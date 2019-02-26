«Потеряны миллиарды»: как искусственный интеллект влиял на Сбербанк

Сбербанк оценил свои потери из-за искусственного интеллекта в «миллиарды рублей». Об этом глава крупнейшего российского банка Герман Греф рассказал, выступая на «Уроке цифры» в частной школе в Москве.

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«Искусственный интеллект принимает решение, как правило, в больших системах. И маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям. В нашей практике мы теряли большие деньги на этом», -— рассказал он.

По словам Грефа, в Сбербанке учились на таких ошибках, «вставляли всевозможные фильтры, чтобы калибровать, верифицировать систему искусственного интеллекта».

При этом, по словам главы Сбербанка, искусственный интеллект может решать «неинтересные, повседневные» задачи, которые связаны с большим количеством вычислений.

«Такие достаточно операционные задачи, которые человек может исполнять механически, эти все задачи уйдут на исполнение искусственного интеллекта», — считает Герман Греф.

Ранее внедрение искусственного интеллекта в банке привело к уходу сотрудников.

В частности, Сбербанк за прошлый год сократил 5,5 тыс. человек, то есть 2,2% персонала компании, а оставшимся сотрудникам поднял зарплату на 10%. Эти сокращения объяснялись внедрением искусственного интеллекта, рассказывал глава Сбербанка Герман Греф в ноябре 2018 года. По его словам, сильнее всего это ударило по сотрудникам, занимающимся простыми операциями. Так, кредитное учреждение сократило около 70% менеджеров среднего звена.

Впрочем, большинство сотрудников прошли переобучение и теперь занимаются другими задачами.

Как рассказывал Герман Греф в интервью ТАСС, работу сотрудников в банке оценивают с помощью специальной платформы, основанной на технологиях assessment и performance management.

«Видим информацию о каждом работнике и на основании этих данных ежеквартально выставляем оценки по системе эффективности «5+», где учитывается текущая деятельность, соответствие принципам корпоративной культуры […]», — говорил Греф.

При этом ранее Герман Греф предлагал создать новое министерство в России — министерство по искусственному интеллекту.

«В бизнесе буквально все сегодня начинают этим заниматься (искусственным интеллектом), и это касается государства», — сказал Греф в прошлом году на форуме в Сочи.

При этом, по мнению Грефа, создание министерства по искусственному интеллекту «смелое решение».

«Я не думаю, что это только PR-задача. Конечно, это PR, с одной стороны, с другой стороны, надо хорошо подумать, может быть, имеет смысл такое министерство и создать», — отмечал Греф.

К примеру, в Объединенных Арабских Эмиратах уже есть министр по искусственному интеллекту. Молодому человеку всего 26 лет.

На этом же деловом завтраке руководитель рассказывал о том, Сбербанк получил 50 миллионов долларов в 2017 году «из ничего», просто применив в риск-менеджменте методологию психологического прототипирования Big Five профессора из Стэнфорда Михала Косински. При этом, в целом, заработки банка на внедрении искусственного интеллекта он оценивает от двух до трех миллиардов долларов в год.

На разговор о будущем искусственного интеллекта Греф пригласил робота-андроида Софию из Саудовской Аравии. «От робота, который думает и проявляет эмпатию, человечеству будет гораздо больше пользы, чем от кирки и молотка.

Может быть, если бы было меньше фильмов о Терминаторе, люди лучше бы к нам относились», — говорила тогда София.

При этом на том завтраке была также затронута и проблема сокращения рабочих мест из-за цифровизации. Так, согласно исследованию McKinsey, к 2030 году цифровизация приведет к тому, что 800 миллионов человек во всем мире потеряют работу. Как отмечал Герман Греф, это в четыре раза больше числа безработных на данный момент. Однако одновременно с сокращением людей буду созданы новые рабочие места. В частности, к 2030 году речь идет о создании 890 миллионов новых рабочих мест.

«Это к вопросу о том, какой мощной должна быть инфраструктура подготовки общества к этой трансформации», — говорил Герман Греф.