Да будет свет: Путин запустил крымские ТЭС

Крым теперь может поставлять электроэнергию в соседние регионы России.

С выводом на полную мощность двух новых крымских ТЭС — Таврической и Балаклавской — энергосистема полуострова не только может полностью обеспечить растущие потребности потребителей Крыма, но и поставлять электроэнергию в соседние регионы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии ввода новых энергообъектов в Крыму.

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«Текущий объем энергопотребления Крыма порядка 1000-1100 МВт, а общий ресурс (с учетом запуска новых объектов и энергомоста из Кубани) — 2070 МВт», — сказал президент.

Балаклавская и Таврическая ТЭС — новые электростанции, построенные в Крыму «Технопромэкспортом» (дочка «Ростеха»). На энергообъектах установлены по два парогазовых энергоблока — установленная мощность каждой станции составляет 450 МВт.

Предполагается, что новые ТЭС закроют энергодефицит, возникший из-за отказа Украины снабжать энергией Крым, вошедший в 2014 году в состав РФ.

В 2017 году строящиеся объекты оказались в центре скандала: агентство Reuters выяснило, что в обход действующих европейских санкций на новые энергообъекты региона были поставлены турбины производства Siemens.

Российская сторона настаивала, что это не является нарушением, так как оборудование куплено на вторичном рынке и собрано с учетом российских комплектующих. Немецкий концерн пытался оспорить это в суде, но арбитраж отказал в возврате оборудования. ЕС ввели санкции в отношении Технопромэкспорта и ряда причастных к сделке лиц. Тем не менее, корпоративный конфликт был сглажен, а турбины установлены на ТЭС.

Ввод объектов в эксплуатацию позволил полностью обеспечить потребности полуострова в энергетической мощности.

В прошлом году была запущена первая очередь — с 1 октября первые энергоблоки обеих ТЭС бесперебойно обеспечивают энергией жителей Крыма. Теперь введена в эксплуатацию вторая очередь.

«Суммарная номинальная мощность двух станций составляет 940 МВт — это около 90% всего энергопотребления Крыма», — заявил Владимир Путин.

В результате введения в эксплуатацию двух новых электростанций общий объем энергетической мощности полуострова составит порядка 2070 МВт, без учета непостоянной ветровой и солнечной генерации, а также мобильных ГТЭС. Это обеспечит полное покрытие потребности полуострова с учетом резервирования, а при необходимости даст возможность передачи мощности в соседние регионы.

Каждая из двух электростанций оснащена двумя современными парогазовыми энергоблоками ПГУ-235 МВт. Основной вид топлива для станций — природный газ, предусмотрена также работа на резервном топливе.

Основное оборудование, установленное на энергообъектах — газовые турбины ТПЭ-180, котлы-утилизаторы П-149, паровые турбины К-80-7.4, блочные трансформаторы и сухие вентиляторные градирни — российского производства.

В рамках проекта помимо двух электростанций были построены десятки километров линий электропередачи и 347 км газопровода высокого давления из Краснодарского края.

В 2014 году практически весь объем потребляемой в Крыму электрической энергии (порядка 900-950 МВт) поставлялся из Украины — поставки были прекращены украинской стороной в декабре 2014 года. Собственная генерация полуострова на тот момент приходилась на четыре ТЭЦ общей мощностью 162 МВт, техническое состояние которых имело высокую степень износа.

Полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации с незначительным объемом собственной генерации электроэнергии: из регулярных источников около 160 мВт, так же из возобновляемых источников генерируется порядка 240 мВт, но они не являются стабильным, комментирует Виктор Мухомодьяров, начальник отдела инвестиционных стратегий «БКС Брокер».

При этом жители полуострова неоднократно страдали из-за выключения электричества. В частности, Крым был обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года: из-за подрыва опор вышли из строя все четыре снабжающие полуостров ЛЭП, идущие с Украины. На полуострове ввели режим чрезвычайной ситуации и графики аварийных отключений электричества. Договорится с Киевом об энергоснабжении региона не удалось, после чего была развернута масштабная программа по «электрификации» Крыма.

Директор Таврической ТЭС Петр Екименко рассказал журналистам, что уже сейчас с двух станций идет переток электроэнергии в Кубанскую энергосистему — например, на прошлой неделе в соседний регион шли перетоки в 300 МВт.

Кроме двух станций, в присутствии президента в Крыму был введен в строй еще один энергобъект — подстанция «Порт» и 188 высоковольтных линий электропередачи, что позволит обеспечить энергоснабжение Крымского моста — железнодорожное и автомобильное сообщение, а также позволит получать электроэнергию потребителям Таманского полуострова

Как сообщили «Газете.Ru» в Минэнерго,

всего на объекты энергетики в Крыму за пять лет было потрачено порядка 170 млрд рублей,

учитывая первоочередные мероприятия по передислоцированию ДГУ и МГТЭС в 2014 году.

За это время был построен газопровод протяженностью 360 км, 1600 км линий электропередачи, энергоносители с Кубанью, а также практически завершено строительство Сакской ТЭС мощностью 129 МВТ. Помимо этого, на полуострове установлены мобильные парогазовые блоки и несколько объектов возобновляемой энергетики.