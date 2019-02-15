Деньги улетают в трубу: что не так с нацпроектами

Дубина санкций

Несмотря на то что российский инвестиционный форум в 2019 году проходил на фоне обсуждаемых в Конгрессе США санкций, никто из официальных лиц всерьез их не воспринимает. Прекрасная погода в Сочи, видимо, сказалась и на настроениях чиновников, которые глобальных угроз для России не видят.

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Возможные ограничения против российского госдолга ударят по самим иностранцам, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов в ходе форума.

«Это в первую очередь ударит по иностранцам. Сами себе в ногу выстрелят», — эмоционально охарактеризовал санкции Силуанов в кулуарах сочинского форума.

По словам первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова, Россия имеет достаточный опыт работы в условиях санкций, поэтому эффект от возможных ограничений будет слабее, чем в 2014 году. Также он призвал население спокойно относиться к этим новостям и никак на них не реагировать.

Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что у Банка России и правительства есть план действий на случай введения новых санкций США, однако пока его не будут раскрывать. «Пусть американцы боятся его», — добавил Костин.

Как заявил «Газете.Ru» в кулуарах форума глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, ограничения в отношении новых выпусков российского госдолга — это «дубина, которую никогда не отпустят», просто потому, что это невыгодно самим США.

Между тем отношение к санкциям и их влиянию на российский рубль у биржевых аналитиков совсем другое. Ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты заявляли, что в случае введения ограничений на российский госдолг курс рубля может упасть до 70-75 рублей за доллар.

Бедность и инфляция

Позитив чиновников распространяется не только на санкционную тему. Инфляция в этом году будет выше прошлогодних 4,3%, но ниже 5%, сказал министр экономического развития Максим Орешкин.

«Мы сейчас будем все показатели уточнять. Конечно, что-то может поменяться», — заметил Орешкин.

Однако эксперты считают, что это чересчур позитивный прогноз. Как неоднократно ранее указывали аналитики, рост инфляции в январе — прямое следствие повышения ставки НДС. Эффект от этой меры за декабрь-январь уже составил 0,9 п. п. из ожидаемых 1,2–1,4 п. п., говорили эксперты АКРА.

По словам старшего аналитика БКС Сергея Суверова, эффект от повышения НДС достигнет пика в апреле, когда инфляция максимально разгонится. И хотя по базовому сценарию инфляция будет ниже 5% в этом году, но все будет зависеть от того, как повлияют санкции и девальвация рубля на цены, добавляет он.

При этом разгон инфляции никак не способствует снижению бедности населения. По всем прогнозам, в этом году число бедных будет расти,

считает Сергей Суверов.

Напомним, согласно указу президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года, бедность в России к 2024 году должна снизиться в два раза, продолжительность жизни — увеличиться до 78 лет.

Как заявила во время форума вице-премьер по «социалке» Татьяна Голикова, численность россиян, находящихся за чертой бедности, с 2012 по 2017 год выросла на 3,9 млн человек. Данных за 2018 год пока нет.

«В 1999 году абсолютный показатель числа россиян, находящихся за чертой бедности, составлял 41,6 млн (28,4%). Более или менее ситуация изменилась к 2007 году, когда количество граждан, находящихся за чертой бедности, составило 18,8 млн человек. И самый успешный для РФ в новейшей истории был 2012 год, когда число бедных было 15,4 млн человек, это 10,7% от общей численности. Сейчас базовый уровень бедности, с которого мы стартуем, двигаясь в направлении реализации национальной цели, это 19,3 млн человек, или 13,2%, это данные 2017 года», — сказала она.

При этом самый бедный регион России — это Тыва. Уровень бедности здесь 41,5%, отметила Голикова.

Эксперты в целом удивляются и не понимают, как будет достигнута цель по снижению бедности в два раза. При этом совсем не понятно, как выполнить ее без помощи федеральных властей в таких регионах, как Тыва.

В республике темпы роста реальных доходов населения ниже, чем в среднем по стране, а в годы, когда наблюдается снижение доходов в РФ в целом, данный регион по темпам падения опережал средние показатели, говорит Елена Анисимова, заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА.

Безработица в республике втрое выше, чем медианный показатель по России.

«Судя по структуре экономики, она полностью зависима от отраслей, финансируемых за счет бюджетов разных уровней: образование, здравоохранение, госуправление и военная безопасность формировали в 2016 году (более актуальных данных пока нет) 45% валового регионального продукта (это абсолютный максимум среди всех регионов РФ). Эти же отрасли формируют до половины налоговых поступлений в регион. С такой экономикой сложно самостоятельно преодолеть бедность», — говорит эксперт.

«Деньги в трубу»

Эксперты и чиновники расходятся и в оценке реалистичности задачи вхождения России в 2024 году в топ-5 крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Экономисты также сомневаются, что расчет властей на национальные проекты оправдает себя. Напомним, что недавно правительство опубликовало паспорта всех проектов и оценило их в 25,7 трлн руб. до 2024 года.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, бизнес готов вложить в национальные проекты 12 трлн рублей — инвестзаявки уже сформированы.

«Для успеха у нас есть практически все: положительная динамика в макроэкономике, беспрецедентный объем государственных инвестиций в национальные проекты, вовлеченность и заинтересованность всех регионов», — заявлял в Сочи Дмитрий Медведев.

Но в ходе дискуссии «Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути» эксперты твердили о невозможности России выполнить некоторые задачи, прописанные в нацпроектах. При постановке целей для субъектов федерации не были учтены особенности территорий. В частности, тульский губернатор Алексей Дюмин удивлялся, как Тула может нарастить авиаперевозки за границу, если в регионе нет аэропорта.

Также активные дискуссии развернулись на сессии форума, посвященной развитию туризма. Экспертов тревожит, что сейчас туризм дает вклад в ВВП страны всего 3,4%. При этом к нынешней политике по развитию туризма в стране масса вопросов и замечаний.

Почти 80% всех федеральных целевых программ (ФЦП) в туристической отрасли оказались провальными,

заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Неужели правительство не понимает, что деньги бюджетные улетают в трубу», — заключает Кузнецов.