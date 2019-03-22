Дополнительная помощь: кто может получать две пенсии

Часть россиян смогут получить вторую пенсию. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий такую возможность.

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Сейчас по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий. Например, это члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение, а также граждане, ставшие инвалидами вследствие катастрофы и принимавшие участие в ликвидации ее последствий.

«Их семьям могут устанавливать пенсию по случаю потери кормильца и страховую или социальную пенсию по старости (инвалидности)», — пишет «Российская газета».

Как считает считает автор проекта закона депутат Госдумы Андрей Барышев, при этом в нынешней редакции закона содержится несправедливость. Так, нетрудоспособные члены семей ликвидаторов и всех тех, кто подвергся воздействию радиации в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и из-за сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, не могут получать пенсию по случаю потери кормильца. На данный момент она им не положена. Получать вторую пенсию они не могут.

Депутат предлагает уравнять семьи в правах и установить возможность для получения двух пенсий нетрудоспособными членами семей тех, кто принимал непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии на «Маяке», а также по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча.

Между тем, сегодня на вторую пенсию могут рассчитывать еще несколько категорий граждан: участники Великой Отечественной войны (ВОВ), а также те, кто стал инвалидом вследствие военной травмы, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд.

Также речь идет о родителях и вдовах (не вступивших в новый брак) военнослужащих, проходивших службу по призыву, погибших или умерших в период прохождения военной службы, либо вследствие военной травмы после увольнения с военной службы. Кроме того, речь идет о гражданах, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

«К этому списку получателей двух пенсий еще можно отнести федеральных государственных гражданских служащих, космонавтов и летчиков-испытателей — они получают страховую пенсию по старости плюс государственную пенсию за выслугу лет. Как отметили в ПФР, в зависимости от категории получателей бывают разные сочетания пенсий. Например, участникам ВОВ и блокадникам назначается государственная пенсия по инвалидности плюс страховая пенсия по старости», — пишет «Российская газета».

Ранее Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума. Законом вносятся поправки в действующий федеральный закон «О государственной социальной помощи».

По действующим нормам, в России пенсии не могут быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания пенсионеров. Если пенсия ниже прожиточного минимума, положена доплата из регионального или федерального бюджета.

По новым правилам, сначала будут устанавливать социальную доплату, чтобы довести пенсии до прожиточного минимума в регионе, а затем — проводить индексацию.

Раньше пенсионер мог обращаться за доплатой к пенсии при условии, что общая сумма его материального обеспечения не достигала величины прожиточного минимума. Теперь же размер пенсии доведут до соответствующего прожиточного минимума в регионе проживания пенсионера. После этого будет проведена индексация пенсии. В результате пенсионеры получат более ощутимую надбавку, отмечали ранее в Министерстве труда.

Закон исключает «из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты), выплачивая их сверх величины ПМП (прожиточного минимума пенсионера), установленного в субъекте Российской Федерации», — говорится в сопроводительных материалах.

Суммы индексаций будут учитываться при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии, так как и прожиточный минимум в регионах меняется каждый год. При этом в следующем году сверх ПМП также будут выплачиваться суммы текущих индексаций.

В 2018 году прожиточный минимум пенсионера для определения социальной доплаты в целом по России составил 8 726 руб. На 2019 год его размер установлен на уровне 8 846 руб.

С 1 января в России прошла очередная индексация пенсий, в результате которой сами пенсии увеличились на 7%, а доплаты сократились. Таким образом, пенсионеры практически не ощутили надбавку.

На эту проблему во время своего послания Федеральному собранию 20 февраля обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Он рассказал о несправедливости при установлении доплат к пенсиям в результате проводимой пенсионной реформы и поручил исправить несправедливость.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что цель закона – «поддержать пожилых людей, которые, например, были инвалидами с детства либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где была очень маленькая заработная плата».