«Здесь есть серьезный элемент конкурентной борьбы»

«Не позволю, чтобы эта тяжелая работа — наряду с миллионами рабочих мест — была разрушена политическими интригами», — заявил Олег Дерипаска, подавая иск к американским ведомствам, оспаривая в американском суде наложенные на него санкции

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В своем заявлении Дерипаска подчеркнул, что стал «жертвой политической борьбы и продолжающейся реакции на предполагаемое вмешательство России» в президентские выборы 2016 года в США.

Как считает бизнесмен, санкции против него несправедливы и незаконны, они отрезали его от международной финансовой системы, сделали его активы «токсичными», а объем капитала самого Дерипаски из-за санкций сократился на $7,5 млрд, следует из заявления.

Дерипаска требует от суда, помимо прочего, обязать американское финансовое ведомство убрать его из так называемого кремлевского списка и прекратить называть его олигархом.

«ГАЗ»: от предбанкротного состояния к бренду стоимостью 32,3 млрд

Наблюдатели отмечают, что если бы не участие Дерипаски, развитие и даже само существование компании, которая сейчас называется «Группой ГАЗ» было бы под большим вопросом. В конце 90-х, до того, как новый акционер пришел на ГАЗ, Горьковский автозавод находился в предбанкротном состоянии, закупки велись по бартеру без учета рыночной стоимости обмениваемых товаров, тысячи машин оставались на складах дилеров, завод то и дело простаивал из-за отсутствия необходимых комплектующих, рабочие получали зарплату с большими задержками и не знали, что будет завтра и смогут ли они прокормить детей в ближайший период. Теперь же на основе Горьковского автозавода создан холдинг, который стал ведущим производителем коммерческого транспорта в России и экспортером в 45 стран мира, а специалисты ГАЗа очень высоко ценятся в отрасли благодаря мощной инженерной, производственной, технологической школе, которую они проходят на современном ГАЗе.

За 18 лет инвестиции в новую производственную систему, в развитие кадровых ресурсов, в модернизацию производства позволили создать новую производственную культуру на предприятиях, организовать сотрудничество с глобальными мировыми автопроизводителями, такими как Volkswagen и Daimler, создать новую линейку техники поколения NEXT и обеспечить транспортную систему страны удобными, надежными, безопасными и экономичными автобусами и коммерческими автомобилями.

Кроме того, автомобилестроительные активы развивают свою конструкторскую школу и создают новый модельный ряд с высокой степенью локализации.

В результате ГАЗ стал не только лидером на российском рынке, но и частью мирового автопрома, а бренд «ГАЗель» еще несколько лет назад (в 2013 году) был признан одним из самых сильных российских брендов по результатам исследования Interbrand. Стоимость бренда тогда составила 32,3 млрд рублей, опередив многие именитые российские компании.

Инициативой Дерипаски был также выход продукции ГАЗ на международные рынки, и если в начале этого пути в 2013 году компания поставляла технику в 27 стран мира, то сегодня она работает уже в 45 странах. Ключевые регионы развития - Азия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Восточная Европа.

В 2013 году «Группа ГАЗ» организовала в Ярославле серийное производство дизельных двигателей нового поколения для коммерческого транспорта, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и специальной техники. Двигатели соответствуют экологическим стандартам Евро-4 и Евро-5, и уже в прошлом году завод создал мотор, соответствующий европейским нормам Евро-6. При этом в разработку и организацию производства новой линейки двигателей инвестировано около 10 млрд рублей.

Фактически, Дерипаска начал импортозамещение на своих заводах за 10 лет до того, как программа импортозамещения была признана важным направлением развития на государственном уровне.

РУСАЛ — мировой лидер отрасли

Эволюцию алюминиевой промышленности России на протяжении последних 30 лет стоит прослеживать со времен распада СССР, краха военно-промышленного комплекса, на который эта отрасль и была ориентирована.

Последовавшие затем лихие 1990-е, сопровождавшиеся гиперинфляцией, отменой бюджетного финансирования, обострением проблемы обеспечения сырьем заставили алюминиевую промышленность переориентироваться на экспорт. Однако в результате около трети доходов от продажи алюминия на западных рынках оседали на оффшорных счетах посредников. В свою очередь, БрАЗ и КРАЗ попадают в сферу влияния иностранных трейдинговых компаний Marc Rich и Trans World Group, которые к 1996 году контролировали 40% российской алюминиевой отрасли.

В 1994 году компания «Алюминпродукт», возглавляемая Олегом Дерипаской, становится мажоритарным владельцем Саяногорского алюминиевого завода (САЗа). Сам он был избран генеральным директором САЗа и приступил оздоровлению завода, испытывающего значительные финансовые и производственные проблемы.

В 1995-1996 годы завод смог за счет собственных средств осуществить строительство предприятия по производству фольги (САЯНАЛ). А осенью 1997 года Дерипаска инициировал создание первой российской вертикально интегрированной группы.

Так началась история консолидации отрасли под руководством Олега Дерипаска, который к 2006 году создал крупнейшую в мире алюминиевую компанию, полностью вертикально-интегрированную, со своей сырьевой базой и собственной производственной технологией. В те годы уже осуществляется модернизация Красноярского алюминиевого завода, полностью переоснащаются современным оборудованием литейные корпуса Братского и Саяногорского алюминиевых заводов. Одновременно Дерипаска начинает реализацию комплекса проектов нового строительства в Сибири. В 2006 году запускается Хакасский алюминиевый завод, в 2015 – первая очередь Богучанского алюминиевого завода как части масштабного проекта – Богучанского энерго-металлургического комплекса, включающего в себя завод и ГЭС. С 2016 года идет строительство Тайшетского алюминиевого завода, выпуск первого металла на котором запланирован в первом квартале 2020 года. Одним словом, благодаря Дерипаске на международном рынке алюминия появился мощный и конкурентоспособный игрок, создающий угрозу для конкурентов.

Вклад, который внес Дерипаска в сохранение, становление и развитие целых отраслей российской промышленности отмечает и главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

«Весь объем производимого алюминия был в Советском Союзе — 2,2 миллиона тонн в предельные годы. А Дерипаска создал мощности в два раз больше — 4,2 миллиона тонн, — напоминает он. — Причем эта компания имеет 40 предприятий по всему миру. Запасы бокситов на 100 лет вперед — это контракты. И стоимость активов — это не то что мы приватизацию совершили… Он приобрел 17% завода в Саяногорске, там были иностранные компании Trans World Group который владел, в том числе. И он превратил все это в самое эффективное предприятие мировой алюминиевой отрасли».

При этом, продолжил Ремчуков, речь идет об абсолютно передовом производстве, 40 предприятиях на пяти континентах, долгосрочных контрактах на поставки глинозема.

«Ведь чтобы 4 миллиона тонн алюминия производить, нужно 8 тонн глинозема. Глинозем делается из бокситов. Представляете, какие это логистические схемы? Речь ведь идет о тоннах. Представляете, сколько по стране должно ползти железнодорожных составов, чтоб 8 миллионов тонн глинозема привезти, 4 миллиона тонн <алюминия> отвезти», - подчеркнул он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Ремчукова, ответом Запада на создание в России грандиозной корпорации мирового рынка с глобальным влиянием во многом и стали санкции против Дерипаски.

«Здесь, помимо всего, есть серьезный элемент конкурентной борьбы: загасить его бизнес в пользу других производителей», — констатировал он.