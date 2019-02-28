Летняя прибавка: когда пересчитают пенсии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в четверг, что проект закона о выплатах пенсионерам свыше прожиточного минимума может быть принят Госдумой уже в весеннюю сессию. При этом деньги планируется выплатить не позднее 1 июля 2019 года.
«Неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года. И деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года», — сказал глава правительства.
Он также напомнил, что сегодня пенсионеры должны получать не меньше прожиточного минимума, предусмотренного на данную категорию населения, но этот показатель зачастую достигался за счет индексации надбавок.
«Поправки в закон, которые мы сегодня рассматриваем, принципиальным образом эту систему меняют. Сначала будут устанавливаться социальные доплаты, которые позволят довести пенсионные выплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера соответствующего региона. И только потом будет проводиться индексация пенсий. В результате, доходы пенсионеров ежегодно будут выше прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и единовременной денежной выплаты в текущем году», — цитирует Медведева агентство РИА «Новости».
По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, такие меры позволят добиться того, что материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и единовременной денежной выплаты в текущем году.
«Предполагается, что указанный перерасчет — Вы дали поручение сделать его с 1 января 2019 года — затронет порядка 12 процентов неработающих на сегодняшний день пенсионеров, пенсия которых вместе с ежемесячной денежной выплатой — при ее наличии, естественно, — ниже прожиточного минимума в соответствующем регионе», — сказала Голикова президенту РФ Владимиру Путину на встрече с членами правительства 27 февраля.
На эти цели в 2019 году предполагается направить 18,8 миллиарда рублей, включая средства бюджетов регионов.
Также она доложила Путину, что соответствующий законопроект прошел процедуру согласования, рассмотрен на законопроектной комиссии правительства, в ближайшее время будет рассмотрен на заседании и внесен в парламент.
Тему пересмотра порядка учета индексации пенсий и ежемесячной денежной выплаты при определении общей суммы материального обеспечения пенсионера и размера социальной доплаты к пенсии затронул президент России в своем послании Федеральному собранию. Он поручил пересчитать выплаты за первые месяцы текущего года.
Дело в том, что с 1 января 2018 года неработающим пенсионерам, как и обещалось после повышения пенсионного возраста в стране, пенсии были проиндексированы выше инфляции — на 7%. В среднем прибавка составила 1000 рублей, а размер средней пенсии увеличился до 15,4 тысячи рублей.
Путин же в своем выступлении отметил, что пенсии проиндексировали, но если доход гражданина превысил прожиточный минимум, то социальную надбавку снизили или не выплатили.
«В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми», — сказал глава государства, поручив исправить такую несправедливость.
Таким образом, более 4 млн российских пенсионеров до 1 июля 2019 года получат перерасчет социальных доплат к пенсиям. Об этом сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
«Что касается компенсационных выплат и перерасчетов для пенсионеров, которые получали пенсию ниже прожиточного минимума, то это норма закона, эти законы уже есть, я так понимаю, что правительство оперативно подготовило методику перерасчета. Более 4 млн пенсионеров получат перерасчет, это им будет приятный сюрприз, в принципе, до 1 июля такой перерасчет будет сделан всем категориям», — цитирует агентство ТАСС Рязанского.
Член Совета Федерации не исключил, что в некоторых случаях перерасчет доплат может быть более сложным, например, когда у пенсионеров есть дополнительные льготы, связанные с их статусом ветерана труда, инвалида, блокадника.