Скандал в Госдуме: Володин прервал Орешкина

В среду 6 марта в Госдуме в рамках правительственного часа выступал министр экономического развития Максим Орешкин. Однако его прервал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«У нас с вами тема о приоритетах социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу и о ходе реализации национальных проектов», — сказал Володин Орешкину, отметив, что доклад министра этой конкретикой не отличается.

По словам Володина, разговор на эту тему необходимо строить «совершенно конкретный, исходя из задач выполнения национальных проектов помесячно».

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Володин напомнил, что с начала года уже пошел третий месяц, поэтому надо торопиться. «Поэтому, Максим Станиславович, если у нас разговор получится и мы сможем действительно конкретно обсудить эти вопросы с точки зрения содержания, давайте перейдем к такому разговору», — предложил спикер парламента.

Он пригласил министра выступить в Госдуме еще раз и рассказать именно о приоритетах развития экономики, не ограничиваясь темой малого и среднего предпринимательства, которая была заявлена к заседанию.

Орешкин не возражал. Он заявил, что сроки конец марта — начало апреля ему подходят для нового выступления.

Нужна конкретика: откуда возьмется рост 3%ВВП

В итоге Володин решил перенести правительственный час, а министру порекомендовал встретиться с фракциями, обсудить все проблемы дополнительно.

«Затем прийти и предложить нам варианты развития: что нужно, чтобы выйти на рост, который обеспечит в 2021 году 3% (роста ВВП — ред.)», — настаивал Володин.

Напомним, о необходимости роста экономики на 3-3,5% ВВП говорил в своем послании президент Владимир Путин.

Выступление министра в парламенте проходит обычно всего один раз в год, и Володин считает, что сводить такой отчет к обсуждению проблем малого и среднего бизнеса было бы неправильно, потому что Министерство экономического развития отвечает за рост экономики в стране в целом. «Но в первую очередь хотелось бы поговорить о реализации национальных проектов и госпрограмм», — сказал спикер Госдумы.

Предложение перенести «правительственный час» с участием Орешкина поддержали все фракции Госдумы. А лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что такое в Госдуме происходит «впервые за 20 лет».

Министр Орешкин оперативно прокомментировал свое выступление в Госдуме. Он сообщил, что вопрос, поставленный парламентариями, «оказался гораздо шире».

«Состоялся непростой разговор в Государственной думе. Вопрос, который был поставлен ребром — вопрос исполнения национальных проектов. Мы тоже постоянно отмечаем, что их исполнение — залог того, что экономика будет развиваться успешно», — сказал Орешин.

Он подчеркнул, что поддержал решение Госдумы о переносе обсуждения на конец марта-начало апреля, чтобы сконцентрироваться на достижении «в целом национальных целей развития».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал прерванное выступление главы МЭР Орешкина. Песков заявил, что об инциденте стоит спрашивать в Госдуме или в кабмине. «Но в целом – рабочий процесс. Конечно же, требования высокие, нужна конкретика. Но еще раз: поскольку не видели, не считаю возможным что-то говорить», — добавил представитель Кремля.

Между тем в своем выступлении в Госдуме Орешкин все же успел рассказать о макроэкономическом прогнозе.

В частности, он понизил прогноз по курсу рубля в 2019 году до 66,4 руб. «Оценку курса мы чуть-чуть делаем слабее относительно предыдущего прогноза, ожидаем к доллару на уровне 66 руб. в среднем за год»,— сказал министр.

Он связал это с санкционным давлением, уточнив, что ухудшение прогноза «во многом связано, скорее, с изменениями в паре евро-доллар, чем с какими-то внутренними факторами». «Санкционная история, которая относительно прошлого прогноза усилилась, не позволяет надеяться на какое-то резкое укрепление рубля с текущих уровней», — заключил он.

Подобные заявления, как у Максима Орешкина, больше похожи на вербальные «твиттерные» интервенции американского президента Дональда Трампа, отмечает Ирина Ланис, трейдер-аналитик компании «ФинИст». Ранее МЭР прогнозировал курс в 63,9 руб. за доллар.

Основания для ухудшения прогноза по рублю действительно имеются. «Для распродаж рубля факторов и причин гораздо больше, чем для его роста. Тут и покупки валюты в рамках бюджетного правила, перспектива падения цен на нефть в мире (по причине ослабевающего спроса на энергоресурсы в мире, темпов роста добычи в США, несоблюдения объемов добычи странами ОПЕК+), санкционное давление в 2019 году на банковский сектор и на перспективы роста экономики РФ в целом, отношения США и Китая. Вполне логично, что оценки падения рубля могут ухудшаться», — считает Мария Сальникова, ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс».

Скандал в Госдуме произошел на фоне недавнего заявления Орешкина о том, что он не против стать президентом России. Каждому управленцу было бы интересно поработать на посту главы государства, отметил министр. В то же время он подчеркнул, что деятельность президента «абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки».

Позже ему пришлось оправдываться за свои слова на своей странице в фейсбука, объяснив, что его слова были вырваны из контекста.

«Мне до уровня Президента как до луны», — заявил Орешкин.

Он добавил, что ему нужно «гораздо лучше» работать, чтобы называться «хорошим профессиональным» министром и справиться с поставленными задачами.