Крупная афера: за что задержали американского инвестора

В Москве задержан основатель фонда Baring Vostok гражданин США Майкл Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

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Вместе с ним были задержаны директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, советник председателя правления ПАО «Норвик банк» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров.

Официального сообщения Следственный комитет РФ (СК) так и не выпустил. Информагентства описывают суть претензий к Калви и его партнерам со слов следователя, выступавшего в Басманном суде.

Сумма в 2,5 млрд рублей была предоставлена банком «Восточный» в кредит «Первому коллекторскому бюро». По словам следователя, Калви с Дельпалем и иными неустановленными лицами убедили акционеров банка проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей, притом что их реальная рыночная стоимость составляла 600 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости».

Бизнесмен, выступая на суде, заявил, что сообщил о корпоративном конфликте с акционерами банка «Восточный» Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном, дело дошло до разбирательства в Лондонском арбитраже, передает корреспондент РБК из суда. При этом Юсупов дал показания на Калви.

По версии Калви, именно Юсупов был основным переговорщиком по сделке с «Первым коллекторским бюро» (ПКБ).

«У него был доступ ко всему массиву документов, имеющих отношение к сделке, и сам он очень высококвалифицированный специалист. Нет никакой возможности утверждать, что он был введен в заблуждение», — подчеркнул основатель Baring Vostok.

Шерзодом Юсуповым при инициировании этого дела, по мнению Калви, двигали два мотива — создать рычаг давления на разбирательство в лондонском суде и, второе, усилить переговорные позиции с тем, чтобы поднять цену акции при размещении допэмиссии банка, которую выкупит Baring Vostok, чтобы доля Аветисяна и связанных с ним акционеров уменьшилась менее значительно.

«Когда следствие разберется в ситуации, оно убедится, что обвинения Юсупова не имеют оснований. Я верю в объективность российского правосудия, потому что давно работаю в России. Мы много судились здесь, чтобы защитить нашу компанию, и (я) убедился в эффективности и надежности российского правосудия», — заявил, обращаясь к суду, Калви.

По сообщениям информагентств, советник председателя правления ПАО «Норвик банк» Алексей Кордичев дал показания по этому делу.

«Мой подзащитный заявил, что готов активно сотрудничать со следствием, оказывает активное содействие следствию. Он раскрывает всю структуру хищения, дал показания против них (других фигурантов дела)», — приводит ТАСС слова его адвоката.

По итогам судебных слушаний Майкл Калви пока не арестован, а задержан на 72 часа. Следующее заседание суда состоится 16 февраля в 13:00.

В банке «Восточный» подчеркнули, что работают в обычном режиме и оказывают содействие следствию.

«Банк оказывает необходимое содействие следственным мероприятиям, проводимым правоохранительными органами. Обстоятельства расследуемого уголовного дела не влияют на текущую деятельность банка. В рамках данного уголовного дела банк «Восточный» как потерпевшая сторона рассчитывает на возмещение ущерба, причиненного банку», — говорится в сообщении банка.

В инвестфонде Baring Vostok также заявили, что следственные действия никак не повлияли на его работу. «Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным банком эмиссии капитала банка», — отметили в фонде.

Напомним, что Baring Vostok — фонд прямых инвестиций, действующий в странах России и СНГ с капиталом $3,7 млрд. Он входит в состав акционеров банка «Восточный». Среди проектов инвестфонда — «Яндекс», Avito, Ozon, «ЭР-Телеком», «1С», «Новомет».

Российские власти спокойно отреагировали на дело Калви. «Президент не в курсе», — ответил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на вопрос журналистов, знает ли Владимир Путин о задержании американского бизнесмена.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя задержание Майкла Калви, заявил, что «если это мошенничество, то что тут можно сказать». «Не надо нарушать законодательство. Надо просто разобраться. Нарушать закон никто не должен, будь то иностранец или россиянин. Тут нет разницы», — сказал Силуанов журналистам.

Аналитики не драматизируют ситуацию с Калви. «Думаю, что история с задержанием основателя фонда Baring Vostok носит локальный характер», — говорит Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс».

Российский рынок акций вообще никак не отреагировал на эту новость, отмечает она. В пятницу он отыгрывал потери, понесенные накануне из-за новости, связанной с внесением в Конгресс США законопроекта о новых жестких антироссийских санкциях. В результате индекс МосБиржи вырос на 1%, РТС — на 1,6%.

«Полагаю, что не стоит сразу ассоциировать это дело с атакой на права собственности и на положение фонда на рынке, это может быть совсем не так», — отмечает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

Возможно, реакция рынка появится позже, когда начнется процесс обвинения и защиты, добавляет аналитик. Другое дело — венчурный рынок, у которого нет таких видимых индикаторов и который очень чувствителен к подобным вещам.

«Прямые инвесторы будут внимательно следить за ходом дела, а те, кто собирались инвестировать в Россию, просто не придут, но мы этого не увидим в силу природы явления — как можно знать о том, чего не произошло. Только по ухудшению общего инвестиционного климата, по отношению к российским инвесторам и деньгам за рубежом. Стартапы будут активнее эмигрировать в ЕС, например в Латвию», — полагает аналитик.

Если Майкла Калви арестуют, то он станет вторым за последние месяцы американцем, задержанным в России. 28 декабря 2018 года был задержан Пол Уилан, которого ФСБ обвинило в шпионаже. Помимо американского, у предполагаемого шпиона есть еще гражданства Великобритании, Канады и Ирландии. Он сам и власти США обвинения отрицают.

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции в декабре комментировал вопросы российских журналистов, которые спрашивали его, не собирается ли Россия предпринять шаги, аналогичные действиям США, арестовывающих российских граждан. Речь идет о Марии Бутиной, Викторе Буте, Константине Ярошенко и других россиянах, сидящих в американских тюрьмах.

Глава государства ответил, что Россия не будет следовать принципу «око за око, зуб за зуб». «Здесь нужно действовать очень аккуратно и исходить нужно из реалий. Если есть какие-то люди, которые нарушают российские законы, вне зависимости от их национальной и государственной принадлежности, мы будем на это реагировать, но не будем хватать ни в чем не повинных людей только для того, чтобы их на кого-то менять», — сказал он.

Станет ли Калви и Уилан теми, на кого Москва обменяет своих граждан, пока неизвестно.