Отфутболили: как «Газпром» потерял двух зампредов

«Газпром» заявил в понедельник, 25 февраля, об уходе из компании сразу двух членов правления - Александра Медведева и Валерия Голубева.

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Александр Медведев освобожден от должности заместителя председателя правления, говорится в сообщении компании. «Он сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит», - уточнили в управлении информации «Газпрома».

Валерий Голубев также освобожден от должности заместителя председателя правления. Его глава холдинга Алексей Миллер поблагодарил «за многолетнюю плодотворную работу на благо ПАО «Газпром».

Помимо этого, от должности освобожден Всеволод Черепанов, занимавший должность начальника Департамента 307 (курировал добычу). Он продолжит работу на другой должности в группе «Газпром», уточнили в компании.

Чем именно займет Всеволод Черепанов и кто сменит Голубева и Медведева в компании, пока не уточняется. «Соответствующие решения о прекращении полномочий в качестве членов правления ПАО «Газпром» будут приняты советом директоров компании»,

- уточнили в компании. По всей видимости, тогда же и будут названы имена их приемников.

Произошедшая перестановка стала крупнейшей в «Газпроме» с конца 2011 года, когда компанию покинул один из ключевых запредов правления Александр Ананенков, а также руководители ряда ключевых департаментов.

И Медведев, и Голубев пришли в «Газпром» фактически вместе с Алексеем Миллером в 2002 году. С 2002 года Медведев курировал экспортное направление «Газпрома», сначала как глава «Газэкспорта», потом - «Газпром экспорта», пока в 2014 году его на этом посту не сменила Елена Бурмистрова. По данным ряда источников в «Газпроме» именно она может занять место Александра Медведева. В 2009 г. Медведев входил в список 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time.

На прошлой неделе Алексей Миллер представил Александра Медведева в качестве президента футбольного клуба «Зенит». На этом посту он сменил Сергея Фурсенко, который переходит на работу в «Газпромбанк». «Зенит» сейчас является лидером чемпионата России.

«Работа в «Зените» - новый спортивный вызов для Медведева. Пожелаем ему успехов на этой ответственной должности», - сказал Миллер.

Это не единственная спортивная должность Медведева. Он является первым президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также членом совета директоров СКА.

Позиции Медведева в «Газпроме» с 2014 года постепенно ослабевали, слухи о его возможном уходе из компании появлялись еще пару лет назад.

Валерий Голубев занимал должность зампреда «Газпрома» с 2006 года. С 1979 года он проходил службу в органах КГБ СССР. В «Газпроме» Голубев курировал, в частности, внутренний рынок газа, вопросы строительства газопроводов, в частности, «Силы Сибири» для поставок газа в Китай. Занимался сотрудничеством, в том числе с Белоруссией.

Валерию Голубеву также давно пророчили выход на пенсию, так что обе отставки едва ли можно назвать полной неожиданностью.

Эксперты прослеживают связь кадровых перестановок в «Газпроме» с делом Арашуковых.

Напомним, сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова и его отца советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова задержали в конце января. Арашуков-старший подозревается в создании преступной группировки и хищении газа на 30 млрд руб. Рауф Арашуков подозревается в убийстве двух человек и участии в преступной группировке.

По версии следствия, члены преступного сообщества открывали в базах данных «Газпром межрегионгаза» фиктивные лицевые счета. Так создавались условия для искусственного формирования якобы разбаланса (потерь) газа», сами углеводороды забирали себе участники преступной группы, а затем эти объемы списывались, как невозможные к взысканию.

Помимо Арашуковых по делу арестованы еще пять фигурантов, в том числе их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.

После задержания Арашуковых начали активно продвигать идею о непричастности Кремля к внутренним вопросам и кадровым перестановкам в дочерних структурах «Газпрома»

и вот теперь мы получили информацию о двух замещениях на ключевых постах «Газпрома», обращает внимание аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

Также стоит отметить, что после послания Федеральному собранию абсолютно четко понятно, что президент продолжает общую логику, заданную в майском указе при разработке национальных проектов, и подчёркивает идею: «кто не готов работать интенсивно, может уходить». То есть в нынешних перестановках также может быть задействована, частично, целесообразность замещения Медведева и Голубева на более подходящих работников к предстоящей динамике работы до 2022 года, полагает эксперт.