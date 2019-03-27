«Эх, Мишаня»: как экс-министр обживается в изоляторе

Экс-министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов рассказал о том, как с ним обошлись при задержании и в СИЗО.

Реклама

Напомним, во вторник, 26 марта, Михаил Абызов был задержан сотрудниками ФСБ. Следственный комитет сообщил, что бывшему чиновнику предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, Абызов в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество и вывел 4 млрд рублей из компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии.

Его соучастниками в СК называют Николая Степанова (был гендиректором и председателем совета директоров группы Ru-Com, которая управляла активами Абызова), Максима Русакова (работал в структурах РАО «ЕЭС»), Галину Фрайденберг (была заместителем директора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС), Александра Пелипасова (возглавлял «Новосибирскэнерго» и СИБЭКО) и Сергея Ильичева.

Все они, за исключением Сергея Ильичева, задержаны.

Минувшей ночью Абызова в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы посетили правозащитники.

Как рассказал позже ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников, при задержании правоохранители общались с бывшим министром корректно и силу не применяли.

«Абызов содержится в ИВС в трехместной камере. С ним находится человек, ранее судимый за кражу, а также подозреваемый в убийстве. Это является нарушением: несудимые и ранее судимые должны содержаться отдельно», — сказал Мельников, добавив, что члены ОНК рекомендовали руководству ИВС перевести Абызова в камеру, где нет ранее судимых граждан.

Другие подозреваемые по этому делу также содержатся в ИВС, ни у кого из них на условия содержания жалоб нет.

В ходе встречи с правозащитниками Абызов также дал свое первое интервью журналистам из «Московского комсомольца».

«Допрашивали меня в следственном комитете допоздна. Но я сам был не против, так что все нормально. Ребята образованные, культурные. Замечаний к ним нет. Не кормили, но я и не просил, не хотелось потому что. А в ИВС уже завтрак принесли — кашу и чай — но я потом, сначала посплю», — сказал он.

При этом Абызов заверил, что обращались при задержании с ним корректно.

«Нет, ребята нормальные, не было ни оскорблений, ничего. Корректно, уважительно и качественно. Если будут нарушаться мои права, я знаю, что делать. Вон тут целый «иконостас» с адресами правозащитных структур. В общем, не волнуйтесь»,

— сказал он.

По свидетельству корреспондентов, вместе с Абызовым в камере находились двое — задержанный за кражу рецидивист и обвиняемый в убийстве. Один из них обратился к экс-министру, когда тот разговаривал с журналистами и правозащитниками, лежа на нарах.

«Мишань, ну что ты лежишь, встань, когда с людьми разговариваешь, не удобно ведь»,

— сказал он.

Сам Абызов надеется, что его не посадят в СИЗО. Ранее юристы уже высказывали сомнение в том, что бывшего министра могут отпустить под залог: помимо 159-й статьи УК РФ «Мошенничество» ему вменяется еще и 210-я — «Создание преступного сообщества».

«Может уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов прийти на суд?», — предположил Абызов.

Сам Титов сообщил журналистам, что в настоящее время изучает обстоятельства дела Абызова.

«Обвинение ему предъявлено по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») и ст. 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ. Для того, чтобы судить о законности выбора меры пресечения и возможности применения статьи 108 УПК, нужно понимать, проводились ли вменяемые действия Абызовым как предпринимателем, или же как чиновником и руководителем госкомпании», — пояснил омбудсмен журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании экс-министра. Позже, отвечая на вопросы прессы, он сказал, что не знает, обсуждал ли глава государства это дело с премьером Дмитрием Медведевым.

«Они [Путин и Медведев] говорят очень много, это постоянный рабочий процесс, они в день говорят по несколько раз. Но говорили ли они конкретно по этой теме — я не знаю», — сказал он.

По словам Пескова, президент не высказывал свою позицию по делу экс-министра. «Нет, он [Путин] не может выражать свое отношение, потому что любое отношение было бы фактически попыткой оказать влияние на работу следственных органов», — заметил Песков.

«Здесь важна позиция следственных органов, — сказал он. — Только суд может признать Абызова виноватым в чем бы то ни было».

При этом Песков заявил, что считает неправомерным говорить о вмешательстве ФСБ в работу бизнеса, не зная всех деталей дела. «Мы ничего не видим, мы не видели материалы этого дела, это видели только правоохранительные органы. Поэтому так говорить абсолютно неправомерно, это, скорее, на грани эмоций и схоластики», — сказал он.

В 2012–2018 гг. Михаил Абызов занимал пост министра по вопросам «Открытого правительства» в кабинете Дмитрия Медведева. Ранее он также был помощником Медведева, когда тот занимал пост президента РФ. После переизбрания Владимира Путина президентом России в 2018 году должность министра по вопросам Открытого правительства была упразднена, и Абызов в обновленный кабмин не вошел. В СМИ проходила информация, что он большую часть времени проводит в Италии.

В годы работы в правительстве Абызов был одним из самых богатых чиновников по уровню ежегодного заработка. Так, в 2015-м он заработал 455,6 млн руб., в 2016-м — 520,9 млн руб. В 2017-м его доходы резко сократились до 181 млн руб.

В 2018 году Forbes включил Абызова в список 200 богатейших бизнесменов России: он занял 162-ю строчку с состоянием в $600 млн.

До перехода на госслужбу Абызов работал на руководящих должностях в энергокомпаниях. Он входил в правление РАО «ЕЭС России», руководил «Новосибирскэнерго», был главой «Кузбассразрезугля» и председателем совета директоров Ru-Com.