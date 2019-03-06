Приедут на сдачу: в России прибавится богачей

В течение ближайших пяти лет количество супербогачей в России вырастет на 24% до 1860 человек. Речь идет о состоятельных людях, размер чистых активов которых превышают 30 млн долларов. При этом большая часть из них придется на Москву — 1240 человек, и еще 130 человек будут проживать в Санкт-Петербурге. Такие данные приводятся в новом исследовании The Wealth Report 2019 международной консалтинговой компании Knight Frank.

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«В 2018 году Россия лидирует по темпу роста количества супербогачей — на 7%, аналогичные показатели только у Индии (+7%) и Замбии (+6%). Однако в будущем средний показатель будет увеличиваться равномерно, без резких взлетов, наблюдавшихся во всем мире в 2017 году», — говорится в материалах к исследованию.

По словам управляющего партнера Knight Frank Алексея Новикова, динамика прироста супербогачей в России соответствует общемировым тенденциям. «В пятилетней ретроспективе их количество увеличилось только на 16% в связи с затяжной рецессией в экономике и колебанием курса валют. Тем не менее, к 2023 году мы ожидаем позитивных изменений в политических и экономических прогнозах, поэтому российских мультимиллионеров станет больше почти на четверть», — сказал он.

В мире, согласно прогнозам к 2023 году, количество супербогачей вырастет на 22%, достигнув численности в 250 тысяч человек.

В случае с Россией свою роль может сыграть предложение президента Владимира Путина о продлении амнистии капиталов еще на год для тех, кто регистрирует бизнес в специальных районах и возвращает капитал в страну.

Амнистия для таких людей должна продолжиться, заявил глава государства во время пленарного заседания на форуме «Деловой России». «Именно изъяны национальной юрисдикции — недостаточные гарантии защиты частной собственности — вынудили многих предпринимателей регистрировать свои активы за рубежом и выводить их», — сказал Путин.

Новый этап продлится до 1 марта 2020 года.

Напомним, что предыдущая амнистия капиталов завершилась 28 февраля 2019 года. В российском Минфине заявили, что на родину уже вернули 10 млрд евро. Первый этап амнистии капиталов прошел в стране в 2015-2016 годах. За этот период было подано 7,2 тыс. деклараций.

Правда, как ранее отметил в интервью «Газете.Ru» глава РСПП Александр Шохин, главный фактор, который должен поспособствовать репатриации капиталов, это создание благоприятной инвестиционной среды: предсказуемая экономическая политика, ослабление административного и фискального давления на бизнес. За счет этого формируется доверие предпринимателей к российской юрисдикции как таковой. Также важна эффективная независимая судебная система.

«Для предпринимателей важно, чтобы переход в российскую юрисдикцию не был обременительным. Они использовали льготные налоги, структурировали компании по просьбе, в том числе зарубежных партнеров и акционеров, — объяснял Шохин. — В этой связи были приняты поправки о безналоговой ликвидации зарубежных компаний в случае перерегистрации в России — это один мощный фактор. И второй — амнистия, когда нарушение законодательства контролируемых иностранных компаний не влекло за собой уголовную ответственность».

По словам Шохина, амнистию пришлось продлить, потому что были созданы дополнительные механизмы для перерегистрации в рамках российской юрисдикции — это специальные административные районы с льготным налогообложением. Но они полноценно заработали только во второй половине прошлого года.

«Поскольку компании не успели воспользоваться этим инструментом, пришлось продлить с условием, что они будут регистрироваться таким образом.

Думаю, это последнее продление. После уже нужно оценивать эффективность этих мер», — сказал глава РСПП.

По прогнозам GlobalData WealthInsight, численность богачей во всем мире (стоимость их чистых активов составляет не менее $1 млн) впервые превысит 20 млн человек. При этом на Северную Америку придется 6,6 млн человек, на Европу — 5,9 млн человек, а на страны Азии — 5,8 млн человек.

«Что касается долларовых миллиардеров, то в 2018 году Россия по их количеству находилась на 5-м месте в мировом топ-10 и сохранит позицию даже через пять лет. Кроме того, согласно прогнозу, показатель вырастет еще на 23% — до 124 человек в 2023 году, а ведь еще в 2013 году показатель демонстрировал отрицательную динамику — падение на 8%», — говорится в исследовании.

Сейчас 585 долларовых миллиардеров проживают в США. На Китай приходится 373 человека. На третьем месте Индия — 119 человек.

«Предполагается, что активный прирост миллиардеров продолжится по всему миру, и через пять лет их количество увеличится на 21% – с 2 229 человек в 2018 году до 2 696 человек в 2023 году. Впервые число миллиардеров превысит 1000 человек в Китае», — прогнозируют в Knight Frank.