Закупки через Марс: на Украине выяснили, чей газ

За несколько недель до президентских выборов на Украине один из кандидатов, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко решила открыто назвать вещи своими именами.

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Она обвинила украинские власти в том, что те продолжают закупать российский газ под видом европейского с наценкой.

«Вы слышали, что мы уже пять лет не потребляем российский газ? Вы слышали это от президента, от премьера? Я не просто вам говорю, я готова документально доказывать, и отвечать будет каждый, за этот обман», — сказала она, выступая на телеканале ICTV.

На самом деле газ, маскируется под европейский, хотя по факту это все тот же «газпромовский газ», который по газотранспортной системе Украины поступает в сторону Европы.

«Они транспортируют этот газ по документам через Марс, потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до 100 долларов на одну тысячу кубометров, по документам поставляют газ самым коротким путем.

Построены специальные закольцованные газопроводы на границе между Европой и Украиной. И нам, таким образом, по документам показывают газ европейского происхождения», — пояснила Тимошенко.

«Я хочу сказать, что он там не добывается», — подчеркнула политик.

Между тем официальный Киев не перестает кичиться тем, что уже пятый год обходится без поставок «Газпрома». По словам чиновников, газ закупается в Европе и по реверсной схеме из ЕС поставляется в республику. Однако по факту, это тот самый газ, который идет на европейский рынок из России.

«Газпром» в 2018 году нарастил экспорт газа в дальнее зарубежье (ЕС и Турция) на 3,8%, до рекордных 201,7 млрд кубометров. При этом, по данным Государственной службы статистики Украины (Госстат), только в январе-ноябре 2018 года страна импортировала 10,13 млрд куб. метров природного газа на общую сумму $3,1 млрд.

По данным статистики, из Швейцарии было закуплено 3,6 млрд куб. м газа, из Германии – 3,1 млрд куб. м, из Польши – 714 млн куб. м, еще 600 млн и 500 млн куб. м соответственно Киев закупил у Великобритании и Венгрии.

Если допустить, что весь газ закупался по схемам, озвученным Тимошенко, то получается непосредственно ЕС закупил 190 млрд куб. м газа. Примерно столько же (189 млд куб. м) экспортировал в дальнее и ближнее зарубежье «Газпром» в 2014 году.

Такие цифры дают возможность «Газпрому» говорить о росте своей доли на рынке ЕС. Так, выступая на Дне инвестора, генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова подчеркнула, что «в 2018 году, по предварительным данным, доля поставок газа в страны ЕС и Турции достигла рекордных значений и составила 36,7%».

Говоря о росте своих поставок газа в ЕС, «Газпром» подчеркивает значимость новых экспортных маршрутов, включая «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», а также перспективы сохранения экспорта газа из РФ через ГТС Украины, о чем странам предстоит договариваться в этом году.

Из-за запуска «Северного потока — 2» в обход украинской территории Киев лишится примерно 4 миллиардов долларов, что является «большими средствами», заявлял ранее депутат Верховной рады от «Батькивщины» Вадим Ивченко.

Депутат от партии «За жизнь» Вадим Рабинович в свою очередь отмечал, что завершение контракта о транзите российского газа через Украину в Европу приведет к краху экономики Украины. Напомним,

газовый контракт по транзиту между Украиной и Россией заканчивается 1 января 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова сохранить транзит после этого срока при условии урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде. Цена вопроса — $2,56 млрд, которые суд присудил в пользу «Нафтогаза», с чем категорически не согласен «Газпром».

Между тем сама Юлия Тимошенко выступает за энергетическую независимость Украины, подчеркивая, что у страны есть достаточно залежей для обеспечения себя природным газом и углем, который также завозится из-за рубежа — преимущественно из России, а частично и через Белоруссию.

«Ставлю перед собой задачу, чтобы через пять лет я могла отчитываться о том, что в Украине достигнута энергетическая независимость в полной мере. И тогда мы укрепим свою политическую независимость», — пообещала кандидат.

Другой кандидат в президенты на Украине, миллионер Сергей Тарута пошел еще дальше Тимошенко и заявил, что Украина может заменить Россию на газовом рынке Европы.

«Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу. Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа», — написал он в своем фейсбуке.

С такими настроениями, кто бы в итоге ни пришел к власти в Киеве после мартовских выборов, договариваться «Газпрому» о новом транзитном контракте будет нелегко.