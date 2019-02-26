Деньги и счастье: что обещают кандидаты в президенты Украины

Президентская кампания на Украине стартовала 31 декабря 2018 года. Выборы назначены на 31 марта этого года. Избирательная гонка выходит сейчас на пик, и самое время разобраться, какое будущее обещают кандидаты в президенты Украины и как они намерены решать экономические проблемы граждан.

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Анекдот вместо программы

«Великое государство свободных и счастливых людей», — так называется предвыборная программа кандидата и действующего президента Петра Порошенко. На обещания он не скупится. Хочет поднять уровень жизни и начать борьбу с бедностью, инвестировать больше средств в образование и медицину, сделать Украину одним из лидеров аграрного и IТ-секторов, транспортным хабом Восточной Европы и туристической Меккой — одним из самых посещаемых европейских государств.

На этом экономическая часть программы заканчивается, а в политическая так или иначе связана с Россией, «страной-агрессором». Кроме того, в 2023 году, обещает президент-кандидат, Украина под руководством Порошенко подаст заявление на вступление в ЕС и получит план действий по членству в НАТО.

Верит ли сам Порошенко в эти общения, неизвестно. Когда на одной из встреч с избирателями его спросили, когда все-таки Украина станет членом ЕС, Порошенко в ответ рассказал анекдот. Про старого еврея.

Тот жалуется богу: «Ну Господи, я читаю Талмуд, я держу все заповеди. Ну дай мне какое-то счастье. Дай мне выиграть в лотерею». «Вот он 20 лет подряд по кругу просил, ходил. Говорит: «Господи, ну за что ты меня так не любишь?» Здесь открываются небеса, появляется Господь, говорит: «Задолбал, ну хоть билет купи».

Порошенко не детализирует свою программу, предпочитая лозунги вместо конкретного плана действий. А ставку делает на социальные выплаты, используя административные возможности.

Например, он пообещал разовые выплаты пенсионерам. В два приема по 1200 гривен. Первая выплата — в марте, вторая — в апреле. Это как раз первый и второй тур выборов, который неизбежно состоится по единодушному мнению экспертов.

100 миллиардов с России

Один из реальных претендентов на президентский пост — Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр страны. В ее предвыборной кампании акцент сделан на преференциях для молодежи, армии и, конечно, на решении территориальных вопросов.

Программа Тимошенко включает гарантии общедоступного бесплатного образования по принципу «деньги ходят за ребенком». Студенческие стипендии она обещает поднять на уровень прожиточного минимума, возродить что-то вроде советских ПТУ, гарантировать трудоустройство молодым специалистам.

Молодым семьям Тимошенко обещает доступную систему ипотечного кредитования. Для молодых семей — микрокредитование от 3% годовых, материальные выплаты за рождение детей от 50 до 150 тысяч гривен.

Остальным гражданам она предлагает повышение минимального размера оплаты труда, введение социальных, то есть льготных тарифов на газ, отопление и горячую воду. Тимошенко хочет обеспечить возвращение украинцев, в том числе предпринимателей, на родину, создание для них комфортной среды.

Создание сильной армии по стандартам НАТО и увеличение военных расходов, введение нового военного контракта, увеличение заработной платы военнослужащим — все это тоже входит в программу Тимошенко.

Экс-премьер, которая подписывала с Владимиром Путиным газовые контракты в 2009 году, собирается взыскать с России компенсацию в 100 млрд евро за утраченные территории и на экономическое «восстановление территорий Донбасса и Крыма».

^^Эмират «Украина»^^^

Шоумен и лидер «Квартала 95» Владимир Зеленский — лидер соцопросов. Его Украина мечты — это страна, где, украинцы не будут искать работу за рубежом, а молодые семьи смогут позволить себе приобрести загородный дом.

Также Зеленский обещает сделать Украину богатой и с этой целью предлагает введение «нулевой декларации». Каждый бизнесмен сможет задекларировать и легализовать свои доходы, уплатив 5% налога, а полученные средства можно было бы направить на уменьшение тарифов на ЖКХ для малообеспеченных.

Бизнесу он обещает долгосрочное и недорогое кредитование. Кроме того, Зеленский хочет обеспечить потребности государства благодаря собственным энергетическим ресурсам и сформировать прозрачный рынок земли.

