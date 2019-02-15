«Это икона, это святое»: когда объединятся Россия и Белоруссия

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели в Сочи серию переговоров. Главным вопросом стала судьба Евразийского союза.

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По итогам заключительного раунда переговоров Путин рассказал, как государства намерены развивать интеграцию в рамках Союзного государства.

«Мы тоже должны в спокойном режиме, диалоге, в дружеском режиме понять, где в рамках Союзного государства мы можем двигаться вперед… Мы договорились с президентом Белоруссии, что мы проанализируем все, что было сделано в последнее время. Сверим часы по этой интеграционной повестке, имея ввиду даже то обстоятельство, что параллельно развиваются и другие интеграционные процессы, в том числе и ЕврАзЭС», — сказал он (цитата по ТАСС).

Александр Лукашенко признался, что их с Путиным волнует судьба союзного государства после их ухода с высших постов.

«Мы откровенно друг другу говорим, что мы не вечные, мы когда-то уйдем. Что оставим нашим детям?

Как они продолжат нашу политику? Это тоже нас как политиков не может не волновать», — заявил Лукашенко.

Говоря об интеграционных процессах, Лукашенко заявил, что вопрос суверенитета на российско-белорусских переговорах даже не обсуждается.

«Зачем нам поднимать вопросы суверенитета России и Белоруссии? Это икона, это святое… Мы исходим из того, что сегодня есть два государства», — сказал он.

По его словам, лидеры двух стран готовы настолько «идти по пути объединения», насколько к этому готовы жители государств.

«Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы. Слушайте, мы завтра можем объединиться, у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это?» — спросил президент Белоруссии на пресс-конференции.

Владимир Путин подчеркнул, что «полностью независимых государств в мире не существует». «Современный мир — это мир взаимозависимостей», — сказал российский президент.

Путин привел в пример европейские страны. «Там Европарламент принимает для исполнения всеми его членами решений больше, чем Верховный совет СССР в свое время принимал таких решений для союзных республик», — указал он.

Союзное государство

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее отмечал, что необходимо начать выполнять пункты договора о Союзном государстве, в котором прописано создание единой валюты и более глубокая интеграция.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Лукашенко провел закрытое совещание с белорусскими чиновниками. На нем якобы обсуждался вопрос независимости страны в «условиях давления с российской стороны». Затем эту информацию опровергла пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что никаких планов по объединению нет и никто эту тему никогда не обсуждал.

В июне прошлого года Александр Лукашенко заявил, что неудовлетворительные результаты экономического развития могут привести Белоруссию к потере независимости. Но в октябре белорусский лидер полностью исключил возможность включения Белоруссии в состав России. По его словам, суверенность республики незыблема и ставить это под сомнение «просто смешно».

В 1997 году Россия и Белоруссия подписали договор о союзе двух стран. В 2000 году в силу вступило соглашение о создании Союзного государства. Договор предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. В нем прописаны унификация законодательства, государственной символики и валюты и даже создание единого парламента и других органов власти.

В январе представители России и Белоруссии приступили к инвентаризации договора о Союзном государстве в рамках межправительственной рабочей группы по углублению интеграции.

Налоговый маневр

Как рассказал Лукашенко, Москва и Минск не обсуждали проблему компенсации потерь Минска после налогового маневра в нефтяной отрасли РФ.

«Как будто это важнейшая проблема в наших отношениях. Мы, по-моему, это слово ни разу не произнесли», — сообщил президент Белоруссии в ответ на вопрос журналистов о налоговом маневре. Тема будет обсуждаться позже, добавил он.

Минск и Москва в ноябре начали переговоры о механизме компенсации белорусской стороне выпадающих доходов бюджета из-за налогового маневра в России. Налоговый маневр предполагает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до нуля к 2024 году с параллельным повышением налога на добычу полезных ископаемых. Россия поставляет нефть в Белоруссию без пошлин по внутренним ценам.

Из-за налогового маневра нефть для Белоруссии станет дороже. По прогнозам «Белнефтехим», реализация маневра приведет к ежегодному удорожанию нефти для Белоруссии более чем на $20 за тонну.

Кроме того, изменения приведут к снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые формируют профицит бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга. Потери бюджета в 2019 году составят порядка $310 млн, исходя из цены за нефть на уровне $70 за баррель, оценивал Минфин Белоруссии. Именно эту сумму Белоруссия рассчитывала получить от России в этом году в качестве компенсации.

В начале января Лукашенко заявил, что Москва рискует потерять «единственного союзника» на западном направлении, если откажется компенсировать потери Белоруссии из-за налогового маневра. При этом Дмитрий Медведев заявил, что Россия никогда не обещала Минску компенсировать выпадающие от маневра доходы.