Налоги не уменьшатся: правительство ввело мораторий

Правительство завершает подготовку закона о включении в Налоговый кодекс неналоговых платежей. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, это не приведет к увеличению фискальной нагрузки. На изменение налогов вводится мораторий, который продлится шесть лет, заявил председатель правительства на расширенной коллегии Министерства финансов.

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«Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей. Их порядок взимания раньше регулировался подзаконным актами. При этом фискальная нагрузка не должна измениться.

Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны», — заявил Медведев.

По словам премьера,повышение НДС с 18% до 20% было необходимо для дополнительных средств на выполнение нацпроектов.

«Мы приняли непростое, но принципиальное решение в сфере налогов. С этого года повышен НДС до 20%. Решение, действительно, было совсем нелегким, рассматривались разные варианты, напомню. Нам нужно было найти ресурсы для реализации национальных проектов и одновременно не допустить сильного негатива для промышленности и торговли», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).

Премьер отметил, что были сохранены льготные ставки НДС на социально значимые товары, зафиксированы на постоянной основе ставки тарифов страховых взносов на уровне 30%, а также проведен налоговый маневр в нефтяной отрасли. Таким образом принятые решения в налоговой сфере носили сбалансированный характер, уверен Медведев.

К неналоговым платежам относят утилизационный, экологический и курортный сборы. Отчисления в Фонд социального страхования (ФСС), Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Пенсионный фонд (ПФР) также являются неналоговыми платежами, несмотря на то что их регулирует отдельная глава в Налоговом кодексе.

Ранее источник РБК сообщал, что в полный перечень входит 74 неналоговых платежа. Внести часть таких платежей в Налоговый кодекс предложил Минфин, а Госдума поддержала.

Однако проблема интеграции неналоговых платежей в налоговый кодекс беспокоит бизнес-объединения. Они считают, что обновленный Налоговый кодекс увеличит нагрузку на бизнес. Об этом в письме президенту Владимиру Путину написали «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Законопроект Минфина фактически приравнивает неналоговые платежи к налоговым, что позволит налоговой блокировать счета компании за неуплату утилизационного или курортного сбора, опасается бизнес.

В августе 2018 года ведомство предложило ввести в России экологический налог для предприятий, деятельность которых наносит ущерб экологии.

Владимир Путин в марте призвал вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова не спешить с переводом экологических платежей в Налоговый кодекс.

«Понимаю, что есть последствия определенные, и прошу Антона Германовича (Силуанова) с этим не спешить, тем более что это пока не законопроект, а одна из идей Минфина. Ничего здесь пока не сформулировано окончательно», — сказал президент в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В феврале глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин заявил, что за 2018 год налоговые поступления в федеральный бюджет выросли на 30% и составили почти 12 трлн рублей.

Отчисления в 2019 году должны быть существенно выше за счет увеличения ставки НДС с 18% до 20%. Как ранее приводил расчеты первый вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов, такая мера позволит привлечь более 600 млрд рублей в год дополнительных доходов.

Из-за повышения НДС инфляция в 2019 году ускорится, превысив целевой уровень в 4%, предупреждал ранее Банк России. При этом прямой негативный эффект от повышения основной ставки НДС может составить порядка 0,5 процентного пункта от ВВП, но аналитики ЦБ надеются, что с «учетом компенсирующего увеличения расходов совокупный эффект на ВВП может оказаться положительным».

Кроме того, в конце прошлого года Владимир Путин подписал пакет законов о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима для самозанятых. С 1 января 2019 года он также вступил в силу.

Эксперимент проводят в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Участниками являются граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, получающие доходы от деятельности или использования имущества и не имеющие работодателя и наемных работников. В категорию самозанятых попадают те, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.

Согласно закону, самозанятыми считаются те люди, у которых нет работодателя и наемных работников и которые получают доход от своей личной трудовой деятельности. Для граждан, которые работают с физическими лицами, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям – 6%.