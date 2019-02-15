Сжалились: кому США смягчили санкции

Сенаторы США смягчили потенциальные санкции против российских госбанков, следует из обновленной версии законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), внесенной 13 февраля в конгресс США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст законопроекта.

Из пункта о санкциях против госбанков удален список конкретных банков, в котором фигурировали ВТБ, Сбербанк и еще шесть финучреждений. Согласно новой версии документа, определить список банков для введения санкций должен президент США.

Прошлая версия DASKA обязывала наказывать российские госбанки за факт того, что они являются государственными, в то время как версия от 13 февраля называет условие введения санкций — президент заблокирует активы и операции только тех российских фининститутов, которые способствовали «вмешательству правительства РФ в демократический процесс или выборы» в других странах.

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Новые ограничения

Кроме банковской сферы, новый санкционный законопроект DASKA 2019 ограничивает российский энергетический сектор и инвестиции в российский госдолг. Возможны и санкции против судостроительного сектора.

Сенаторы предлагают обязать президента США ввести санкции против лиц за преднамеренные инвестиции в российские объекты по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), расположенные за пределами России.

Чтобы подпадать под санкции, инвестиция должна «прямо и значительно способствовать строительству Российской Федерацией объектов по экспорту СПГ за пределами РФ» и превышать $1 млн.

Как и в первой версии, сохраняется предложение наложить запрет на инвестиции в любые энергетические проекты, подконтрольные российскому правительству, стоимостью свыше $250 млн. По-прежнему предлагаются санкции против лиц, инвестирующих в проекты разработки нефтяных месторождений в России. Они должны быть дороже $1 млн или иметь рыночную стоимость не менее $5 млн в течение года после старта проекта.

Новый законопроект DASKA также прописывает потенциальные санкции, аналогичные блокирующим санкциям SDN (Special Designated Nationals), против всех компаний, работающих в судостроительном секторе России. Согласно документу, если Москва нарушит свободу судоходства судов в Керченском проливе или где-либо еще, такие санкции будут вводиться по решению госсекретаря США.

Проект также ужесточает сроки введения санкций против новых выпусков российских гособлигаций. Если в предыдущей версии президенту давалось 90 дней после принятия закона на введение санкций, а сам запрет вводился еще через полгода, то в новой в версии эти сроки сократились до 60 и 90 дней соответственно.

ФСБ и киберсектор

Всего США намерены ввести две группы ограничительных мер. Первая — ответ на предполагаемое вмешательство России в выборы в других странах. Это не только российские топливные проекты вне РФ, российские банки и суверенный долг, но и киберсектор.

Санкции могут вводиться против любого физического или юридического лица, которое проводит существенные транзакции с «лицами, способными осуществлять или поддерживать киберпреступления».

Ограничения могут быть также введены против политиков и бизнесменов, которые «прямо или косвенно содействуют незаконной и коррупционной деятельности в интересах Владимира Путина». В законопроекте нет деталей о том, как будут составляться списки этих людей.

Второй пакет санкций вводится как ответная мера на инцидент в Керченском проливе. Это ограничения против 24 сотрудников ФСБ, которых США считают виновными в агрессии по отношению к украинским морякам.

Новые санкции будут жестче всех тех, что вводились ранее, отмечают авторы законопроекта демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джинн Шейхин и республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер. Первую законодательную инициативу, опубликованную в августе 2018 году, назвали проектом «санкций из ада» (bill from hell).

«Санкций не боимся»

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что готовящиеся антироссийские санкции существенно затруднят развитие страны, однако сильно ей не навредят.

«Санкций мы, конечно, не боимся. Но и не должно быть и другого подхода, типа: «Это все ерунда!» Такой, знаете, шапкозакидательский подход», — сказал Медведев.

Вместе с тем, выступая в ходе инвестиционного форума в Сочи, премьер-министр признал, что российская экономика по-прежнему страдает от неблагоприятных факторов, включая санкции. По его словам, постоянные угрозы расширения санкций провоцируют отток капитала.

Надеяться на улучшение отношений России и США или устойчивую ремиссию болезни русофобии не приходится, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам,

санкции — это «рэкетирские нападки США» и «попытка нечестными мерами, нечестной конкуренцией вытеснить конкурентные российские компании с рынка и расчистить таким образом место там для американского бизнеса и американской продукции».

Экономика России давно живет под санкциями и научилась сохранять макроэкономическую стабильность в условиях этих ограничений, добавил Песков.