам «Открытого правительства» была упразднена. Михаил Абызов покинул госслужбу и, по данным разных источников, большую часть времени проводил за границей. 25 марта он прилетел в Москву, по слухам, на день рождения одного из бывших коллег и был задержан правоохранительными органами.

Следственный комитет (СК) обвиняет его в создании преступного сообщества, хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб. По данным следствия, эти деньги Абызов вывел из компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии.

Басманный суд 27 марта арестовал Михаила Абызова до 25 мая. Адвокаты просили суд поместить Абызова под домашний арест или отпустить под залог в 1 млрд рублей, который был готов внести присутствовавший на заседании владелец сети региональных аэропортов «Новапорт» Роман Троценко. Поручительства за Абызова представили в суд председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, экс-руководитель администрации президента Александр Волошин, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, заместитель председателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова. Однако суд не изменил меру пресечения.

Бывшему чиновнику грозит до 20 лет лишения свободы. Вину свою он отрицает.

Высказался премьер-министр и по другому не менее резонансному уголовному делу — об аресте основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Напомним, его задержали 15 февраля. Он является основным фигурантом дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

«Если говорить об иностранном инвесторе, то у меня нет информации какой-то точной или определенной, что там происходило», — сказал Медведев. «Внутри этого конфликта лежит конфликт акционеров, который получил вот такое разрешение», — сказал он.

Ранее ряд представителей бизнеса и экспертов уже высказывали мнение, что дело Калви негативно отразится на инвестиционном климате в стране.

Третий резонансный арест, который также прокомментировал Медведев, — это дело Виктора Ишаева, бывшего губернатора Хабаровского края. Экс-чиновника задержали по подозрению в хищении денег у «Роснефти» через схему завышения арендной ставки коммерческого помещения.

Ишаев на госслужбе занимал должности полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе, а также министра по развитию Дальнего Востока. И он стал вторым бывшим федеральным министром, задержанным правоохранительными органами за два дня.

«Он довольно давно ушел с государственной службы, мне трудно комментировать, что конкретно там инкриминируется»,— сказал Медведев, добавив, что сам по себе этот «факт неприятный». «Надеюсь, что правоохранительные органы, следствие и суд в этом вопросе разберутся», — добавил он.

В суде 28 марта Ишаев заявил, что ущерб по его уголовному делу составляет 5 млн рублей за пять лет. Свою вину он не признает.

В отличие от Калви и Абызова, которые находятся в СИЗО, Виктор Ишаев был отправлен под домашний арест.