Успеть за инфляцией: что будет с зарплатами бюджетников

Стало известно, как вырастут зарплаты сотрудников бюджетной сферы в 2019 году. Индексация зарплат работников государственных организаций составит 4,3%. Соответствующее распоряжение подписал премьер России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям — главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения,

принять меры по увеличению с 1 октября 2019 г. на 4,3 процента обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в распоряжении правительства.

Зарплаты бюджетников будут проиндексированы с 1 октября. Речь в том числе идет о работниках федеральных государственных органов, гражданском персонале воинских частей и работниках подразделений федеральных органов исполнительной власти.

В январе министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что будут расти зарплаты бюджетников, как вошедших, так и не вошедших в «майские» указы президента 2012 года.

«В 2019 году регионы из федерального бюджета получат на сохранение этого баланса дополнительно 100 миллиардов рублей. Насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников», — подчеркнул Максим Топилин. Он также называл цифру 4,3% — предполагаемую на тот момент индексацию.

В прошлом году индексация работников бюджетной сферы была проведена с 1 января на 4%.

Сегодня есть все основания полагать, что этот показатель может оказаться ниже инфляции.

Напомним, что в феврале этого года глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время Российского инвестиционного форума в Сочи ответил положительно журналистам на вопрос, может ли инфляция в 2019 году превысить 4,3%.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что сегодня инфляция находится на уровне около 5%. Набиуллина пообещала, что к середине этого года инфляция в квартальном выражении будет на уровне 4%.

Между тем, годовая инфляция в России в феврале 2019 года выросла до 5,2% с 5% в январе, говорится в мартовском сообщении Центрального банка по инфляции.

Россияне продолжают беднеть. Банк России зафиксировал в январе снижение реальных доходов населения.

«Рост реальных располагаемых денежных доходов населения прекратился, и в январе 2019 г. они снизились на 1,3% в годовом выражении», — говорится в комментариях ЦБ РФ об экономике.

Ранее такие же прогнозы делал Росстат. В докладе службы статистики говорится, что, по предварительным данным, показатель по реальным доходам в январе текущего года по сравнению с январем 2018 года снизился на 1,3%.

Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%. Далее статистика ежегодно фиксирует падение. В 2018 году речь шла о снижении на 0,2%, в 2017 году — на 1,2%. В 2016 году показатель упал на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, а в 2014 году — на 0,7%.

Стоит напомнить, что с 1 января в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился до 11 тыс. 280 руб. Таким образом, МРОТ будет равняться величине прожиточного минимума за II квартал 2018 года.

Расходы бюджета на повышение зарплат бюджетникам в 2019 году составят 5 млрд рублей.

Ранее стало известно, сколько получают федеральные чиновники. По данным Росстата, среднемесячная заработная плата гражданских федеральных чиновников по итогам 2018 года составила 126,6 тысячи рублей. Речь идет о росте на 5,4%.

В администрации президента в прошлом году служащие зарабатывали в среднем 236,6 тысяч рублей в месяц. Здесь зарплаты выросли к 2017 году на 8,8%. При этом самые высокие зарплаты у служащих в аппарате правительства — 240,3 тысячи рублей, что выше показателей 2017 года на 5,7%. В Госдуме РФ в среднем получают 158,8 тысячи рублей, в Совете Федерации — 186,4 тысячи рублей в месяц.