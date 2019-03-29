Новый закон: накричал на работника – увеличь зарплату

В Минтруде хотят разработать методику для оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на рабочем месте. Кроме того, будет оцениваться влияние неудобного рабочего графика на здоровье сотрудников, пишут «Известия».

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Вопрос о новых параметрах «вредности» работы обсуждали на совещании в Минтруде 11 марта. Речь шла о новой редакция закона «О специальной оценке условий труда».

Так, работодателей могут обязать учитывать шум, вибрации, опасное излучение при оценке условий труда их сотрудников. После оценки условия работы могут быть признаны оптимальными, допустимыми, вредными или опасными. Если условия признаны вредными и опасными, то по Трудовому кодексу сотруднику положена денежная прибавка не менее 4% дополнительно к тарифной ставке или окладу, не меньше семи дополнительных дней отдыха и сокращенная на четыре часа рабочая неделя (36 часов вместо 40).

Эмоциональные и интеллектуальные нагрузки некоторых категорий работников настолько высоки, что их труд может быть признан вредным или опасным, считает секретарь ФНПР Виталий Трумель, присутствовавший на встрече в Минтруде. По его мнению,

на доплату за «вредность» смогут рассчитывать правоохранители, педагоги, медики и журналисты, а также в некоторых случаях и офисные работники, например, бухгалтеры.

«Известно, что перегрузки, негативные состояния и эмоции имеют накопительный эффект и отражаются на здоровье. Поднимается давление, начинается бессонница, падает производительность труда. Это просто необходимо учитывать», — сказал Трумель.

Стрессу зачастую подвержены и сотрудники транспортной сферы: авиадиспетчеры, водители общественного транспорта, машинисты поездов и их помощники, добавил член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов.

«Важно отслеживать состояние работника, степень его выгорания для того, чтобы найти способы улучшить условия труда. Если это невозможно, то нужно вовремя направить человека на реабилитацию», — сказал он.

По его словам, в отечественной медицине не принято использовать термин «профессиональное выгорание». При этом до 30% людей с инвалидностью в европейских странах страдали невротическими расстройствами или имели психосоматические нарушения из-за стресса, рассказал эксперт. В России же такой статистики нет.

Возникновение выгорания или других психосоматических нарушений чаще всего зависит не от профессии, а от конкретного места работы, считает председатель координационного совета профессиональной гильдии психологов Светлана Штукарева. В одной фирме эмоциональная и интеллектуальная нагрузка на бухгалтера может быть очень высока и даже вредна для здоровья, тогда как в другой компании условия оптимальные.

Летом 2018 года рекрутинговое агентство Hays провело исследование мотивации сотрудников российских компаний и выяснило, что 79% россиян испытывали синдром профессионального выгорания или сталкивались с ним среди знакомых.

Среди причин стресса на работе 87% россиян называют необходимость трудиться сверхурочно. 9 % опрошенных сотрудников рассказали о переработке более 15 часов в неделю. При этом только 12% сотрудникам дополнительные часы оплачивают по нормам ТК.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечала, что неблагоприятная обстановка на рабочем месте может привести к развитию физических и психических расстройств, злоупотреблению алкоголем или другими психоактивными веществами, прогулам и снижению производительности труда.

Согласно исследованию ВОЗ 2017 года, связанное с депрессией и тревожными расстройствами снижение производительности труда обходится мировой экономике каждый год в $1 трлн. Только в Европейском регионе ВОЗ этот показатель составляет $140 млн.

Увеличение рабочего дня, отказ от отпусков и обедов негативно влияет на эмоциональное состояние работников.

Опрос ВЦИОМ показал, что в 2017-18 годах планировали отказаться от отпуска от 17 до 20% россиян. При этом согласно опросу Superjob, который охватывал жителей только крупных городов, в прошлом году 47% респондентов отказались от отпуска и 48% трудились без обеденного перерыва.