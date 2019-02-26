В поисках баланса: кому платить за эквайринг

Банковская карта появилась благодаря техническому прогрессу и стала инструментом ежедневного пользования миллионов человек. Она позволила не только обналичивать средства, но и расплачиваться за покупки. Этот функционал карты быстро прижился, и удобство безналичной оплаты в магазине уже сложно оспорить.

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Безналичное обращение выгодно и государство, поскольку оно гарантирует сохранность денежных средств для юридических лиц и ускорение расчетов. Кроме того, движение денежных средств становится прозрачным.

Возможность оплатить приобретения банковской картой существует благодаря «эквайрингу». Оплата происходит моментально, что удобно клиенту, а процессинговый центр соединяет всех участников проведения платежа. При этом бизнес-модель позволяет каждому получить выгоду от сделки.

Чтобы клиент мог расплатиться картой или телефоном, нужен POS-терминал (Point Of Sale — «точка продажи»). Банк, выпустивший карту клиента (банк-эмитент) проводит списание, а банк, предоставляющий предпринимателю услугу эквайринга, определяет комиссию, которую платит предприниматель с каждого платежа — в среднем 1,5%. Банк-эквайр в среднем от 80% до 100% полученной комиссии затем отдает банку-эмитенту. Эта комиссия называется interchange и устанавливается платежными системами. Зачастую полученное вознаграждение затем возвращается клиенту в виде бонусов или кешбэка. Таким образом, бизнес-модель позволяет всем участникам компенсировать выплату комиссии в пользу банка-эмитента.

Так эта система работает в России, развивая безналичное обращение. Доведение доли безнала до 85-90% — одна из целей Банка России, говорила ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

За 2018 год удалось увеличить долю безналичного торгового оборота в России с 36% до 43%.

Однако существующая модель эквайринга вызывает споры по вопросу издержек и комиссий. Так, в конце прошлого года объединения компаний розничной торговли, включая «Магнит», X5 Retail Group выступили с инициативой о снижении размера комиссионного вознаграждения. Высокая стоимость комиссии за эквайринг подталкивает небольшие магазины просить покупателей рассчитываться наличными. При этом затраты на платежи банку-эквайру закладывают в стоимость товаров и услуг.

ФАС и ЦБ не поддержали идею регулирования комиссии. По словам Скоробогатовой, это приведет к негативным последствиям как для отрасли, так и для клиента. Торговые предприятия не подтвердили свою готовность снижать тарифы для потребителя, к тому же инициатива может послужить снижению доли безналичных платежей, отмечала первый зампред ЦБ.

Антимонопольные ведомства некоторых стран ввели ограничения максимальной ставки interchange fee. В Евросоюзе она составляет 0,2% для дебетовых и 0,3% для кредитных карт. В США в 2011 году законодательно был снижен размер вознаграждения, получаемого банками-эмитентами за покупки по картам, с 1,4% до 0,7%. Однако опыт США показала, что ставки эквайринга в результате изменились незначительно, как и цены для конечного покупателя. Маржинальность транзакционного бизнеса снизилась, что заставило банки урезать программы лояльности. Похожая ситуация сложилась в Австралии, где после законодательного регулирования, банки увеличили стоимость годового обслуживания карт.

Комиссию за безналичную оплату товаров упоминал и Владимир Путин, говоря, что в России она составляет 3% и по сути является «квазиналогом». Однако, как оказалось, президента дезинформировали. По словам главы банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова, стоимость услуги эквайринга устанавливается на уровне 1,5-1,7%. При этом такие торговые гиганты, как «Магнит», «Ашан», X5, платят банку за расчеты по карте 0,4-0,6% от стоимости товаров или услуг.

Судя по этим примерам, ставка межбанковской комиссии отлична от страны к стране. Это не удивительно, ведь важно то, кто платит за саму инфраструктуру для эквайринга. В России развитие терминальной сети финансируется в основном банками, при этом, что касается цифровых решений, российский банкинг сегодня один из мировых лидеров, тогда как за рубежом затраты на закупку, обслуживание, комплектующие и расходные материалылежат на торговых сетях, малом и среднем бизнесе.

«Деградация рынка»

Таким образом, если законодательно снизить комиссию за эквайринг, банкам будет просто невыгодно заниматься им.

Торговым предприятиями придется взять на себя закупку и обслуживание оборудования для эквайринга. Дополнительная финансовая нагрузка ляжет как на покупателей, так и на малый и средний бизнес.

«Законодательное регулирование комиссий – не совсем правильный путь. Регулирование цен на каком-либо рынке означает, что рынок или совсем провальный и не может сам отрегулировать цены, или это приводит к тому, что происходит деградация рынка. Потому что лимит на стоимость какой-то услуги означает, что есть проблемы с инвестициями в развитие», — сказал «Газете.Ru» гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

По его словам, потенциал для снижения комиссий действительно есть, но не законодательным путем. «Если перегнуть палку, банкам станет неинтересно работать в этом сегменте и его развивать. Возможен и полный уход в наличные платежи, от чего мы пытаемся уйти», — отметил Самиев.

Отказ предприятий от проведения безналичных платежей стал бы наиболее печальным сценарием развития событий. А возвращение во времена наличных платежей никак не вписывается в развитие экономики страны. Кроме того, есть риск, что в России повторится негативный опыт других стран — снижение комиссий вынудит банки-эмитенты ухудшить условия по картам для клиентов или урезать программы лояльности.

«Думаю, регулятор пока не готов вырабатывать законотворческие нормы. Малый бизнес никак не защищен щадящими комиссиями, но процесс снижения уже пошел. Так, «Мир» предлагает снизить интерчейндж в социальной сфере», — сказала «Газете.Ru» глава НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.