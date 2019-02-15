Битва за наследство: кому достанутся деньги Мордашова

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов отдаст часть бизнеса молодым сыновьям — 19-летний Кирилл и 18-летний Никита Мордашовы получат 65% акций золотодобывающей компании Nordgold, пишут «Ведомости» со ссылкой на ходатайство в ФАС. Мордашов владеет 99% акций Nordgold через холдинговую компанию «Севергрупп». Своей долей Кирилл и Никита Мордашовы планируют владеть через «КН-холдинг».

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Представитель Мордашова Анастасия Мишанина в беседе с изданием подтвердила, что сыновья бизнесмена Кирилл и Никита должны стать совладельцами золотодобытчика. Будучи акционером и членом совета директоров, Мордашов выступит в роли наставника для сыновей. Со временем Мордашовы-младшие могут войти в совет директоров компании Nordgold, не исключила представитель бизнесмена. Однако им еще предстоит получить «серьезный опыт», заметила она.

Nordgold опрошенные «Ведомостями» аналитики оценивают в $1,3-1,5 млрд. Таким образом,

Кирилл и Никита Мордашовы получат акции на $420-490 млн каждый.

По версии Forbes, состояние Алексея Мордашова составляет $18,8 млрд. Он занимает вторую строчку в списке богатейших бизнесменов России прошлого года. По данным счетчика издания в реальном времени, состояние бизнесмена составляет $20,2 млрд. Его ключевые активы, помимо Nordgold — 77% в металлургическом холдинге «Северсталь», машиностроительная компания «Силовые машины» и 23% в туроператоре TUI.

Кирилл Мордашов — сын от второго брака владельца «Северстали», родившийся в 1999 году. Никита родился в 2000 году. Оба учатся в России на гуманитарных специальностях. Согласно материалам Forbes, всего у Алексея Мордашова шесть детей. Кроме новоиспеченных совладельцев Nordgold, есть еще Илья, Мария, Анастасия и Даниил.

С первой женой Еленой Митюковой Мордашов развелся в 1996 году, когда сыну Илье было десять лет. От второй жены, тоже Елены, у него два сына — Кирилл и Никита. С третьей женой Мариной у него трое детей. Старшая, Маша (2009 года рождения), учится в школе Wunderpark на Новой Риге, которую открыла ее мама. Младшие дети — Настя (2012 г.р.) и Даниил (2014 г.р.) — занимаются в том же учебном заведении по дошкольной программе, пишет издание.

В мае 2018 года Forbes представил рейтинг наследников самых богатых предпринимателей России. В нем 20 семей, в которых на отпрысков приходятся наибольшие состояния — 46 детей унаследуют в сумме $211 млрд.

Дети Мордашова заняли 15 место в списке — доля одного ребенка составляет $3,1 млрд, подсчитал Forbes.

Самым богатым наследником ($17 млрд) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова. На втором месте дочь и сын владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона — по $8,9 млрд. Замыкают тройку наследники владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко (тоже дочь и сын) — по $7,3 млрд.

По оценкам издания, на 20 апреля 2018 года в России насчитывалось 102 миллиардера, их совокупное состояние составляло $403 млрд.

Все лучшее детям

Российские миллиардеры по-разному решают вопрос о наследстве и преемственности в бизнесе.

Так, президент «Лукойла» Вагит Алекперов говорил, что его сын Юсуф не будет преемником во главе компании. «Эта работа слишком сложная, чтобы завещать ее моему сыну», — говорил Алекперов в интервью Bloomberg в 2017 году. Юсуф Алекперов окончил РГУ нефти и газа им. Губкина по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных месторождений», затем работал на месторождениях, в том числе и компании «Лукойл».

Совладелец и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун в ноябре 2018 года передал своим детям — 32-летнему Антону и 30-летней Екатерине — 2% акций нефтяной компании (сейчас такой пакет стоит $1,2 млрд).

Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков в 2018 году передал своему сыну Феликсу 5% акций компании. Феликс является заместителем председателя совета директоров в «Системе».

Саиду Керимову, сыну сенатора Сулеймана Керимова, принадлежит 82,4% золотодобывающей компании «Полюс». Сыну Михаила Гуцериева Саиду принадлежат доли в «РуссНефти», «Нефтисе» и «М.Видео».

Сын владельца ГК «Ренова» Виктора Вексельберга Александр задействован в бизнесе отца. Он работает в венчурном фонде «Реновы» Columbus Nova Technology Partners в Нью-Йорке, инвестирующем в американские стартапы. По аналогичному профилю работают и дети владельца НЛМК Владимира Лисина. Старший, Дмитрий Лисин ,отвечает за стратегию НЛМК, руководит медиахолдингом «Румедиа». Младший, Юрий, владеет 4% акций офшора Fletcher, которому принадлежат НЛМК и холдинг UCL, и занимается венчурными проектами.

Наследник основного акционера УГМК Искандера Махмудова Джахангир в 2018 году приобрел 75% компании по разработке цифровых решений и инновационных материалов для металлургической, угольной и химической промышленности «Инфрамайн».

«Большинство детей олигархов деньги просрут»

Однако не все миллиардеры готовы делиться деньгами с детьми.

Так, в начале 2010-х бизнесмены Владимир Потанин и Юрий Мильнер присоединились к кампании Giving Pledge, чьи участники обязуются оставить наследникам только часть своего состояния или вовсе лишить их денег после своей смерти. Средства пойдут на благотворительность.

«Люди, которые в 90-е заработали миллиарды, до сих пор ими управляют. Но впереди нас ждет естественный процесс передачи капиталов. И он будет непростым, — комментировал ранее «Газете.Ru» финансист и галерист Владимир Овчаренко

— Олигархи передадут деньги детям. Что те с ними сделают? Большинство их просрут».

«И тогда те, кто в это время будет сколачивать капитал, подумают: не хочу, чтобы мои наследники все промотали, лучше хотя бы часть на хорошее дело направлю. Тогда благотворительность, в том числе связанная с поддержкой культуры, современного искусства, будет развиваться», — заключил он.

Так, по словам Потанина (6 место в рейтинге богатейших россиян Forbes, $15,9 млрд), он хочет защитить собственных детей «от бремени чрезмерного богатства». Унаследованные миллиарды могут лишить его детей мотивации сделать в жизни что-то свое, заявил он.

Создатель международного венчурного фонда DST Global Юрий Мильнер (31 место в рейтинге Forbes, $3,7 млрд) обязался передать не менее половины своего состояния на благотворительность.

В 2016 году стало известно, что совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Михаил Фридман (8 место в рейтинге Forbes, $15,1 млрд) собирается направить практически все свое состояние на благотворительные цели.

«Я не планирую своим детям никаких денег передавать. Просто мне кажется, что отдать ребенку или молодому человеку серьезную сумму денег — это во многом риск сломать ему жизнь», — сказал он.