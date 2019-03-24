Назло США: Россию признали сверхдержавой

Россия остается «энергетической сверхдержавой». Об этом заявил генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай, передает РИА «Новости».
При этом он добавил, что страна может также предложить миру новые технологии в этой сфере.
«Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул Фрай.
По его мнению, Россия останется одним из лидеров не только потому, что имеет огромные запасы природных ресурсов, но и потому, что может предложить миру новые технологии в области энергетики. На данный момент мир на 80% зависит от ископаемых источников энергии, и переход на возобновляемые источники займет несколько десятилетий.
«Нельзя за один день перейти с одного топлива на другое», — отметил Фрай.
Кроме того, он сделал несколько заявлений относительно строительства газопровода «Северный поток — 2».
«Северный поток – 2» станет хорошим проектом для Европы из-за дешевизны газа, однако из-за политики ЕС может не захотеть исключать из газового транзита отдельные страны, предупредил он.
«В контексте того, что Европа хочет увидеть разнообразие в поставках и дешевый газ, «Северный поток — 2» является именно таким проектом, который может дать дешевый газ», — заявил Фрай. Этот газ можно использовать, например, для замены угля.
Газопровод «Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря от российского до германского побережья, его длина составит 1200 км, мощность — 55 млрд кубометров газа в год. При этом часть европейских стран выступили против проекта, поскольку, по их мнению, он может помешать энергетической безопасности Европы. Также активный противник проекта — США, которые мечтают поставлять в Европу свой СПГ (сжиженный природный газ).
Напомним, МИРЭС — крупнейшая международная некоммерческая организация в сфере энергетики, которая представляет интересы более трех тысяч компаний со всего мира. Россия является соучредителем и ведущим участником деятельности МИРЭС более 60 лет.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских уже прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета о том, что Россия остается «энергетической сверхдержавой». Об этом сообщает RT.
Депутат поддержал это высказывание и согласился с ним.
«Действительно, Россия является одним из крупнейших в мире как владельцем запасов нефти и газа, так и их поставщиком», — признал Ананских.
Депутат добавил, что без нее трудно представить себе мировой рынок энергоресурсов. Россия, по его словам, будет и дальше оставаться ключевым игроком в этой сфере.
Ранее оценку нефтезапасов России огласило Минприроды.
По данным ведомства, стоимость имеющейся у России нефти составляет 40 трлн руб (оценка на конец 2017 года). Кроме того, запасы природного газа оцениваются в 11 трлн руб., железной руды — в 808 млрд руб., золота — в 480 млрд руб., коксующегося угля — в 2 трлн руб., алмазов – в 505 млрд руб.
Общая стоимость ресурсов страны превышает 55 трлн руб.
При этом в декабре прошлого года президент России Владимир Путин дал старт третьему газовому промыслу на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении, которое находится на Ямале. Как отмечал глава государства, запасы Бованенковского месторождения оцениваются в 4,9 триллиона кубометров газа, а общие запасы газа на полуострове превышают 16,7 триллиона.
«Это вселенский масштаб. Планируется, что к 2030 году здесь будет добываться 310-360 миллиардов кубических метров газа», — сказал президент.
По его словам, в 2019 году начнется освоение Харасавэйского месторождения, расположенного севернее Бованенковского. К 2023 году планируется первая добыча, проектный уровень месторождения — 32 миллиарда кубометров газа в год.
Развивается и атомная энергетика. Как сообщил на днях «Росэнергоатом», запуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 прошел успешно.
«Двадцать второго марта 2019 года в 22.01 мск реакторная установка инновационного энергоблока №2 с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС-2 выведена на минимально контролируемый уровень мощности. Впервые в реакторе энергоблока, работающем на мощности, достаточной для контроля за цепной реакцией деления, зафиксирован нейтронный поток, соответствующий минимально контролируемому уровню», — отмечалось в сообщении.
Ожидается, что появление нового реактора может привести к революции в энергетике. Ввод энергоблока №2 в опытно-промышленную эксплуатацию планируют осуществить до конца года.