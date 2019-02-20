«Не должен ходить под статьей»: бизнес выпустят из-под стражи

Владимир Путин, оглашая в среду послание Федеральному Собранию, потребовал отказаться от всего, что мешает инициативе и свободе предпринимательства. Он заявил, в частности, что добросовестные предприниматели не должны постоянно опасаться уголовного либо административного наказания и других рисков.

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«Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания», — сказал Путин, добавив, что ранее уже обращал внимание на эту проблему в одном из своих посланий. Но ситуация, к сожалению, «не сильно изменилась».

Президент обосновал свой призыв. По его словам, сегодня почти половина дел (45%), возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда.

«Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям. А что это значит на практике? В результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу», — сказал Путин.

Он призвал вдуматься в эту цифру — про 130 сотрудников, теряющих работу в случае необоснованного ареста предпринимателя. Во-первых, это становится серьезной проблемой для экономики.

Во-вторых, указывает на целый ряд проблем в законодательстве и правоприменительной практике, отметил президент. «Согласен с тем, что нужно внимательно посмотреть на критерии, по которым все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут попасть под такой квалифицирующий признак, как группа лиц по предварительному сговору.

Это вообще ерунда какая-то, но такое бывает, к сожалению», — оценил Путин.

Он считает неприемлемым, что эта «ерунда» влечет за собой более строгую меру пресечения на этапе следствия и более тяжелое наказание позднее.

При расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жестко ограничивать поводы для продления сроков содержания под стражей. Сегодня это происходит порой без веских оснований, отметил президент. Например, из-за того, что не хватает времени на проведение необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий.

«Действительно, смотрите, человек сидит за решеткой, его ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос. Прокурор спрашивает: «Почему на допрос не вызывали?» — «В отпуске был следователь», — отвечают», — сказал Путин.

Тем не менее он признал, что нагрузка у следственных работников, в МВД особенно, огромная. «Просто вал, и с этим тоже нужно что-то делать, надо посмотреть на это повнимательнее. Необходимо, может, и ресурсы дополнительные выделять, количество следователей увеличивать», — посоветовал Путин.

Главное не допускать такой ситуации, чтобы «сидит человек за решеткой», а следователь в отпуск ушел, «за несколько месяцев ни разу на допрос не вызвал».

Такого не должно быть, надо с этим разобраться, отметил Путин и попросил Верховный Суд и Генеральную прокуратуру проанализировать еще раз эти проблемы и представить соответствующие предложения.

Путин напомнил, что правительство предлагает серьезно пересмотреть правовую базу контрольно-надзорной деятельности. Это, безусловно, правильно, но этого мало. Надо пойти на более радикальные шаги, считает Путин. Он предложил подвести черту и с 1 января 2021 года прекратить действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции, которые морально устарели.

«Сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям, остальные — сдать в архив», — предложил Путин.

По некоторым ведомствам инструкций накопились «вот такие фолианты, вот такой толщины, они же десятилетиями накапливались, еще с советских времен многие работают, со времен «очаковских и покоренья Крыма». Путин предположил, что даже сотрудники этих ведомств знают на 100% все то, что там написано. Поэтому нужно все это обновить.

Предложение президента провести реформу надзорной деятельности до 2021 года является самым фундаментальным в его послании Федеральному Cобранию. Такое мнение выразил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Самое фундаментальное предложение в послании президента — провести ревизию всей нормативной базы в контрольно-надзорной деятельности до 2021 года», — написал глава Счетной палаты на своей странице в Twitter.

Кудрин также добавил, что реформа не должна ограничиться обновлением старых инструкций. «Это должна быть реформа контроля на новых принципах в интересах граждан и бизнеса», — подчеркнул он.

Ранее премьер Дмитрий Медведев указал на проблему избыточных требований контрольно-надзорных органов к бизнесу в России и призвал избавить бизнес от «регуляторной гильотины». По мнению премьер-министра, сократить количество требований необходимо прежде всего в наиболее зарегулированных сферах: транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, санитарно-эпидемиологический надзор.

Ситуация в отношении судопроизводства по малому бизнесу – на самом деле, более разнообразна, чем официально считается, отмечает Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра». «Например, в регионах есть тенденции к кулуарности таких дел, и, на самом деле, итогами их нередко становятся реальные судебные сроки за эфемерные правонарушения. Но в больших городах, где сговоры стали более проблематичными, надо признать, эта практика постепенно снижается», — говорит эксперт.

А сговор между судьями и «сильными мира сего» – это, скорее, характеристика не столько судебная, сколько социально-политическая. Поэтому, вероятно, наиболее эффективным было бы проводить санацию не только на уровне районных и городских судов, а гораздо «выше», добавляет эксперт.

«Значительная часть дел, к сожалению, возбуждается в качестве меры давления на бизнес. Причинами такого давления могут быть как вполне законные требования, например, по погашению задолженностей по обязательным платежам, так и принуждение бизнеса к участию в коррупционных схемах. В этой ситуации нужно снижать частоту и количество плановых и неплановых проверок. Это извечная проблема, панацеи от которой, увы, не существует», — считает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.