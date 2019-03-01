Органический обман: что продают под видом здоровой пищи

«Зеленые» деньги

Огромную популярность органических продуктов иллюстрирует тот факт, что экологическую пищу упомянул в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Если раньше вопросами органики интересовалась лишь узкая группа лиц с определенным складом характера, то теперь «зеленая» составляющая сельского хозяйства превратилась в вопрос государственного значения.

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«Наше естественное преимущество (я думаю, что все с этим согласятся) – это огромные природные возможности, их нужно использовать для наращивания производства именно экологически чистой продукции», — заявил глава государства.

Путин поручил правительству не просто выращивать полезные продукты, но и создать защищенный бренд чистой отечественной продукции, гарантирующий, что при ее производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии. Президент уверен, что такие товары будут пользоваться большой популярностью не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. «На внешнем пойдет все влет, уверяю вас, там ничего чистого вообще не осталось, за границей», — уверен российский лидер.

И у этого заявления есть веские экономические причины. Согласно данным Научно-исследовательского института органического сельского хозяйства (FiBL), опубликованного в середине февраля, объем мирового рынка органической продукции достиг €90 млрд.

Крупнейшими рынками органической сельхозпродукции являются США (€40 млрд), Германия (€10 млрд), Франция (€7,9 млрд) и Китай (€7,6 млрд).

России пока далеко до этих достижений – по данным Минсельхоза, объем отечественного рынка органической продукции в настоящее время составляет всего €160 млн. Но уже к 2025 году, по прогнозам ведомства, он увеличится до €5 млрд. Эти планы вполне реальны, ведь окупаемость классических проектов сельского хозяйства составляет примерно 13-15 лет, а у органических начинаний срок окупаемости с возвратом инвестиций составляет всего 7-8 лет.

«Можно сказать, что значительная часть наших сельскохозяйственных угодий близка к органическому земледелию. В относительно короткое время и без больших инвестиций мы можем наполнить отечественный рынок и нарастить объемы экспорта органических продуктов», — поделился с «Газетой.Ru» мнением президент АККОР Владимир Плотников. Предполагается, что тогда Россия сможет занять до 10% мирового рынка органики.

Кот в мешке

Реализации всех этих амбициозных планов в России пока мешает одно существенное «но» — в данный момент производство органической продукции ничем не регламентировано, то есть наклейку «эко», «био» или «органик» можно приклеить даже на мешок с химическими пестицидами, и производителю ничего за это не будет. В теории таких недобросовестных дельцов можно было бы оштрафовать на сумму от 100 000 до 500 000 рублей за введение покупателей в заблуждение, но на практике без четких критериев того, что считать органикой, это практически невозможно.

«На данный момент проверки продукции на полках практически не ведется.

С учетом этого, можно совершенно точно сказать, что на полках магазинов присутствует не менее 80% продукции, которая позиционируется как органическая и здоровая, но таковой не является», — посетовал исполнительный директор Национального союза производителей и потребителей органической продукции Олег Мироненко.

По его словам, сейчас Роспотребнадзор практически никак не отслеживает эту ситуацию, поэтому люди, приходя в магазин, не доверяют представленным там продуктам, сколько бы денег они ни стоили.

Мнение о том, что звание органических продуктов сейчас носят преимущественно самозванцы, разделяет и исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По его словам, на полках часто встречается продукция с надписями «Био», «Эко» или «Органик», не прошедшая сертификацию. «Речь идет о недостаточно сформированной нормативно-правовой базе, регулирующей отрасль; слабой ответственности за ненадлежащее качество продукции и т. п.», — считает Востриков.

Для подобного поведения недобросовестных производителей даже был придуман специальный термин — greenwashing (он же гринвошинг, он же зеленый камуфляж). Говоря простым языком, это любые трюки и уловки, заставляющие потребителя верить в экологичность продукта, бренда и так далее.

Например, по данным Роспотребнадзора, около 58% «экологических» высказываний брендов косметики имеют как минимум одну ложь.

Причем, эта проблема характерна и для западных стран. Так, вопрос сертификации органической еды вышел на уровень конгресса США в прошлом году после того, как The Washington Post выяснила, что в США под видом органических импортировали 16 тыс. тонн сои и кукурузы из Украины и Турции. Компания-поставщик купила их у обычных фермеров, а лейбл «органический» волшебным образом появился по дороге. Только из-за него груз подорожал на $4 млн. Правда, американские власти признают и проблему сертификации местной продукции: фермеры успевают подготовиться к инспекциям сельхознадзора, которые, впрочем, даже уровень пестицидов не всегда измеряют. Теперь в стране принят закон, который должен закрыть эти «бреши».

Экология законодательства

Позитивный перелом на российском рынке органических продуктов должен произойти 1 января 2020 года – по крайней мере, тогда вступит в силу закон об органическом сельском хозяйстве. Производители таких товаров смогут в добровольном порядке пройти сертификацию, после чего их внесут в единый государственный реестр. Компании, которые пройдут сертификацию, получат возможность экспортировать свою органическую продукцию с премией к цене от 30 до 100%, а также заниматься ее реализацией на внутреннем рынке.

В «Руспродсоюзе» считают, что простого решения существующей ситуации с псевдоорганикой не существует. «К решению этих проблем, на наш взгляд, нужно подходить комплексно: развивать полноценную инфраструктуру для производства, переработки, логистики, сертификации таких товаров, готовить квалифицированные кадры, которых на сегодня недостаточно, ужесточать ответственность за обман покупателей», — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» исполнительный директор союза.

В любом случае, до вступления закона в силу защита потребителей остается их личной обязанностью. «Грамотные потребители, приходя в магазин, помимо надписей «Био», «Органик» или «Эко» ищут и особую систему значков», — рассказывает Олег Мироненко. Около 80% настоящей органической продукции, продающейся в магазинах, сертифицирована европейскими сертификатами, поэтому есть смысл разобраться в их специфике. Любую экологичную продукцию из Европы можно легко проверить по реестру сельхозпроизводителей, и тем самым обезопасить себя от подделок.

По словам Мироненко, российская продукция пока заполняет полки не более чем на 20%. И хотя государственный контроль в этой отрасли пока отсутствует, в России работают 3 сертификационные компании.

Еще один важный момент – названия «Био», «Эко» и «Органик» — это не совсем одно и то же. Россия, как и другие страны мира, была вынуждена выбрать одно из названий, чтобы на этапе запуска законодательства не запутать потребителя и не регулировать сразу 3 названия. «Изначально был выбран вариант «Органик», потому что англоязычная версия нам более близка. То есть сейчас закон будет регулировать только вариант «Органик», а названия «Био» и «Эко» к законодательному регулированию не относятся», — подчеркивает эксперт. По его словам, в будущем будет введено понятие эквивалентности этих терминов, но это произойдет не раньше, чем через 5 лет.

«Таким образом, ситуация в двух видах продуктов («Био» и «Эко») сохранится такой, какая она есть сегодня. Поэтому, когда люди захотят купить «Эко» или «Био», они должны сами определить, хотят они такой продукт или не хотят, и пойти на определенный риск», — констатирует Мироненко. Производителю продуктов с наклейкой «Био», например, нельзя будет предъявить претензию о наличии в товаре пестицидов, ведь он находится вне поля законодательного регулирования.