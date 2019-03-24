Назло США: Россию признали сверхдержавой

Россия остается «энергетической сверхдержавой». Об этом заявил генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай, передает РИА «Новости».

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При этом он добавил, что страна может также предложить миру новые технологии в этой сфере.

«Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул Фрай.

По его мнению, Россия останется одним из лидеров не только потому, что имеет огромные запасы природных ресурсов, но и потому, что может предложить миру новые технологии в области энергетики. На данный момент мир на 80% зависит от ископаемых источников энергии, и переход на возобновляемые источники займет несколько десятилетий.

«Нельзя за один день перейти с одного топлива на другое», — отметил Фрай.

Кроме того, он сделал несколько заявлений относительно строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток – 2» станет хорошим проектом для Европы из-за дешевизны газа, однако из-за политики ЕС может не захотеть исключать из газового транзита отдельные страны, предупредил он.

«В контексте того, что Европа хочет увидеть разнообразие в поставках и дешевый газ, «Северный поток — 2» является именно таким проектом, который может дать дешевый газ», — заявил Фрай. Этот газ можно использовать, например, для замены угля.

Газопровод «Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря от российского до германского побережья, его длина составит 1200 км, мощность — 55 млрд кубометров газа в год. При этом часть европейских стран выступили против проекта, поскольку, по их мнению, он может помешать энергетической безопасности Европы. Также активный противник проекта — США, которые мечтают поставлять в Европу свой СПГ (сжиженный природный газ).

Напомним, МИРЭС — крупнейшая международная некоммерческая организация в сфере энергетики, которая представляет интересы более трех тысяч компаний со всего мира. Россия является соучредителем и ведущим участником деятельности МИРЭС более 60 лет.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских уже прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета о том, что Россия остается «энергетической сверхдержавой». Об этом сообщает RT.

Депутат поддержал это высказывание и согласился с ним.

«Действительно, Россия является одним из крупнейших в мире как владельцем запасов нефти и газа, так и их поставщиком», — признал Ананских.

Депутат добавил, что без нее трудно представить себе мировой рынок энергоресурсов. Россия, по его словам, будет и дальше оставаться ключевым игроком в этой сфере.

Ранее оценку нефтезапасов России огласило Минприроды.

По данным ведомства, стоимость имеющейся у России нефти составляет 40 трлн руб (оценка на конец 2017 года). Кроме того, запасы природного газа оцениваются в 11 трлн руб., железной руды — в 808 млрд руб., золота — в 480 млрд руб., коксующегося угля — в 2 трлн руб., алмазов – в 505 млрд руб.

Общая стоимость ресурсов страны превышает 55 трлн руб.

При этом в декабре прошлого года президент России Владимир Путин дал старт третьему газовому промыслу на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении, которое находится на Ямале. Как отмечал глава государства, запасы Бованенковского месторождения оцениваются в 4,9 триллиона кубометров газа, а общие запасы газа на полуострове превышают 16,7 триллиона.

«Это вселенский масштаб. Планируется, что к 2030 году здесь будет добываться 310-360 миллиардов кубических метров газа», — сказал президент.

По его словам, в 2019 году начнется освоение Харасавэйского месторождения, расположенного севернее Бованенковского. К 2023 году планируется первая добыча, проектный уровень месторождения — 32 миллиарда кубометров газа в год.

Развивается и атомная энергетика. Как сообщил на днях «Росэнергоатом», запуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 прошел успешно.

«Двадцать второго марта 2019 года в 22.01 мск реакторная установка инновационного энергоблока №2 с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС-2 выведена на минимально контролируемый уровень мощности. Впервые в реакторе энергоблока, работающем на мощности, достаточной для контроля за цепной реакцией деления, зафиксирован нейтронный поток, соответствующий минимально контролируемому уровню», — отмечалось в сообщении.

Ожидается, что появление нового реактора может привести к революции в энергетике. Ввод энергоблока №2 в опытно-промышленную эксплуатацию планируют осуществить до конца года.