Полный перерасчет: Госдума меняет пенсии

Во вторник депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект закона, который предусматривает изменение порядка расчета пенсий для малообеспеченных пенсионеров. Перерасчет должен быть сделан до 1 июля 2019 года.

Реклама

«На следующей неделе мы планируем закон принять окончательно. Это позволит как можно скорее провести перерасчет, и граждане начнут получать средства. Причем перерасчет будет произведен с 1 января 2019 года. Это решение коснется более 4 миллионов человек», — сказал журналистам председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Ранее в Пенсионном фонде России тоже приводили эти цифры. Перерасчет пенсий по новой схеме коснется 12% неработающих пенсионеров. На это потребуются дополнительные 120 млрд рублей в 2019-2024 годах.

Законопроектом предлагается изменить схему расчета материального обеспечения: сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты. Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума.

Предложения были разработаны Минтрудом России с целью реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Кроме того, проект закона предполагает осуществление доплаты с 1 января 2019 года сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в этом году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии исходя из размеров пенсии и ежемесячной денежной выплатой с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году.

Напомним, что на 2019 год пенсии были проиндексированы на 7% или в среднем на 1 тысячу рублей. Однако в связи с тем, что по закону нельзя было выплачивать сумму, превышающую прожиточный минимум, эту тысячу пенсионеры так и не увидели.

По словам Вячеслава Володина, «законопроектом предусматривается, что размер ежемесячной доплаты к установленному в регионе прожиточному минимуму пенсионера не подлежит пересмотру в связи с индексацией пенсий и единовременных денежных выплат. То есть после принятия закона люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января была проиндексирована на 7%».

«Важно, что после принятия закона гражданам не придется обращаться с заявлением, собирать справки. Выплаты будут проведены автоматически», — сказал Володин.

Во время своего выступления 20 февраля Владимир Путин рассказал о несправедливости при установлении доплат к пенсиям в результате проводимой пенсионной реформы.

«В качестве примера, не очень хорошего примера для нашей работы, хочу сказать о следующем: в этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили ее», — рассказал президент.

В результате прибавки к пенсии либо вообще не оказалось, либо она была гораздо меньше, чем человек ожидал.

«И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми», — указал президент.

Он пояснил, что произошло это в результате того, что из регионального или федерального бюджета шли доплаты до так называемого прожиточного минимума пенсионера. Однако после индексации «прожиточный минимум сравнялся либо превысил».

«Перестали эти доплаты делать, вот и все. Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было», — посетовал президент. Он распорядился «немедленно устранить» возникшую несправедливость.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что она вместе с президентом буквально считали «в столбик», как получилась такая несправедливость. «Мы стали после повышения пенсий с 1 января получать письма от граждан, и президент эти же письма получал, по поводу того, что обещали индексацию пенсий, но многие не получили обещанного», — рассказала Голикова.

Вскоре после выступления президента и правительство внесло поправки, позволяющие проиндексировать пенсии сверх прожиточного минимума. Вскоре они были одобрены комиссией правительства.

Второе чтение по законопроекту должно состояться 19 марта. Третье – 21 марта.