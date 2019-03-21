Рог изобилия: сколько заработали миллиардеры России

Журнал Forbes составил рейтинг миллиардеров, которые в 2018 году заработали в общей сложности более $11 млрд на продаже активов и дивидендах.

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В новом рейтинге Forbes оценка дохода — это сумма стоимости проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями в период с 10 февраля 2018 года по 8 февраля 2019 года. Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий. Сделки по продаже личного имущества не учитывались.

Список возглавил Сергей Галицкий, который в феврале прошлого года продал 29,1% акций «Магнита» банку ВТБ за 138 млрд руб. ($2,44 млрд) и ушел со всех постов в компании.

Его доля в «Магните» сейчас составляет менее 3%. Собственник футбольного клуба «Краснодар» Галицкий впервые попал в подобный рейтинг. В списке богатейших людей России миллиардер занимает 28-е место с состоянием в $4 млрд.

Второе место в списке занял Михаил Прохоров. Бизнесмен заработал в прошлом году $1,77 млрд на продаже 49% баскетбольного клуба Brooklyn Nets и акций UC Rusal. В 2018 году доход Прохорова существенно вырос. В прошлом рейтинге Прохоров занимал пятое место с доходом в $870 млн. В списке богатейших людей бизнесмен на 13 месте с $9,6 млрд.

На третьем месте председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Его доход составили дивиденды НЛМК, выросшие по сравнению с прошлым годом на 30%. В результате бизнесмен остался на том же месте, что и годом ранее. В 2018 году Лисин возглавил список богатейших людей России с состоянием в $19,1 млрд.

Четвертое место за Алексеем Мордашовым. Дивиденды «Северстали», превысившие $1,2 млрд, составили основу доходов Мордашова в 2018 году. На пятой строчке расположился Алишер Усманов, продавший долю в лондонском ФК «Арсенал». Бизнесмен переместился с десятого места в прошлогоднем рейтинге Forbes по доходам богатейших бизнесменов на пятое. Существенную долю в его доходах, как и в прошлом году, составили дивиденды «Металлоинвеста».

В десятку миллиардеров с наибольшими доходами по итогам прошлого года вошли Владимир Потанин ($1,12 млрд), Вагит Алекперов ($740 млн), Виктор Вексельберг ($710 млн), Роман Абрамович ($600 млн) и Сулейман Керимов ($490 млн).

Ранее американский журнал Forbes опубликовал 33-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. В этом году в список попали 98 россиян. Состояние пяти их них оценивалось выше $20 млрд. В свою очередь российское издание составило список 20 богатейших российских бизнесменов.

На первом месте оказался основной акционер «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон с $24 млрд. В глобальном рейтинге Forbes поднялся за год с 64-го на 32-е место. Второе место занял Владимир Лисин с $21,3 млрд. Замыкает тройку лидеров президент «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние Forbes оценил в $20,7 млрд.

В 2019 году впервые попал в рейтинг миллиардеров Forbes младший сын миллиардера Михаила Гуцериева Саид Гуцериев, в частности благодаря нефтяным и угольным активам группы «Сафмар». Из новичков среди обладателей миллиарда долларов также владелец рынка «Славянский мир» (организация запрещена в России) Владимир Лещиков, владелец крупнейшего в России рыболовецкого холдинга «Норебо» Виталий Орлов, а также вторая женщина-миллиардер в России Татьяна Бакальчук — его принадлежит онлайн-ретейлер Wildberries.

Ранее русскоязычный Forbes также рассказал о холостых российских миллиардерах. Во главе рейтинга находится 54-летний владелец холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман, состояние которого оценивается в $15 млрд. За ним следует 52-летний Роман Абрамович, владеющий инвесткомпанией Millhouse и футбольным клубом Chelsea. В настоящее время он разведен, а размер его состояния — $12,4 млрд. Третья строчка рейтинга досталась 53-летнему владельцу «Онэксима» и совладелецу баскетбольного клуба НБА Brooklyn Nets Михаилу Прохорову с состоянием в $9,8 млрд.

Кстати, Фридман также стал богатейшим жителем Лондона в этом году.

В списке богатейших россиян по версии того же Forbes Фридман, однако, занимает только седьмое место. Его опережают председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, президент «ЛУКойла» Вагит Алекперов, глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко, а также президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.