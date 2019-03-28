Скрытая угроза: почему в России не рады мигрантам

Кто будет следующим

После Якутии другие регионы также могут ограничить прием мигрантов на работу, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

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«Решение, которое было принято в Якутии, — пример того, как из-за криминальной ситуации в регионе местные власти, чтобы прекратить погромы, через принятие определенных документов пытаются успокоить население», — отметил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Подтолкнуть субъекты на такие действия может только обострение ситуации после очередного криминального скандала. По словам Коренева, другие регионы могут принять аналогичные шаги, если такие решения будут стимулироваться со стороны руководства страны.

Напомним, на этой неделе глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете привлекать в 2019 году иностранцев к работе в 33-х областях экономики. Соответствующий документ был размещен в четверг, 28 марта, на официальном сайте правительства Республики Саха (Якутия).

Сферы, на которые накладываются ограничения, — это рыболовство, сельское и лесное хозяйство, охота, строительство, торговля, такси, транспорт и социальные услуги. Также иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на основании патентов, нельзя будет заниматься деятельностью в области права, бухгалтерского учёта, архитектуры и инженерно-технического проектирования, в сфере научных исследований и разработок и прочей профессиональной научной и технической деятельностью.

Глава Якутии Айсен Николаев считает, что указ полностью соответствует федеральному законодательству.

Правом устанавливать запрет на привлечение граждан иностранных государств главу субъекта федерации наделяет федеральный закон, подтверждает руководитель практики частного права НЮС «Амулекс» Елена Проскурова.

Подобные решения на региональном уровне предпринимались и ранее, но в случае с Якутией непонятно, насколько исполнение указа связано с защитой местного трудового рынка. Адекватных объяснений на этот счет не было, отметила в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина.

Рабская сила

Преступления, совершаемые мигрантами, могут обострить ситуацию в стране.

О такой опасности заявил в пятницу, 29 марта, начальник Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД России Олег Ильиных (цитата — по ТАСС). Он привел в пример ситуацию в Якутске, где «совершенное уроженцем одной из стран СНГ преступление повлекло за собой массовое выступление местных жителей».

Всего в России в 2019 году находилось около 10 млн иностранных граждан, заявляла руководитель ГУВМ МВД Валентина Казакова. По ее словам, в основном это граждане стран СНГ. Основные цели въезда на территорию России — частные поездки и работа по найму.

«Основной поток трудовых мигрантов образуют граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Более половины всех трудовых мигрантов находились в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростовской области», — отмечала она.

По ее словам, субъектам было дано право ограничивать поток трудовых мигрантов на их территорию, но этим правом воспользовались только два российских региона.

«Если субъектам не нужны больше трудовые мигранты, они вправе ограничить выдачу этого патента. За всю историю существования патентов два субъекта воспользовались этим правом и один из них — это Калининград во время чемпионата мира по футболу», — рассказала Казакова.

По данным Росстата, миграционный приток в Россию из других стран в прошлом году снизился до минимума с 2005 года — 124,9 тыс. человек.

Лидером среди стран, поставляющих мигрантов в Россию, в прошлом году стал Таджикистан: миграционный приток из этой страны превысил 31 тыс. человек. На втором месте — Казахстан с 26,5 тыс. человек. На третьем месте — Украина (+14,8 тыс.). Следом за ними следует Армения с 14,4 тысяч мигрантов и Киргизия — с 9 тысяч мигрантов.

Мигранты наиболее востребованы на низкооплачиваемых работах, говорит Никита Рябинин из консалтинговой компании KRK Group. Зачастую они готовы довольствоваться условиями труда не соответствующих стандартам и выплатой «серой» зарплаты. При этом их труд востребован в строительстве, логистике, сфере торговли и услуг, добавляет эксперт.

Алексей Коренев соглашается, что за большую часть работ, которыми занимаются мигранты, россияне просто не возьмутся, считая их «тяжелыми» или «грязными». В частности, как отмечает Светлана Ганнушкина, в Москве неоднократно проводились эксперименты, которые показывали, что даже при повышении зарплаты россияне не идут работать дворниками. Поскольку потребности регионов в труде мигрантов не снизятся, то они продолжат привлекать мигрантов к работе.

По данным за четвертый квартал прошлого года, в России было свободно почти 1 млн вакансий, следует из исследования компании «Финэкспертиза».

Так, незакрытые потребности предприятий в Москве оцениваются в 148,2 тыс., Московской области — в 65,8 тыс., Санкт-Петербурга - в 61,4 тыс. В топ-10 регионов по количеству незакрытых вакансий, помимо двух столиц и Московской области, входят Ростовская область, Краснодарский край, Свердловская область, Красноярский край, Приморский край, Нижегородская область и Челябинская область.

В Якутии, по данным за последний квартал прошлого года, оказалось 8,5 тыс. незакрытых вакансий.

