«Колоссальные запасы»: как Киев выкинет Россию с газового рынка

Кандидат в президенты на Украине, миллионер Сергей Тарута заявил, что Украины может заменить Россию на газовом рынке Европы.

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«Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы и стать решением.

Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу. Можем заменить Россию на этом рынке.

И стать сильным субъектом на мировом рынке газа», — написал в своем Facebook Тарута.

Заявление он сделал во время работы Мюнхенской конференции по безопасности, где политик принимает участие. В посте он отмечает, что у США и Европы имеются разногласия по проекту российского газопровода через Балтийское море «Северный поток — 2».

По его мнению, Европа действует из соображений прагматизма – газ у России покупать выгодно. А у США — с точки зрения именно безопасно. Хотя по мнению Вашингтона, покупать газ из России – «это значит покупать газ у потенциального противника».

Ранее Тарута уже говорил, что Украина обладает «колоссальными» запасами газа. Объемы этого топлива в стране являются одними из самых больших не только на континенте, но и в мире, уверял политик, не указывая цифры.

По мнению Таруты, через 7-10 лет Киев сам мог бы экспортировать топливо за рубеж и опускать рыночную стоимость на 50%.

Убеждения Тарута расходятся с заявлениями премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Накануне он заявил о своем недовольстве тем, что

государственная газодобывающая компания «Укргаздобыча» провалила план по добыче газа до 2020 года.

По словам Гройсмана, в прошлом году госпредприятия вкупе с частными компаниями добыли на Украине 21 млрд куб. м газа.

Он отметил, что в стране достаточно резервов для полного обеспечения страны газом, поэтому необходимо развивать собственную добычу. Пока она не покрывает даже внутреннее потребление.

Тарута выступает одним из 44 кандидатов на президентских выборах. Сейчас он является депутатом Рады и лидером карликовой партии «Основа». С марта по октябрь 2014 года был губернатором Донецкой области, контролируемой украинскими войсками части.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, является шоумен Владимир Зеленский.

Жизнь без газа из России

Далеко не все разделяют мнение Таруты о высоком газовом потенциале Украины. Завершение контракта о транзите российского газа через Украину в Европу приведет к краху экономики Украины, говорил ранее депутат Верховной рады от партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

По словам депутата, в случае потери транзита Киеву придется содержать недействующий газопровод и тратить на него огромные средства.

«Первого января (2020 года), после всех их криков, заканчивается контракт с Россией на поставку газа и на гарантированные объемы. Что это означает? Я просто по-русски скажу. Нам для того чтобы обслуживать даже пустую трубу, нужно $3 млрд в год. Теперь не будет ничего — договор новый не заключают», — заявил Рабинович.

Действующий контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» на транзит российского газа в Европу через территорию Украины действует до 31 декабря 2019 года.

По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, Россия, Украина и ЕС продолжат консультации по газовым вопросам в трехстороннем формате на уровне министров в мае этого года.

Вместе с тем, министр подчеркнул, что Россия уже делает ставку на альтернативные маршруты, например «Северный поток — 2». Окончание строительства запланировано уже на конец этого года.

Газопровод строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Евросоюз. Проект предусматривает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год.

Украина выступает против прокладки «Северного потока — 2». В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу.

Помешать реализации проекта пытается и Америка. Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон является противником газопровода «Северный поток — 2». По его словам, данный газопровод якобы усилит влияние России в Европе.