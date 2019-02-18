Новые проблемы: что угрожает «Газпрому» в Европе

Регуляторные инициативы Евросоюза могут серьезно осложнить работу «Газпрома». Газопровод «Северный поток-2» с высокой вероятностью останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации, сообщает «Коммерсант», изучив одобренный текст поправок к газовой директиве ЕС.

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Текст газовой директивы, регулирующей эксплуатацию «Северного потока-2» на территории Европы, был согласован на прошлой неделе представителями Европарламента, Еврокомиссии (ЕК) и Совета ЕС.

Новые нормы подготовлены противниками газопровода «Северный поток-2», чтобы вынудить участников проекта привести его в соответствие с правилами европейского внутреннего рынка, отмечает газета.

Третьи лица задвинут «Газпром»

На практике это означает, что у газопровода должен быть независимый от «Газпрома» оператор (сейчас это на 100% структура монополии Nord Stream-2 AG), а к мощностям должны получить доступ третьи лица.

Как прогнозирует издание, если создание независимого оператора реализуемо, то доступ третьих лиц организовать невозможно, так как газ в российский конец трубы может подать только «Газпром» как единственная компания, имеющая право на его экспорт.

В таком случае по аналогии с газопроводом Opal Еврокомиссия может запретить «Газпрому» использовать «Северный поток-2» больше чем наполовину.

Другую половину придется оставить для потенциальных «третьих лиц», которые едва ли когда-нибудь появятся.

Теоретически проблему можно решить, если «Северный поток-2» получит исключения из правил ЕС. Для этого Германия, как страна ЕС, куда приходит газопровод, может заключить с Россией межправительственное соглашение о таких исключениях. Однако такой путь будет длительным, сложным и не обещает полного успеха.

В обоих случаях ЕК обязана принять решение за 90 дней, но имеет право запрашивать дополнительную информацию, тем самым растягивая сроки,— возможно, на годы, как это было в случае Opal.

Газопровод Oраl — это сухопутное продолжение газопровода «Северный поток», доставляющего газ из России в страны Евросоюза, минуя транзитные страны. Был проложен в 2011 году. Полное использование мощностей Oраl блокировалось семь лет, и только в 2017 году удалось найти приемлемое решение. Сейчас Дания не дает разрешение на строительство «Северного потока-2».

Фактически этот текст газовой директивы является окончательным — на 20 февраля он поставлен на повторное голосование в Совете ЕС, где, по мнению знакомых с ситуацией источников «Ъ», будет «несомненно одобрен».

«Газпром» усилится в ЕС через Турцию

В «Газпроме» утверждают, что учитывает возможные ограничения по «Северному потоку-2». Глава компании Алексей Миллер 14 февраля допустил строительство «Турецкого потока-2 в ЕС из Турции по суше, и поправки в газовую директиву не создадут для него сложностей. Две новые нитки через Черное море общей мощностью 32 млрд кубометров в целом соответствуют половине технической пропускной способности «Северного потока-2».

Напомним, в официальном сообщении на сайте Совета ЕС от 8 февраля говорится, что послы государств-членов ЕС поручили председателю Совета (сейчас это Румыния) начать переговоры с Европейским парламентом о внесении поправки в газовую директиву.

Общий смысл предлагаемой поправки к газовой директиве заключается в том, чтобы правила, регулирующие внутренний рынок газа ЕС, применялись к газотранспортным линиям между государством-членом ЕС и третьей страной.

«Это сделает правовую базу ЕС более последовательной, повысит прозрачность и обеспечит правовую определенность как для инвесторов в газовую инфраструктуру, так и для пользователей сетей», — разъясняется в сообщении Совета ЕС.

Согласно новой версии газовой директивы, государства-члены, желающие вступить в переговоры с третьей страной о заключении, изменении или продлении такого соглашения, которое окажет воздействие на общие правила ЕС, должны будут уведомить об этом комиссию.

В той части, которая может повлиять на правила ЕС, комиссия затем уполномочивает государство-член вступить в официальные переговоры. Кроме того, страны-члены ЕС могут выводить из-под действия директивы проекты, которые были реализованы по прежним правилам.

«Париж и Берлин предложили просто изменить формулировку в тексте документа. Вместо газопроводов, проходящих по территории и морскому шельфу Евросоюза, они предложили написать «по территории и морской экономической зоне государств Евросоюза», что снимает легальные противоречия с Конвенцией ООН, поскольку у государств ЕС в отличие от Евросоюза как международной организации экономическая морская зона имеется», — уточнили дипломатические источники.