После указа Айсена Николаева нелегальных приезжих станет больше, так как приехать и законным способом устроиться на работу будет тяжелее, считает Дмитрий Лесняк, советник юридической компании BMS Law Firm. То есть условия труда для мигрантов ухудшатся.

Иностранные рабочие и так сейчас чаще всего работают без выходных, по 10-12 часов, живут в антисанитарных условиях, а работодатели не выплачивают на них никакие социальные отчисления и в случае проблем оставляют без зарплаты. По словам Светланы Ганнушкиной, фактически

многие мигранты сейчас в России находятся в положении рабов.

Киргизы продолжат работать в Якутии

Решение о запрете привлекать к работе иностранцев было принято на фоне похищения и изнасилования местной жительницы. По делу проходят три человека: обвиняемый в изнасиловании, а также соучастники похищения (граждане Киргизии). После этого в Якутске прошло несколько стихийных митингов с требованиями наказать виновных. В этой ситуации власти региона пообещали усилить меры по борьбе с незаконной миграцией и незаконным предпринимательством.

В то же время указ главы Якутии никак не затронет граждан Киргизии. Дело в том, что Киргизия входит в Евразийский союз, а по российскому законодательству, если гражданин прибыл из государства Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), то патент на работу не требуется. То есть указ, например, будет применим только в отношении таджиков, узбеков, азербайджанцев.

Более того, Россия продлила миграционную амнистию для жителей Киргизии. Они могут беспрепятственно выехать из России до 22 апреля 2019 года и въехать обратно на территорию РФ (в любые сроки) без привлечения к административной ответственности.

Примечательно, что указ главы Якутии не аннулирует уже выданные патенты. Аннулировать патент можно только в том случае, если не вносить фиксированные авансовые платежи.

Но даже при наличии действующего патента соискателю будет отказано в найме на основании установленного запрета,

поясняет Елена Проскурова.

При этом, патент дает право осуществлять трудовую и иную деятельность только в том регионе, в котором он выдан. Поэтому мигрантам, у которых есть выданный в Якутии патент, для продолжения трудовой деятельности в другом субъекте придется приобрести новый.

Как заявили в правительстве республики, в регионе каждый год снижают объем квот на иностранную рабочую силу из ближнего и дальнего зарубежья, а стоимость рабочего патента для мигрантов сейчас выше, чем в остальных субъектах страны.

Стоимость патента на работу в Якутии в 2019 году составляет 9 335 рублей в месяц.

Для сравнения, в Москве он обойдется в 5 тысяч рублей, в Московской области — 4 750 рублей, на Камчатке — 5706 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 8 845 рублей.

По словам председателя Госкомзанятости Якутии Степан Москвитин, в 2018 году от работодателей поступило более 12 тысяч уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, что на 29% меньше, чем в 2017-м.

«Ежегодно снижается доля работающих в республике иностранных граждан. В 2015 году выдали 1145 разрешений на работу в Якутии, в 2016 — 944, в 2017 — 338, в 2018 — 223 разрешений», — отмечал Москвитин.

Численность жителей Таджикистана, Узбекистана, Украины, Молдавии и Азербайджана, которые работают в республике по патенту, уменьшилась почти в два раза: с пяти тысяч человек в 2017 году до двух тысяч человек в прошлом году. Больше всего трудовых патентов оформлено для узбеков.

Мигранты отнимают работу

Сами россияне стойко убеждены, что мигранты отнимают у них работу. Данные опроса ВЦИОМ, обнародованные в декабре прошлого года, свидетельствуют о том, что,

по мнению 49% наших сограждан, мигранты создают конкуренцию на рынке труда и «отнимают» работу у местных жителей. Частично с этим согласны 21% опрошенных,

и только 28% не согласны, отмечают социологи.

О том, что россияне недовольны нынешней ситуацией с засильем мигрантов, свидетельствует и тот факт, что и до событий в Якутске в России уже не раз вспыхивали бунты против мигрантов. Так, в 2013 году произошли беспорядки в Москве, в Бирюлево. Они начались после убийства местного жителя выходцем с Кавказа. События привели к госпитализации восьми человек, задержанию еще 400 человек и погромам на овощебазе в Бирюлево. Вышедшие на улицу люди требовали найти преступника, ликвидировать местную овощебазу и разобраться в районе с нелегальной миграцией.

До этого случился конфликт в карельском городе Кондопога. В 2006 году после убийства двух местных жителей группой из шести человек — выходцами из Чечни и Дагестана — для подавления конфликта с местными жителями был использован Петрозаводский ОМОН. Задержаны были более 100 человек, участвовавших в уличных беспорядках. Карельским властям даже спешно пришлось срочно эвакуировать около 60 лиц кавказских национальностей, спасая их от мести местных жителей.