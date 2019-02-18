Не жить на выселках: как Путин поручил преобразить российские города

Институты перемен

Отвечать за преображение городов будут институты развития под контролем ВЭБ.РФ. «Современный город не может развиваться без современных жилых кварталов и общественных пространств. Эту часть на себя берет компания ДОМ.РФ, сформировавшая за последние годы отличные компетенции и возможности. Новый вызов для корпорации МСП – добиться успеха в том, как обустроить улицу, чтобы дать новые возможности для малого и среднего бизнеса. Принятие иностранного туриста для города – это оказание экспортной услуги, и здесь огромная работа предстоит Российскому экспортному центру. А ВЭБ.РФ будет крупным капиталом там, где это необходимо», — разграничил зоны ответственности между институтами развития, для которых тема развития городской экономики является общей, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

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Первоочередной задачей институтов развития станет привлечение в развитие городов инвестиций со стороны бизнеса разного калибра. «Можно договориться с инвестором, и он сам сделает», — считает глава ВЭБ.РФ Шувалов. Примеры такого инвестиционного сотрудничества российские города уже знают: например, ведущий производитель микрочипов GS Group развернул свои производственные мощности в небольшом городе Гусев в Калининградской области. Здесь появился первый в России частный инновационный кластер, где в местных технопарке и научном городке создаются условия для самореализации талантливых молодых специалистов.

Ещё один пример влияния прихода крупного бизнеса в малые города – инфраструктурные проекты, которые могут вдохнуть новую жизнь в малые города. Так, благодаря запуску скоростного железнодорожного сообщения с Москвой в Иваново разместились структурные подразделения крупных федеральных компаний, которые, по словам губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, принесли в регион инвестиции, налоговые отчисления и новые рабочие места.

Не про «плиточку»

Другой важной задачей станет создание общих стандартов развития территории городов.

«Развивая наши города, осваивая новые территории, необходимо стимулировать такую застройку, которая бы отвечала всем запросам и потребностям граждан, семей с детьми, пожилых людей. Так называемые выселки, как у нас в народе говорят, откуда просто не добраться до школ, больниц, поликлиник и детских садов, никому не нужны», — говорил президент Владимир Путин на расширенном заседании Госсовета в Казани. Он призвал к пересмотру градостроительных норм, чтобы сделать их прозрачными и удобными не только для застройщиков, но и для людей. «Для этого мы и внедряем Стандарт развития городских территорий», — заявил Владимир Путин.

«Стандарт комплексного развития территорий» — это методический документ, содержащий рекомендации и готовые решения по застройке территорий. Документ разрабатывается с 2016 года по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева единым институтом развития в жилищной сфере – компанией ДОМ.РФ и КБ «Стрелка» при поддержке Минстроя России. Его разработка завершится весной этого года. Одним из первых пространств, где будут применены новые стандарты, станет Октябрьский остров в Калининграде.

«Сейчас мы вместе с ДОМ.РФ и Стрелкой сделали мастер-план, там большой консорциум иностранных и российских архитекторов. Это огромное пространство в центре города. Мы хотим, чтобы это действительно была красивая территория, уникальная, которая будет гордостью нашей страны», — прокомментировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По его словам, городская среда – «это не про «плиточку», не про «дворик подлатать». «На протяжении 6 лет мы должны реально работать в наших городах не только над общественными пространствами, а в комплексе развивать наши города», — согласен министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Оценкой этой работы станет улучшение позиций города и региона в Индексе качества городской среды, разработанном Минстроем России и ДОМ.РФ совместно с КБ «Стрелка». «Индекс включает много показателей: это и работа общественного транспорта, и доступность социальных услуг, и то, как горожане относятся к своему городу», — добавил министр.

