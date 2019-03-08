Цивилизация закончилась: почему Украина греется дровами

Высокие тарифы вынуждают украинцев пользоваться дровами. Об этом завил депутат Верховной рады и кандидат в президенты страны Юрий Бойко в эфире телеканала NewsOne.

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Данное заявление Бойко сделал во время поездки на Закарпатье. Он рассказал, что в 2006 году в этот регион провели газ, что позволило местным жителям приблизиться к «цивилизации».

По словам депутата, из-за роста цен на газ жители Закарпатья постепенно начали отказываться от этого топлива в пользу дров. Подобная ситуация наблюдается и в других регионах страны.

«Как можно оплачивать, субсидии нет, все работают. Как можно платить только за газ 4000 гривен. Соответственно они [местные жители] переходят на дрова», — сказал Бойко.

После введения новых тарифов на отопление многие украинцы не в состоянии оплачивать коммунальные услуги. Даже в относительно благополучном Киеве бедные семьи вынуждены греться при помощи кирпичей. Об этом на пресс-конференции, посвященной повышению тарифов, заявил директор украинского аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.

«Я сам видел, как бедные люди обогреваются: на плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют, практически, кухню и ближайшую комнату»,

— рассказал глава украинского аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко, добавив, что лично наблюдал в одной из квартир Киева.

Он подчеркнул, что из-за повышения тарифов на отопление «рано или поздно» жители Украины не смогут платить за услуги ЖКХ, «предприятия обанкротятся» и после этого наступит «коллапс».

В феврале экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко заявил, что предложение субсидий для оплаты коммунальных услуг является мифом, который разваливает экономику страны. По его словам, ни в одной стране мира «60% населения не нуждается в субсидиях для оплаты коммунальных услуг».

«Нам рассказывают, что субсидии — это такой подарок с неба, что вам ничего не нужно делать: пойти и получить субсидию. Это огромный миф Украины, который направлен на то, чтобы развалить экономику Украины. Субсидии не берутся из воздуха, субсидии берутся из бюджета, куда мы с вами платим налоги. Они закрывают нашими налогами теневые схемы», — сказал Кучеренко в эфире NewsOne.

Ранее депутат Верховной рады Украины, лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов в эфире того же телеканала заявил, что превращение Украины в одно из самых бедных европейских государств стало «позорным провалом» политики властей страны.

Эта ситуация будет сохраняться, если в стране продолжат «тасовать в колоде всех тех политиков», которые считают, что деньги «делают политику», а политика приносит еще больше денег, отметил он.

«Мы дошли до того, что мы из страны, которая начинала с 91-го года с достаточно модернизированной, достаточно мощной экономикой, превратились через 27 лет в наибеднейшую страну в Европе», — посетовал парламентарий.

На 1 января 2019 года украинцы накопили 26,4 млрд гривен (более $958 млн) долгов за газ. За тепло жители страны не выплатили 16,7 млрд гривен (более $600 млн), а за электроэнергию — 4,8 млрд гривен (около $174 млн).

Такая информация содержится в документах к проекту закона, который предусматривает списание долгов жителей страны за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ).

C 1 января этого года тариф на отопление на Украине повысился в среднем на 17,1% из-за роста цены на газ. При этом в отдельных регионах газоснабжение увеличилось на четверть. Очередное повышение цен на газ на Украине намечено на май 2019 года. Как отмечается, Украина также обязана приравнять цены на газ для населения к рыночным с 2020 года.

Ранее депутат Верховной рады Александр Долженков во время выступления в парламенте заявил, что с первого января 2020 года цена на газ на Украине вырастет в 12 раз по сравнению с ценами на топливо в 2013 году.

Напомним, что Международный валютный фонд (МВФ) ранее согласился выдать Киеву $3,9 млрд в рамках программы финансовой помощи. Взамен организация потребовала поднять цены на газ до европейского уровня.