Счастье наступило: США дадут Украине деньги на войну

Президент США Дональд Трамп подписал законодательные акты о выделении Украине почти $700 млн, говорится в сообщении посольства Украины в США в фейсбуке.

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«Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год — почти до $700 млн», - указано в сообщении.

США выделят Украине $445,7 млн в рамках «Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год».

С учетом того, что Пентагон уже направил $250 млн на поддержку государства, общая сумма составит $695,7 млн. В посольстве заявили, что американские власти существенно увеличили размер финансовой поддержки.

Дополнительные средства будут направлены на увеличение до $115 млн расходов для предоставления военно-технической поддержки Украины по программе «Международное военное финансирование».

В марте 2018 года в нижней палате представителей конгресса США утвердили выделение финансовой помощи Украине в размере $620,7 млн. Киев получил $200 млн в качестве военно-технической помощи, $420 млн — по линии Госдепартамента США.

С миру по нитке

Деньги Украине поступают далеко не только из США. В конце 2014 года власти Украины договорились о выделении займа в 17,5 миллиардов долларов в рамках четырехлетней программы помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF). При этом к окончанию программы финансирования стало очевидным, что Киев не справится с долговой нагрузкой без продолжения работы с фондом.

В конце прошлого года власти страны заключили с МВФ соглашение о новой программе заимствований. Международный валютный фонд (МВФ) перечислил Украине транш на $1,4 млрд.

Транш был предоставлен в рамках программы финансовой поддержки кредитования stand by (SBA). Как заявили тогда в Нацбанке, международные резервы страны благодаря траншу выросли до $20,1 млрд, достигнув таким образом показателей января 2014 года.

Остальные транши в рамках новой 14-месячной программы кредитования stand-by будут направляться по итогам полугодовых обзоров ее исполнения.

МВФ соглашается выдавать кредиты Украине в обмен на ряд требований. Нацбанк обязан придерживаться политики гибкого валютного курса, уровень инфляции должен находиться на отметке в 7% в 2018–2019 годах, бюджет страны в этот период должен сверстаться с дефицитом 2,5%. Также исключается проведение налоговой амнистии. Власти Украины пообещали Международному валютному фонду продолжать повышать цены на газ для население. Очередное повышение цен на газ намечено на май 2019 года.

Без выполнения этих условий Украина не сможет получать транши от МВФ.

Кредитная программа МВФ важна Украине — в 2019-2021 году Киев должен выплатить большие суммы по госдолгу, в частности, по внешним долгам.

В этот период плановые валютные выплаты с процентами составят $17 млрд.

Об этом говорится в декабрьском отчете о финансовой стабильности, который выпустил Национальный банк Украины (НБУ).

Украине придется брать новые долги, признает НБУ. «Ключевой вызов на следующий год – как привлечь достаточно ресурсов, чтобы рефинансировать внешние и внутренние обязательства», — говорилось в материалах Нацбанка.

Сумма в $17 млрд выплат практически равна текущему объему золотовалютных резервов страны, которые на конец ноября составляли $17,7 млрд. Однако выплаты по внешним долгам за последние пять лет составили в два раза больше $33 млрд.

Совет директоров Всемирного банка в декабре 2018 года решил выделить Украине финансовую гарантию на сумму $750 млн. «Гарантия будет действовать 10 лет и позволит Украине привлечь международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном заимствовании средств с рынка», — заявили в минфине Украины.

Кроме того, украинские власти надеются, что весной 2019 года им удастся получить второй транш очередного пакета макрофинансовой помощи от Европейского союза – 500 млн евро.

Главное условие получения нового транша — это реформа таможенной службы Украины. Второй транш Киев сможет получить только в марте, спустя три месяца после первого. Он был получен в декабре тоже в размере 500 млн евро.

Макрофинансовая помощь предоставляется в виде займов. Целью выделения средств является «экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ». Это уже четвертая программа помощи, предлагаемая ЕС Украине.