Сегодня благоприятной средой сможет похвастаться каждый четвертый город России. К 2024 году доля городов с неблагоприятной средой должна уменьшится вдвое. Методику формирования индекса качества городской среды утвердят этой весной, а его показатели будут учитываться при распределении субсидий на поддержку региональных и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Гражданам нужно позволить активнее участвовать в градостроительных инициативах – именно люди должны стать основной движущей силой позитивных перемен, заявляли первые лица страны: президент Владимир Путин – на Госсовете, премьер Дмитрий Медведев – в программной речи в Сочи. «В нацпроекте есть еще один показатель – 30% людей, проживающих в том или ином муниципальном образовании в возрасте от 14 лет к 2024 году должны с помощью голосования принимать участие в решении всех вопросов, касающихся благоустройства города», — напомнил губернаторам в Сочи министр Владимир Якушев.

Кадры решают все

Население должно стать не только основным арбитром в оценке работы властей и правительства по созданию комфортной городской среды, но и её основной движущей силой. Для реализации амбициозных планов нужны молодые, активные и профессиональные специалисты, признают на всех уровнях.

«Нужно сделать так, чтобы команды возникли в каждом центре субъекта федерации. Чтобы небольшие компактные патриотично настроенные местные команды могли выдавать архитектурно-планировочные решения, могли заниматься подрядными работами. На это, мне кажется, нужно обязательно потратить наши усилия», — сказал, выступая на сессии ВЭБ.РФ, Дмитрий Медведев.

Эльмира Азизова Встреча вице-премьера Виталия Мутко с финалистами программы «Архитекторы.РФ»

О востребованности местных кадров говорят и сами регионы. «Кадров нет, очень мало профессионалов, которые бы по-современному подошли к преображению среды, - отмечает губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. — Очень сильная программа Архитекторы.рф. Одна из выпускниц, София Познанская сейчас трудится в нашем правительстве, занимается развитием городской среды. Более того, мы сейчас набрали студентов и по методикам этой программы будем готовить свою команду. И думаю, что это надо делать везде. Ведь как жить в малых городах, должны решать сами жители, поэтому важно воспитывать свои команды на местах».

Архитекторы.рф – масштабная бесплатная программа по подготовке новых кадров градостроительного комплекса. Она была запущена ДОМ.РФ и Институтом Стрелка по поручению gрезидента России в 2018 году и финансируется из прибыли ДОМ.РФ. На заседании Госсовета Владимир Путин объявил о её продолжении в 2019 году. Новый набор намечен на весну, рассказал на полях РИФ генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник. «В течение месяца-двух мы объявим набор и сделаем его более массовым. Если мы сами с таким набором не справимся, мы попросим поддержку ВЭБ.РФ, так как комфортные города - один из приоритетов его работы».

«Аналогов такой программы в России сегодня нет. Я считаю, что основная ее ценность в формировании сообщества. Объем знаний и опыта просто фантастический, охватывает всю страну. Каждый участник может пользоваться опытом другого региона, что сейчас и происходит. Мы продолжаем общаться, продолжаем поддерживать связи, начинаем работать над совместными проектами. Получается, что по окончании программы ничего не закончилось, все только началось», — рассказала на полях РИФ Анастасия Яременко, ведущий архитектор ООО «Архитектурный десант» из Казани, которая вместе с 13 другими финалистами программы посетила форум в Сочи и встретилась с вице-премьером Виталием Мутко.

Цивилизованное строительство

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» также совершенствуется система финансирования жилищного строительства. Как отметил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании Госсовета в Казани, строительная отрасль переживает сегодня серьезные перемены.

С одной стороны, стоит задача увеличить объемы ввода новых качественных жилых площадей, с другой – сделать так, чтобы ставшая широко распространенной в России проблема обманутых дольщиков ушла в прошлое, что требует введения новых правил для участников рынка. «Здесь нужно решить двуединую задачу: с одной стороны, стимулировать развитие и строительство, а с другой стороны, всё-таки перейти на современные цивилизованные способы организации работы», - отмечал президент, говоря о переходе на проектное финансирование жилищного строительства.

