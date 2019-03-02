На родине не выжить: как киргизы зарабатывают в России

В «тени» находится 24% экономики Киргизии, сообщил премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев. Бюджет республики ежегодно не получает налогов и сборов примерно на 40 млрд сомов (37,7 млрд рублей).

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«Если мы выведем из тени хотя бы 20 млрд сомов (18,8 млрд рублей), то сможем за три года решить проблему нехватки школ, детсадов и дорог», — сетовал премьер.

Два года назад уровень теневой экономики, по официальным данным, был еще выше — 39% от объема ВВП. Но признание премьера про объем теневой экономики, похоже, не совсем точное. По крайней мере, если верить оценкам бизнеса.

Не четверть и не 39%, а все 60% киргизской экономики могут находиться в тени, заявлял ранее вице-президент торгово-промышленной палаты Киргизии Нурлан Мусуралиев.

По данным Всемирного банка, в тени находится порядка 53% киргизского ВВП.

Но даже оценки в 50% и 60% — не предел. Доля теневой экономики в стране в последние два года доходит до 90%.

Таковы подсчеты Союза предпринимателей Евразийского экономического пространства «Деловой союз Евразии».

Киргизская зарплата как российская пенсия

Насколько выгоден огромный теневой навес в экономике и как он влияет на уровень жизни в Киргизии? Для бизнеса, как ни странно, ничего хорошего в этом нет. Бизнес в республике, возможно, умеет неплохо зарабатывать. Тем более, что налоговая нагрузка в Киргизии не самая большая в сравнении с другими странами СНГ — 20%. В Казахстане она поменьше, но в России существенно больше — более 35%.

Но киргизский бизнес не может выйти из тени хотя бы потому, что должен платить значительную дань чиновникам. Иначе не выживешь, сообщал ранее портал ru.ekk.kg со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты Киргизии.

Для рядовых граждан теневой характер экономики, похоже, тоже не идет в плюс. По данным Национального статкомитета, среднемесячная зарплата одного работника в 2017 году выросла почти на 10% и составила в пересчете на рубли чуть более 14 тыс. Немногим выше, чем средняя российская пенсия.

В 2018-м зарплата опять выросла, на этот раз на 4,2%, составив 15 тыс. руб. То есть чуть больше $230.

А, например, в Казахстане это $460, в Армении — $270, в Грузии – около $400, в Узбекистане — около $200.

И если зарплаты в Киргизии растут медленно, то безработица бьет рекорды. Численность официально зарегистрированных в республике безработных в 2018-м превышала 70 тыс. человек. Рост — на 23%.

Безработица, что удивительно, растет на фоне неплохого темпа роста ВВП. По итогам прошлого года — 3,5%. Но заметного прироста рабочих мест нет. Более того, население Киргизии стареет. Доля трудоспособного населения в общей численности снижается. На начало 2013 года трудоспособных было 60,7% населения, в 2018 году — 58,6%.

Согласно шкале ООН, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше во всем населении находится в интервале от 4 до 7% — население на пороге старости. Если выше 7% – население считается старым. В Киргизии этот показатель уже 4,6%. По прогнозу ООН, к 2030 году доля людей в возрасте 65 лет и старше в стране приблизится к 7%.

Добрались до самого Сахалина

Неудивительно, что власти так много внимания уделяют тем, кто пока еще может зарабатывать себе на жизнь, уезжая из страны в поисках лучшей доли.

По данным Государственной службы миграции за январь этого года, 750 тысяч граждан Киргизии работают за пределами страны. Из них в России — более 640 тысяч.

В Казахстане трудятся 35 тыс. киргизов, в Турции — 30 тыс., США — 15 тыс., в Италии — 5,5 тыс., в Германии — 5 тыс., в Южной Корее — 3,5 тыс., в ОАЭ — 3 тыс. человек. Все население Киргизии — порядка 6 млн человек.