Кандидат-шоумен предлагает и точечные меры — автоматический контроль за весом и скоростью авто, намерен восстановить аэропорты в каждом областном центре, хочет подписать с ЕС соглашение об «открытом небе».

Среди предложений Зеленского есть не новые, но непривычные для постсоветского пространства идеи. Например, ввести экономический паспорт гражданина. Начиная с рождения на счете каждого украинца можно будет накапливать часть средств от реализации государством природных богатств, земли, госсобственности.

По достижении совершеннолетия граждане Украины смогут получить эти накопления как собственный стартовый капитал. Подобные инициативы популярны в государствах Персидского залива.

Газ добудем сами

Кроме трех очевидных фаворитов, на которых указывают соцопросы граждан, некоторые шансы на успех имеет лидер партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрий Бойко. Он считается пророссийским кандидатом, поскольку согласился на альянс с кумом президента России Виктором Медведчуком.

В программе Бойко 11 пунктов. Половина из них — политические. А в экономической части он пообещал снизить налоги для граждан и бизнеса и обеспечить доход граждан не ниже фактического прожиточного минимума. Правда, конкретных цифр Бойко не называет.

В сфере жилищно-коммунальных услуг Бойко обещает «газ собственной добычи на нужды народа». Но конкретных предложений по развитию газовой отрасли в программе нет..

Бетонная стена и бесплатная медицина

Всего в президентской гонке зарегистрированы 44 кандидата. Большинство программ других кандидатов еще менее информативны. Зато популизма в них хоть отбавляй.

Например, кандидат Игорь Шевченко предлагает народу газ и уголь по себестоимости, бесплатную медицину и образование, бизнесу — отмену НДС.

России он угрожает бетонной стеной на границе.

Кандидат Андрей Садовый предлагает поднять зарплату солдатам до $1 тыс. и вывести бизнес из офшоров. Сократить количество народных депутатов до 300. Валентин Наливайченко гарантирует доступные кредиты на жилье и открытие собственного бизнеса. Сергей Каплин обещает поднять минимальную пенсию до 5 тысяч гривен, зарплату — до 10 тысяч гривен. Студентам гарантирует первое рабочее место. Хочет сократить количество народных депутатов до 100.

Эксперты скептически оценивают экономические посулы кандидатов в украинские президенты. Алексей Макаркин, вице-президент Центра политтехнологий, отмечает, что нет смысла сравнивать экономические программы кандидатов.

«Выборы – это не семинар по экономике, на котором решается, чья программа эффективнее. От кандидатов, по большому счету, этого и не ждут», — говорит Макаркин. А ждут красивых идей, игру лозунгами, масштабные обещания.

«Российские власти воспринимают Украину как оппонента, и приход к власти самого неопытного из этой троицы был бы выгодным исходом этих президентских выборов», — считает Макаркин.

Георгий Чижов, координатор Экспертной группы «Европейский диалог» на Украине, указывает, что предвыборные платформы кандидатов действительно не отличаются сильной экономической частью. А те предложения в сфере экономики, которые обнародованы, не сильно улучшат положение в стране.

«Сейчас экономика Украины растет, по предварительной оценке, рост ВВП в 2018-м составит 3,4%. Но потребуется еще 2-3 года, чтобы страна вышла на уровень 2013 года, до потери Крыма», — говорит Чижов.

Зарплаты украинцев хотя и растут, но в пересчете на доллары не достигли 2013 года даже наполовину, отмечает украинский эксперт. Кандидаты, понимая призрачность экономических реформ, делают ставку на политические лозунги.

По мнению Чижова, большинство предложений кандидатов труднореализуемы на практике. «Порошенко, например, обещает, что со следующего года в Украину хлынут иностранные инвестиции, но что может привлечь инвесторов? Рост инвестиций Порошенко прогнозировал еще в 2014-м после ухода Януковича», — говорит Чижов.

В первом туре эксперты не ждут победы ни одного из кандидатов. Для России самый удобный кандидат — Бойко, он, условно говоря, более пророссийский, считает Макаркин. Но он не выиграет выборы. Шансы на победу есть у Тимошенко, Зеленского и Порошенко. Чижов не исключает, что во втором туре окажутся Зеленский и Тимошенко. Впрочем, до даты выборов еще много времени, и предвыборный расклад еще может не раз измениться.