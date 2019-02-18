«Президент встречался с Калви»: в Кремле следят за делом Baring Vostok

Обязанности главы фонда Baring Vostok Capital Partners (BVCP) приняли на себя старший партнер Елена Ивашенцева и сооснователь фонда, партнер Алексей Калинин. Об этом говорится в заявлении BVCP. При этом фонд продолжает работать в обычном режиме.

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Помимо этого в целях обеспечения бесперебойной деятельности BVCP временно приостановил полномочия четырех членов команды: старшего партнера Майкла Калви, партнеров Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаль, а также директора по инвестициям Ивана Зюзина. По решению суда ранее они были арестованы.

«Обвинения, выдвинутые против наших сотрудников, не имеют под собой оснований, и мы абсолютно убеждены, что суд установит это», - отмечается в заявлении.

Фонд прямых инвестиций Baring Vostok занимается инвестициями в России и другие страны СНГ. Капитал фонда - $3,7 млрд. Он входит в состав акционеров банка «Восточный». Среди проектов инвестфонда — «Яндекс», Avito, Ozon, «ЭР-Телеком», «1С», «Новомет».

На прошлой неделе, в пятницу, 15 февраля, Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok. Гражданин США Майкл Kалви проходит по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный».

Максимальное обвинение по предъявленному бизнесмену обвинению предусматривает до 10 лет заключения.

Следствие предполагает, что в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в качестве погашения долга. Было заключено соглашение об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций этой компании. При этом стоимость ценных бумаг была намеренно завышена с 600 тыс. руб. до 3 млрд руб.

Калви отрицает свою вину и эти выводы следствия.

Суд ранее не согласился оставить бизнесмена под домашним арестом. Как утверждает следствие, бизнесмен может скрыться из России, находясь на свободе и имея американское гражданство. Кроме того, Калви может попытаться оказать давление на свидетелей, уничтожить документы, еще не изъятые при обысках, или другим образом помешать расследованию.

Помимо Калви, по делу также проходят партнер фонда Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» — ныне советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев, а также генеральный директор НАО «Первое коллекторское бюро» («ПКБ») Максим Владимиров. Они также заключены под стражу до 13 апреля.

При этом, как стало известно в понедельник, 18 февраля, защита обжаловала в Мосгорсуде арест двух фигурантов дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда.

«Защита советника председателя правления ПАО «Норвик банк» Алексея Кордичева и гендиректора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова обратилась с апелляционной жалобой на избрание им меры пресечения в виде содержания под стражей», - сказала собеседница агентства, уточнив, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже прокомментировал арест Майкла Калви.

Президент России Владимир Путин неоднократно встречался с основателем Baring Vostok, это крупный инвестор, сказал Дмитрий Песков (цитата по агентству РИА-новости). При этом такие встречи,как он отметил, происходили неоднократно.

По словам Пескова, в связи с тем, что Калви по мере становления вообще российского рынка находился здесь, он активно участвовал во всевозможных встречах с инвесторами, предпринимателями, принимал участие в экономических форумах.

Между тем пресс-секретарь президента отказался отвечать на вопрос, были ли до этого вопросы к деятельности фонда и Калви.

По словам Пескова, «это не входит в прерогативу администрации президента».

«Суд принял решение о его задержании, мы можем констатировать, что в настоящий момент его нельзя считать виновным по какому-либо обвинению, ибо суда не было и он может быть признан виновным только по решению суда. И мы очень внимательно, естественно, следим за развитием ситуации», - резюмировал Песков.

По его словам, в Кремле надеются, что на инвестклимате эта ситуация не скажется.