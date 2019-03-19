Теневая экономика: как россияне выводят деньги

Банк России назвал секторы экономики, участники которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью сомнительных операций. Такая информация была опубликована регулятором впервые. Обзор был подготовлен на основе информации департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.

Основная часть таких операций в 2018 году проводилась компаниями строительного сектора (29%) и сферы услуг (22%).

Кроме того, в список попала оптово-розничная торговля товарами промышленного назначения (16%) и народного потребления (16%). На сферу производства пришлось 12% сомнительных операций, на логистические услуги — 4%.

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Банк России, похоже, серьезно нацелен бороться с сомнительными операциями в различных отраслях.

Так, в мае прошлого года Центробанк впервые опубликовал статистику, касающуюся оценки объема и структуры сомнительных операций банков. Под сомнительными ЦБ понимает операции, не имеющие явного экономического смысла и очевидных законных целей, проводимые для вывода активов из страны, уклонения от налогов, финансирования противозаконных проектов.

Как отмечал регулятор в своих сообщениях, для вывода денег за границу используются операции авансирования импорта товаров, а также переводы по сделкам с услугами. По данным регулятора, самый распространенный канал обналички — через счета и платежные карты физических лиц. При этом ЦБ тогда пригрозил банкам, что будет регулярно обновлять оценку сомнительных операций «в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций». Как поясняли тогда опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, информирование ЦБ о таких данных дает определенный сигнал участникам финансового сектора о том, что следующим этапом в работе ЦБ будет выявление прозрачности этих операций и оценка участия в них банка.

Обнародование регулятором данных по сомнительным операциям по секторам также информирует участников рынка о серьезности намерений регуляторов.

«Строительный сектор традиционно формирует большой спрос на теневые финансовые услуги»,

— говорит Илья Жарский, управляющий партнер экспертной группы Veta. К тому же девелоперы при строительстве используют труд мигрантов, которым платят наличными, добавляет он.

В строительстве около 50% затрат приходится на строительно-монтажные работы, которые можно оплатить «в серую», отмечает Виталий Лебедев, начальник отдела инвестиционных стратегий «БКС Брокер».

«Строительная смета часто увеличивается в процессе стройки, и недобросовестные организации используют эту возможность роста себестоимости для собственного заработка. Определить же заложенную в постройку стоимость материалов и работ постфактум не всегда возможно», — поясняет Жарский

Зачастую заказчик в строительстве не может проверить затраты на покупку стройматериалов, соответствие их качества заявленному, а также их реальные расходы при выполнении работ, это создает огромный простор для завышения объемов работ и их стоимости, соглашается Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Сектор услуг также лидирует по сомнительным операциям, поскольку здесь очень высока нематериальная составляющая, что удобно для «обналички», отмечает Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков «ЦАФТ. При этом была ли в реальности проведена консультация, во сколько обошлась разработка программы или маркетинговое исследование, проконтролировать очень сложно, добавляет он.

Оптово-розничная торговля связана с оборотом большого объема наличных и поэтому является потенциально криминогенной, говорит Жарский.

В производстве же сомнительные операции используются из-за желания руководства уйти от уплаты налогов на фонд оплаты труда, добавляет он.

«В сложном и специальном производстве можно за эксклюзивные номенклатурные единицы брать очень высокие суммы («инновационная гайка»). Это создает высокую маржинальность, а в таких ситуациях, когда есть высокая маржа и, особенно, когда продажи идут одному заказчику, серая компонента также может резко возрастать», — поясняет Дмитрий Александров, главный стратег «Универ Капитал».

В целом, согласно оценке Росфинмониторинга, данной в 2018 году, в России около 20% ВВП приходится на «черный» рынок, это 20 трлн рублей, обращает внимание Виталий Лебедев. По оценке же МВФ, доля теневой экономики может достигать и вовсе 33%.

При этом эксперты считают, что борьба регулятора с операциями, проводимыми через кредитные организации, уже дала результаты.

«Мы наблюдаем снижение объемов теневых операций, проводимых через финансовые организации. Это происходит в том числе из-за действий Росфинмониторинга, который сделал банковскую систему более прозрачной для надзора», — говорит Лебедев.

В том, что на строительном рынке регуляторам удастся быстро навести порядок, эксперты сомневаются.

Впрочем, в Росфинмониторинге настроены решительно. Глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о повышенном внимании ведомства Росфинмониторинга к строительному сектору и, особенно, к компаниям, работающим с государственным заказом.