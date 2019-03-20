Подарок к выборам: Украина ввела санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко утвердил новый перечень санкций в отношении России, подготовленный Советом по национальной безопасности (СНБО). Указ опубликован на сайтах президента Украины и СНБО.

Новые ограничения коснулись 294 юридических и 848 физических лиц. В их числе компании, бизнесмены, политики и работники силовых структур, которые, по версии СНБО, «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

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Под санкциями со стороны Киева оказались спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-премьер по ТЭК Дмитрий Козак, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, лидер самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник, помощник президента России Андрей Фурсенко, экс-глава РЖД Владимир Якунин, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич.

Ограничительные меры введены против главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, бывших совладельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, основателя инвесткомпании Marshall Capital Константина Малофеева.

В числе компаний, попавших под ограничения, значатся подрядчики по строительству Крымского моста. Это проектировщик моста через Керченский пролив «Институт Гипростроймост Санкт-Петербург», генподрядчик «Стройгазмонтаж», компания «Мостотрест» — строитель Крымского моста, а также субподрядчики строительства.

Кроме того, в списке ограничений многие культурные организации Крыма, включая Центральный музей Тавриды, Алупкинский дворцовопарковый музей-заповедник, Бахчисарайский музей-заповедник. Меры коснулись также российских издательств, таких как «Эксмо», «АСТ», «Просвещение».

Также были продлены санкции против четырех банков с российским капиталом: Сбербанка, Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, ВТБ и БМ Банка.

Санкции введены в отношении тех, кто участвовал в процессе строительства моста через Керченский пролив, причастен, по версию украинской стороны, к «вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров», способствовал проведению выборов в Крыму, Донецкой и Луганской народных республик, распространял издательскую «продукцию антиукраинского содержания», получил и использует музейное собрание, «принадлежащее Украине».

Кроме россиян, под украинские ограничения попали граждане Южной Осетии, Абхазии, Греции, Испании, Австрии, Италии, Нидерландов, Бельгии, Бразилии и Германии, которые работали наблюдателями на выборах в ЛНР и ДНР в ноябре 2018 года. Санкции против них предусматривают, в частности, блокировку активов.

По мнению инвестиционного стратега «БКС Премьер» Александра Бахтина, «данные санкции не оказывают никакого значимого эффекта. Это очередная порция «микроуколов», затрагивающая отдельных лиц».

В конце прошлой недели новые санкции в отношении РФ из-за событий в Украине ввели США, ЕС и Канада. Под рестрикции США попали шесть физических лиц и восемь юридических. ЕС ввел ограничения в отношении восьми лиц. «Черный» список Канады оказался больше всех: 114 физлиц и 15 предприятий. Из юридических лиц под санкции Канады попали такие предприятия как «Стройгазмонтаж», «Туполев», «Сухой», «МиГ», «Силовые машины» и Объединенная авиастроительная корпорация.

По словам главы Минфина США Стивена Мнучина, новые ограничения направлены против тех, кто, по мнению Вашингтона, причастен «к нападениям России на украинские военные корабли в Керченском проливе, аннексии Крыма и поддержке незаконных выборов сепаратистских правительств на востоке Украины».

Конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли морскую границу России (по мнению ФСБ, они сделали это незаконно). В итоге российские пограничники задержали все три украинских корабля и 24 члена экипажа, находившихся на них.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. В свою очередь президент России Владимир Путин назвал конфликт в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом действующего главы Украины Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.

Российские политики неоднократно отмечали, что новые санкции в отношении России и ее граждан - хороший подарок к выборам президента на Украине, намеченным на 31 марта.