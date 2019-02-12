«По тупости»: депутат рассказал, почему убивают Украину

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украину «убивают» действия властей. Свое мнение он выразил в эфире NewsOne.

Реклама

По его словам, в стране почти 70% продуктов стоят дороже своих аналогов в Европе. Он подчеркнул, что, учитывая более низкие зарплаты на Украине, такое может происходить только в стране, «которую поставили под уничтожение».

«Как такое может происходить, что мы зарабатываем копейки, а должны платить больше европейцев? На ваших глазах убивается великая и сильная страна», — сказал Рабинович. Он заключил, что

Украина «убивается по тупости, по глупости», однако жители страны предпочитают не вмешиваться в этот процесс.

Ранее он назвал Украину колониальной страной. Также он отметил, что безвизовый режим со странами ЕС стал главной угрозой для страны.

«Мы с вами — колония, из которой сегодня высасывают трудовые ресурсы», — сказал Рабинович. По его мнению, страны Евросоюза улучшают условия для трудовой миграции украинцев и, таким образом, «высасывают из Украины завтрашний день».

Депутат также советовал согражданам не смотреть телевизор. Так он отреагировал за слова президента Украины Петра Порошенко о росте экономики страны. По его словам нужно не слушать то, что говорят по телевизору, а смотреть на то, что есть в холодильнике.

«Если вы открыли холодильник, и вам стало лучше, тогда телевизор не врет и у вас все в порядке», — сказал Рабинович.

Он добавил, что в настоящее время слышит по телевизору, что украинцы живут лучше, а Украину везде приняли, но «это все вранье».

Также Рабинович давал оценку отношениям Украины и Международного валютного фонда (МВФ). Второй он назвал «захватнической организацией».

По мнению депутата, обслуживать долги, которые украинской стороне «навязал» МВФ, страна не в состоянии. При этом для получения траншей Украина должна поднимать тарифы и вырубать лес. «Все, что хочет МВФ — фонд в принципе действует как захватническая организация, которая пытается сделать у нас сырьевой участок», — сказал Рабинович.

Он добавил, что МВФ оказывала стране финансовую помощь, но при этом ставила украинскую сторону во главу списков стран с коррупцией.

«Вы либо в доле, либо дурни.

Поэтому ни тот, ни другой случай не работает. Мы не можем отдавать те долги, которые вы нам насовали», — заметил Рабинович.

Ранее rандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что кредитная программа сотрудничества между Киевом и Международным валютным фондом должна быть пересмотрена. По его словам, нынешние власти Украины поразила «кредитная наркомания».

Он отметил, что работа Украины с МВФ должна быть пересмотрена после президентских выборов. Бойко подчеркнул, что в настоящее время политика Киева «толкает» страну к дефолту.

На фоне растущих цен на газ и инфляции Украина постепенно превращается в самое бедное государство Европы. При этом минимальная зарплата в стране в долларовом эквиваленте остается самой низкой среди европейских стран — около $150.

Глава украинского аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко заявил, что из-за высоких цен на отопление некоторые жители Киева используют кирпичи для обогрева помещений.

Сергиенко подчеркнул, что из-за повышения тарифов на отопление «рано или поздно» жители Украины не смогут платить за услуги ЖКХ, «предприятия обанкротятся» и после этого наступит «коллапс».

«Я сам видел, как бедные люди обогреваются: на плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют, практически, кухню и ближайшую комнату», — сказал Сергиенко. Он заверил, что такой способ обогрева он лично наблюдал в одной из квартир Киева.

Кабмин Украины в прошлом году принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5%. В результате новая цена на газ составила 8,5 тыс. гривен ($305) за тысячу кубометров. C 1 января этого года тариф на отопление на Украине повысился в среднем на 17,1% из-за роста цены на газ. При этом в отдельных регионах газоснабжение увеличилось на четверть.

Очередное повышение цен на газ на Украине намечено на май 2019 года. Как отмечается, Украина также обязана приравнять цены на газ для населения к рыночным с 2020 года.