Вы первые: Путин рассказал, когда отменят контрсанкции

По словам главы государства Владимира Путина, «санкции наносят только ущерб», но они положительно сказались на российских сельхозпроизводителях.

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«Мой ответ не порадует сельхозпроизводителей, наших российских, но я вынужден вам сказать, что если европейские санкции будут сняты, то, конечно, мы со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры, потому что не будет изначальных причин, по которым они были введены», — сказал Путин в Симферополе на встрече с главой делегации французских политиков, президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани (цитата по ТАСС).

По мнению президента, санкции создают «ненормальные экономические отношения, которые испорчены по политическим соображениям или испорчены с применением политических инструментов, таких как недобросовестная конкуренция».

Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы на внешнем рынке, отметил российский лидер. «То же самое с мясом птицы, свинины, наша задача сейчас — расширить наше присутствие на китайском рынке», — сказал президент.

Путин посетил Крым в рамках рабочего визита: 18 марта полуостров отмечает пятую годовщину присоединения к России.

В июле 2018 года правительство РФ продлило до конца 2019 года запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из США, государств Европейского союза и других стран, поддержавших антироссийские санкции.

Первые санкции против России были введены в марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине. Санкции вводились, в частности, США, странами ЕС, Японией, Канадой и другими странами. Появились санкционные списки, в которых российским физическим и юридическим лицам прописывались ограничительные меры в виде запрета на въезд, заморозку счетов.

В августе 2014 года президент подписал указ об ответных мерах — «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Документ предусматривал запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда сельскохозяйственных товаров, включая мясо крупного рогатого скота, свинину, мясо и субпродуктов домашней птицы, рыбу и так далее.

Список товаров и стран позднее корректировался.

В отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС, включая экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.

В июне 2018 года Путин подписал закон о контрсанкциях. Ответные меры принимаются по решению президента, указано в законе. В качестве таких мер документ вводит прекращение сотрудничества с «недружественными иностранными государствами», а также с организациями, которые «прямо или косвенно» находятся под их юрисдикцией, запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья, участие в госзаказе и приватизации.

Евросоюз не видит оснований для отмены или смягчения текущих санкций против России, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в декабре прошлого года. «Мы обсудили тему России и Украины и констатировали, что нет никаких условий для того, чтобы отменить или облегчить санкции», — говорила Меркель.

Специальный докладчик ООН Идрис Джазаири ранее говорил, что

Европа ежемесячно теряет от антироссийских санкций не менее 3,2 миллиарда долларов.

По подсчетам Французского исследовательского центра в сфере международной экономики (CEPII), 76,7% потерь от российских контрсанкций понесли страны Европы. Убытки Польши составили $1,1 миллиарда, Австрии — $852 миллиона, Нидерландов — $794 миллиона.

Германия является страной, экономика которой терпит наибольший ущерб от введенного Москвой продуктового эмбарго, посчитали эксперты Кильского института мировой экономики (IfW). Выяснилось, что немецкие экспортеры недосчитываются в месяц €618 млн ($727 млн), которые они бы получали при отсутствии ограничительных мер.

Результаты продэмбарго подсчитала Financial Times. За четыре года доля российских производителей на рынках фруктовой, овощной, сырной, молочной и мясной продукции значительно расширилась. По оценкам издания, в 2013-м Россия импортировала 35% продовольствия, а сейчас — не больше 20%.