На самом деле трудовых мигрантов из Киргизии больше. Просто многие предпочитают устраиваться на работу по знакомству, без оформления трудового договора. Таких, если верить опросам, 74%. При этом киргизский мигрант, как правило, неплохо образован, хорошо знает русский устный, похуже — русский письменный. «Среднее образование является всеобщим, уровень грамотности, как и в других странах Центральной Азии, высокий и составляет 99,5%», — отмечают эксперты BCG.

Обычно на родине киргиз-мигрант проживает в сельской глубинке где-нибудь в Джалал-Абадской и Ошской областях и неплохо приживается в России в любом месте. Киргизы добрались даже до Сахалина. В 2018 году в островной регион на работу приехали 2066 человек, что на 820 больше, чем в 2017-м. Это, например, почти в пять раз больше, чем мигрантов, приехавших с Украины.

После вступления Киргизии в ЕАЭС и признания водительских прав киргизские мигранты стали чаще устраиваться водителями такси и муниципального транспорта. Около трети (29%) киргизских мигрантов занято в России в сфере торговли, четверть — в сфере услуг, и 20% — в строительстве.

По мнению Алисена Алисенова, доцента кафедры экономики и финансов факультета экономики и социальных наук РАНХиГС, правительство республики пытается переломить тренд на исход граждан, но пока заметных успехов это не принесло.

«Замкнутый круг: чтобы развивать экономику, нужны инвестиции. Своих недостаточно из-за огромного теневого сектора, а западные инвестиции привлечь сложно, потому что опять же коррупция», — говорит эксперт.

Прокормить жену и чиновника

Еще 10 лет назад власти Киргизии рассчитывали поднять экономику за счет либерализации налогов, но большого эффекта это не дало. «Кроме снижения налогов, необходимо было дать бизнесу дешевые кредиты, усилить защиту частной собственности, провести институциональные реформы», — перечисляет эксперт.

Вступление в Евразийский союз хотя и открыло Киргизии доступ к энергоресурсам, но фактически разорило тот малый и средний киргизский бизнес, который зарабатывал на китайском реэкспорте, снабжая Россию и другие соседние страны дешевой одеждой и обувью.

«Евразийский союз поднял таможенные платежи, и в итоге китайский ширпотреб стало невыгодно покупать для последующей перепродажи», — поясняет Алисенов.

Он считает, что у Киргизии тем не менее есть потенциал роста в сфере добычи ртути, золота, в животноводстве, в текстильной промышленности, в туризме.

Но власти Киргизии, судя по всему, предпочитают направлять усилия на расширение географии внешней миграции. Это следует из недавно утвержденной Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года. Государство планирует и впредь помогать своим гражданам уезжать на заработки за рубеж и активнее защищать их права. Хотя бы на просторах СНГ. Это охрана их здоровья, совместное пенсионное обеспечение и пр.

А вернуться на родину, как следует из соцопросов, хотели бы только треть киргизских мигрантов. Остальным и в России неплохо. Или в Казахстане. Именно в этих странах киргизы неплохо зарабатывают и содержат свои семьи — и заодно отечественных чиновников. В 2017-м киргизы перевели из-за рубежа $2,5 млрд. Больше, чем вся расходная часть бюджета республики.

Киргизия еще с 2014 года занимает второе место в списке стран с высокой долей переводов относительно ВВП, уступая лишь Таджикистану, подсчитали во Всемирном банке.

За девять месяцев 2018 года сумма всех поступивших в Киргизию денежных переводов составила $1,970 млн (рост на 7,1%). Из них сумма денежных переводов из России в Киргизию за три квартала 2018 года составила $1 934,5 млн, сообщал Нацбанк Киргизии.

По данным BCG, на денежные переводы киргизских трудовых мигрантов, работающих преимущественно в России и Казахстане, приходится около 30% ВВП страны.

Но этого едва хватает, чтобы жить очень и очень скромно, отмечает Алисенов. В Киргизии очень низкий уровень жизни. По ВВП на душу населения в рейтинге МВФ у Киргизии 160 место из 190. Всего $1254. Это ниже, чем в Зимбабве.