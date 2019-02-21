Назло Трампу: Австрия поддержала «Северный поток — 2»

Австрия продолжит развивать газопровод «Северный поток — 2» и будет покупать российский газ, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц после переговоров с президентоми США Дональдом Трампом. Австрийский канцлер в данный момент находится с официальным визитом в США.

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Напомним, что «Газпром» при финансовом участии пяти европейских компаний строит газопровод мощностью 55 млрд кубометров в год. Он пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии.

«Австрия нуждается в надежном снабжении газом. Россия выглядит более привлекательным партнером, пока предоставляет лучшие цены. Как бывший предприниматель Дональд Трамп должен это понимать», — заявил Курц в эфире австрийского телеканала ORF-2. По словам канцлера, американский сжиженный газ неконкурентноспособен на европейском рынке.

При этом, комментируя слова Дональда Трампа, Курц отметил, что американский президент «ясно выразился, что США выступают против этого проекта».

«У нас просто разные интересы», — заявил Курц.

В целом же, по словам европейского политика, отношения Австрии с Россией не лучше, чем у США, но Москва больше готова к диалогу с Веной, чем Вашингтон. Так, австрийский канцлер заявил, что с президентом России Владимиром Путиным он провел четыре беседы, и теперь состоялись переговоры с Трампом.

Ранее поддержали проект «Северный поток — 2» и немецкие политики. «Нельзя просто так все повернуть обратно. Германия имеет законные экономические интересы в снабжении энергоносителями», — заявила председатель коалиционной ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

США давно и последовательно выступают против проекта «Северный поток — 2», пытаясь надавить на европейские страны.

В частности, ранее Вашингтон угрожал санкциями немецким компаниям, которые принимают участие в реализации проекта.

Недавно стал известен текст Газовой директивы Евросоюза, регулирующей эксплуатацию «Северного потока — 2» на территории Европы. Цель ужесточения Газовой директивы заключалась в том, чтобы распространить принципы энергетического законодательства ЕС (доступ третьих сторон к транспортным мощностям, тарифное регулирование, разделение собственности и прозрачность) на все газопроводы, идущие в третьи страны и из третьих стран в ЕС.

В тексте документа Еврокомиссия подчеркивает, что «измененная директива по газу будет одинаково применима ко всем существующим и потенциальным будущим трубопроводам». В то же время отступления от новых правил должны делаться только для уже существующих газопроводов. ЕК даже приводит в пример «Северный поток — 1», который работает несколько лет и проложен по дну Балтийского моря из РФ в ФРГ.

При этом «исключения возможны только в рамках строгих процедур, в которых комиссия играет решающую роль», подчеркивалось в сообщении Еврокомиссии. В частности, согласно 36-й статье документа, чтобы законодательство сделало исключение для проекта из норм Газовой директивы, необходимо получить специальное разрешение от европейских властей. В случае с «Северным потоком — 2» они отказались его давать.

Как комментировали ранее эксперты, такие регуляторные инициативы Евросоюза могут серьезно осложнить работу «Газпрома».

Газопровод «Северный поток — 2» с высокой вероятностью останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации.

Однако пока что финальный вариант Газовой директивы под вопросом. Европейский союз рассчитывает закончить разработку новой директивы по газу не позднее мая 2019 года — до очередных выборов в парламент ЕС. Поправки в документ должен утвердить Совет министров ЕС. Этому предшествуют переговоры совета с парламентом для достижения единой позиции. После чего документ утверждают Европарламент и Совет ЕС.

Ранее Suddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщала, что Франция выскажется в пользу внесения поправок к Газовой директиве ЕС, затрудняющих реализацию российского газопровода. Однако уже после этого Эммануэль Макрон и Ангела Меркель сумели найти компромисс.

Так, суть компромиссного предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае «Северного потока — 2» этой страной является Германия.

Это, по-видимому, разозлило Дональда Трампа, который хотел бы заполнить европейский рынок американским СПГ. Ни поссорить Германию и Францию, ни добиться понимания от Австрии американскому политику пока не удалось.

Между тем уже уложено уже около 600 из 1200 километров «Северный поток — 2». И, вероятнее всего, к концу года газопровод будет построен.