Золотая труба: почему Киев цепляется за российский газ

Если Украина потеряет возможность транспортировать российский газ, экономика страны потеряет не менее $3-5 млрд в год.

«Труба, которая с первого января будет пустая без прокачки, — страна потеряет минимум 3-5 млрд долларов»,

- заявил депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина»

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«Страна потеряет территорию для транзита газа и нефти и что с нами будет, на чем будем зарабатывать? Огурцы будем выращивать где-то в Польше?», — продолжил парламентарий.

Напомним, действующий контракт на транзит истекает 1 января 2020 года, а переговоры о новом соглашении идут безрезультатно, несмотря на участие в них третьей стороны - представителей Европейской комиссии.

Киеву необходимо «ехать договариваться» с Москвой, подчеркнул Рабинович.

Интересно, что

его однопартийцы ранее уже перешли от слов к делу. Договариваться с Москвой 22 марта приезжали в российскую столицу глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведук и кандидат в президенты Украины от его партии Юрий Бойко.

Оппозиционных политиков принял в своей резиденции Горки премьер-министр Дмитрий Медведев. В переговорах также принимал участие глава «Газпрома» Алексей Миллер, и речь шла в основном про газовые договоренности между Киевом и Москвой.

«Мы готовы предложить и рассмотреть разные взаимовыгодные варианты возобновления контракта по транзиту после завершения действующего контракта в конце этого года», — сказал Бойко. По его словам, в настоящее время действующая власть не проявляет активности в решении данного вопроса.

Так, по словам Медведчука, сохранить украинский транзит можно было бы, вернувшись к идее создания на Украине газотранспортного консорциума с участием «Газпрома». Разговоры об этом идут с 2002 года, однако так и не привели к ощутимым результатам.

«Я уверен, что если мы не сохраним транзит газа через газотранспортный консорциум, что, на мой взгляд, единственное средство, чтобы его сохранить, то поступления в украинский бюджет исчезнут», — продолжал Медведчук.

По его словам, это единая позиция партии и ее кандидата — Юрия Бойко.

Алексей Миллер позже сказал журналистам, что идею поддерживает.

«Предложение по консорциуму мы всегда поддерживали, всегда были сторонниками этого проекта. Если будет сделано предложение от украинской стороны провести переговоры, мы переговоры проведем и станем участниками газотранспортного консорциума на Украине», — заявил Миллер.

Заключение такого консорциума имеет смысл для России только в том случае, если текущие инвестиционные и судебные риски будут нивелированы устойчивой и предсказуемой газовой политикой Украины по результатам предстоящих выборов, обращает внимание директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

Возможно, при определенных условиях, консорциум действительно может быть создан, но сейчас в этом в большей степени заинтересованы европейские потребители и украинская сторона, для «Газпрома» единственным преимуществом является то, что формируются хоть какие-то основания снижения влияния политического фактора на исполнение контрактов, полагает аналитик ГК «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Медведчук и его команда политиков — это те, с кем Москва готова вести диалог, в том числе в газовой сфере, а Европа, которой нужен российский газ, заинтересованна в том, чтобы к власти в Киеве пришли те люди, которые могут договариваться с Россией,

отмечает политолог Дмитирий Перлин.

Пока же отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом» оставляют желать лучшего. Между компаниями идут многолетние тяжбы из-за срывов обеими сторонами выполнения параметров транзитного контракта и соглашения о поставках газа в Украину из РФ. Зимой прошлого года Стокгольмский арбитраж вынес решение по встречным искам компаний, по итогам которых «Газпром» оказался должен выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Суд учел обстоятельства украинской стороны, но не принял во внимание ситуацию спада в мировой экономике, которая привела к снижению потребления газа и, соответственно, наполнению транзитной трубы. Сейчас «Газпром» оспаривает это решение в аппеляционном суде, а «Нафтогаз» пытается принудительно взыскать средства с российской компании за счет ареста активов «Газпрома» за рубежом.