Механизм проектного финансирования, который станет обязательным для застройщиков с 1 июля этого года, предполагает, что средства покупателей строящихся квартир поступают не напрямую застройщику, а на специальный эскроу-счет в банке и хранятся там до момента ввода дома в эксплуатацию, а средства на строительство застройщику выделяет банк в рамках специально разработанных продуктов проектного финансирования с гибкой ставкой, привязанной к качеству и скорости реализации проекта.

Для увеличения объемов строительства жилья государство намерено расширить программу вовлечения в оборот неэффективно используемых федеральных земель. С подобным предложением к президенту РФ на заседании Госсовета обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и получил одобрение главы государства.

Механизм для этого уже существует – агентом государства по вовлечению в оборот неиспользуемых или неэффективно используемых федеральных земель, а также территорий с аварийной и ветхой застройкой для жилищного или инфраструктурного строительства выступает ДОМ.РФ. Деятельность по этому направлению регулируется федеральным законом 161-ФЗ. За последние два года, по данным компании, было вовлечено в оборот более 10 тыс. га земли, всего же к 2024 году ДОМ.РФ планирует вовлечь в оборот более 18,5 тыс. га.

Донат Сорокин/ТАСС Генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник и председатель правления РЖД Олег Белозеров на подписании соглашения о развитии и модернизации железнодорожной инфраструктуры и прилегающих территорий в присутствии председателя правительства Дмитрия Медведева

Компетенции ДОМ.РФ по вовлечению земель будут задействованы также для развития территорий вокзалов, грузовых дворов и прилегающих земель РЖД. Соответствующее соглашение на полях РИФ подписали глава РЖД Олег Белозеров и генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

Доступное качество

Залогом поступательного развития строительного сектора является устойчивый спрос на жилье, уверен президент. А один из инструментов повышения спроса – доступная ипотека. Именно поэтому блок ипотеки также включен в качестве подраздела в нацпроект. Целевой показатель ипотечной ставки к 2024 году – 8%. Для достижения этого показателя развивается рынок ипотечных ценных бумаг, работают различные программы льготной ипотеки для различных групп граждан. По мнению многих экспертов, целевой показатель достижим, несмотря на краткосрочные колебания в сторону повышения, связанные с ростом стоимости фондирования.

«В республике [Татарстан] по социальной ипотеке есть опыт, когда люди могут получить отсрочку платежа, так называемые ипотечные каникулы. Можно было бы рассмотреть вопрос распространения этого опыта на всю Россию. Такая практика применялась нашей ключевой организацией ‒ ДОМ.РФ. Её можно возобновить, я с этим согласен», — заявлял Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Казани.

Современное жилье должно быть не только доступным, но и качественным и удобным. ДОМ.РФ, в чью зону ответственности в рамках нацпроекта входит несколько направлений, совместно с Минстроем и при поддержке правительства РФ, выступил инициатором конкурсов проектов стандартного жилья среди российских и зарубежных архитектурных бюро. Для отобранных из двух конкурсов проектов, по словам генерального директора ДОМ.РФ Александра Плутника, разрабатывается проектная документация.

«Что касается проектов, которые сейчас разрабатываются, в этой части от Минстроя потребуется совершенствование нормативов и включение проектов в реестр повторного применения. Это то, что можно построить и будет безопасно. В целом, мы начали большую работу с министерством строительства и проектировщиками», — сказал Плутник. Также, по его словам, сейчас ДОМ.РФ начал проводить консультации по проектам, которые были отмечены в рамках архитектурного конкурса по планировке квартир.

Справка

Проект нацелен на обеспечение жильем 5 млн семей ежегодно, выход на строительство 120 млн кв. м жилья в год, сокращение объемов аварийного жилья, снижение ставок по ипотеке до показателя в 8% и ниже, рост числа выдаваемых ипотечных кредитов и повышение комфортности городской среды. В него включены четыре подраздела — федеральных проекта: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».