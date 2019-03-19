Дать передышку: кого спасут ипотечные каникулы

Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли проект закона об ипотечных каникулах.

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«Законопроект предусматривает право заемщика, находящегося в трудной жизненной ситуации, обратиться к кредитору с требованием об установлении «льготного периода» сроком до 6 месяцев, в рамках которого по выбору заемщика может быть приостановлено исполнение заемщиком своих обязательств либо уменьшен размер периодических платежей заемщика», — говорится в пояснительной записке.

Заемщик может воспользоваться мерой один раз в отношении кредита при условии, если квартира, находящаяся в залоге, является единственным жильем или объектом права требования по договору долевого участия на единственное жилье.

По истечении каникул заемщик должен продолжать производить платежи согласно условиям договора. При этом средства, которые не поступили в банк во время «ипотечного отпуска», должны быть внесены на первоначальных условиях в конце срока кредита. Соответственно, срок выплаты ипотеки увеличится «на срок, необходимый для уплаты».

Как заметил глава профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков,

ипотечные каникулы никак не повлияют на проценты по кредитам.

Ранее о необходимости ипотечных каникул заявил президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию. По его мнению, введение этой меры возможно без ущерба для финансовых организаций. Такая отсрочка по выплатам должна быть предусмотрена для россиян, которые временно лишились дохода.

Ипотечные каникулы позволят предотвратить потерю ими жилья. «Загонять человека в тупик нельзя, нужны законодательные гарантии», — сказал Путин.

«Президент подчеркнул, что никакая экономическая выгода банков не должна навредить людям. У тех, кто потерял возможность работать из-за серьезной травмы, стал инвалидом, в чьей семье возникли финансовые трудности или погиб единственный кормилец, должна быть возможность отсрочить погашение ипотечного кредита или уменьшить размеры ежемесячных платежей», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В марте глава государства заявил, что ипотечные каникулы, то есть возможность заемщикам вносить меньшие ежемесячные платежи по кредиту, будут распространяться на все ипотечные кредиты, в том числе и на выданные ранее.

По словам Аксакова, такие изменения будут внесены в проект закона ко второму чтению.

Эксперты рынка жилой недвижимости положительно оценивают законопроект, отмечая, что она может поддержать спрос на ипотечные кредиты в этом году. «Это важная и правильная инициатива, которая может сделать ипотеку более привлекательным инструментом для тех, кто сегодня хочет и может взять кредит, но сомневается. Ипотечные каникулы обеспечивают человеку уверенность в том, что он не останется один на один со своими временными трудностями, а сохранит квартиру, условия кредитования и не подпадёт под штрафные санкции», — поделился мнением управляющий партнёр ГК «Основа» Олег Колченко.

Вице-президент «Интеко» Евгений Семенов полагает, что благодаря введению практики ипотечных каникул можно ожидать увеличения числа обращений за займом на квартиру на 5%.

«Необходимо дождаться финальной версии закона, чтобы оценить потенциал его влияния на рынок. Вполне возможно, что со временем прибегнуть к практике отсрочки платежей смогут и другие категории граждан. Уже сейчас обсуждаются инициативы, при которых заемщики смогут отправиться на ипотечные каникулы при рождении в семье второго ребенка», — сказал эксперт.

По словам Колченко, принятие законопроекта сделает процедуру прозрачной, ускорит получение одобрения на мораторий, и автоматически уменьшит расходы заемщика. Пока речь идет о распространении законопроекта на все ипотечные кредиты, однако обсуждается и вариант появления ограничении по стоимости жилья. Новые правила могут в дальнейшем не распространяться на ипотеку на квартиры ценой свыше 30 млн рублей и площадью более 200 квадратных метров.

Банки и сегодня предоставляют ипотечные каникулы заемщикам в индивидуальном порядке после обращения, однако в каждом банке свои условия и требования. Чаще всего банк сегодня дает отсрочку на выплату «тела» кредита, не освобождая от уплаты процентов. Сам процесс оформления отсрочки выплаты сейчас не формализован, получение одобрения может занять до месяца, и заемщик все это время обязан платить по кредиту или будут начисляться пени. И сама отсрочка сегодня составляет в среднем 3 месяца, рассказал Колченко.

«Сам факт принятия такого законопроекта — позитивное событие, рано или поздно, банки будут применять эту возможность (ипотечные каникулы) как свое преимущество перед другими кредитными организациями. В данной редакции еще существует ряд моментов, требующих уточнения, но это вопрос доработки законопроекта. Поэтому все эти «неоднозначные» положения должны будут банками превращаться в преимущества. В итоге покупатели квартир будут в выигрыше», — считает руководитель направления по развитию ипотечных программ ГК «Инград» Вячеслав Приймак.

Сергей Нюхалов, заместитель директора по продажам ГК «Гранель» отметил, что законопроект требует доработки. Установленного максимального срока каникул 6 месяцев недостаточно.

В среднем на поиски новой работы уходит 7-9 месяцев, сроки потери трудоспособности заемщиком также могут быть различными, в случае тяжелой болезни этот срок может быть более 6 месяцев.

Прошлый год стал рекордным для рынка ипотеки. По данным Банка России, в 2018 году россияне взяли кредитов на жилье на более чем 3 трлн рублей, что почти вполовину выше результата 2017-го. Средняя ставка по ипотеке в течение 2018 года снижалась до 9,41%, но затем она снова начала расти.

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по кредитам, выданным с начала 2018 года, составила 9,56%. При этом в декабре прошлого года речь шла о 9,66%. В январе 2019-го основные игроки ипотечного рынка подняли ставки примерно до 10%. Президент России Владимир Путин поручил ранее выйти на показатели по ставке ниже 8%.