Транзит газа: сжалится ли Россия над Украиной

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но на своих условиях, передает РИА «Новости».

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По его словам, существует «целый ряд элементов», на которые Киев пока не может пойти. Также он указал на неопределенность во всей газотранспортной системе Украины.

«Одна из заявленных опций заключается в том, что есть действующий контракт, можно его продолжить с внесением каких-то необходимых изменений. Но, похоже, Украина такую опцию отвергает», — отметил Панкин.

При этом замминистра подчеркнул, что заставить Россию экспортировать газ через Украину на невыгодных для нее условиях Киеву не удастся. «Номер» с помехами реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» «не пройдет», заключил Панкин.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год — он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Накануне стало известно о том, что ЕС решил распространить действие газовой директивы на газопроводы, которые заходят на территорию союза из третьих стран. При этом новая версия газовой директивы де-факто нацелена на «Северный поток — 2», хотя он нигде не упоминается.

Новый вариант директивы означает, в частности, что все трансграничные газопроводы должны резервировать 50% своей мощности для прокачки газа от независимых поставщиков и что оператор газопровода должен быть полностью независим от газодобывающих компаний.

Для проекта «Северный поток — 2» это будет проблемой. «Газпром» не соответствует требованию о разделении добычи и транспортировки, и он же будет единственным поставщиком газа в трубу. Тем более, что в России за газовым концерном закреплен статус единственного экспортера трубопроводного природного газа.

«И вот тут возникает вопрос относительно того, а допустимы ли отступления (директиве) в отношении «Северного потока — 2». Вопрос вполне справедливый, поскольку соглашение о его строительстве было заключено значительно раньше, не говоря уже о том, что значительная его часть уже профинансирована и построена. Если учитывать тот факт, что даже США не стали распространять на проект санкции, можно предположить, что и директива ЕС не получит обратной силы в отношении строящегося газопровода», — объяснял накануне ситуацию «Газете.Ru» управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что риск заморозки «Северного потока — 2» очень низок.

Как разъяснял Дмитрий Александров, главный стратег «Универ Капитал», механизм отзыва разрешений отдельных стран или наложения запрета на реализацию уже начатого проекта на уровне ЕС и отдельных государств чрезвычайно сложный и может быть оспорен.

При этом строительство проекта «Северный поток — 2» близко к завершению. Как сообщал финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран, выступая на Европейской газовой конференции в январе этого года, строительство первой нитки газопровода завершится в ноябре, второй — в декабре.

Самые активные противники проекта — США, Украина и несколько стран ЕС.

Из-за запуска «Северного потока — 2» в обход украинской территории Киев лишится примерно 4 миллиардов долларов, что является «большими средствами», заявлял ранее депутат Верховной рады от «Батькивщины» Вадим Ивченко.

Депутат от партии «За жизнь» Вадим Рабинович в свою очередь отмечал, что завершение контракта о транзите российского газа через Украину в Европу приведет к краху экономики Украины.

Напомним, газовый контракт по транзиту между Украиной и Россией заканчивается 1 января 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова сохранить транзит после этого срока при условии урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде. Цена вопроса — $2,56 млрд, которые суд присудил в пользу «Нафтогаза», с чем категорически не согласен «Газпром».

На предыдущей трехсторонней встрече по газу в Брюсселе Александр Новак также подчеркивал: «мы должны урегулировать все спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений».

Однако на Украине не готовы договариваться. Нафтогаз» всеми способами пытается добиться принудительного взыскания с «Газпрома» $2,56 млрд и ареста активов компании за рубежом.

По словам Вадима Рабиновича,

в случае потери транзита Киеву придется содержать недействующий газопровод и тратить на него огромные средства.

«Первого января (2020 года), после всех их криков, заканчивается контракт с Россией на поставку газа и на гарантированные объемы. Что это означает? Я просто по-русски скажу. Нам для того чтобы обслуживать даже пустую трубу, нужно $3 млрд в год. Теперь не будет ничего — договор новый не заключают», — заявил Рабинович.

При этом США неоднократно прибегали к шантажу, чтобы подорвать строительство проекта «Северный поток — 2».

В частности, президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия фактически будет чуть ли не целиком «контролировать» ФРГ благодаря расширению поставок энергоресурсов посредством трубопровода «Северный поток — 2».

Германия после ввода этого газопровода в строй будет получать около 70% своих энергоресурсов из России. «Как вы сможете работать во благо мира и с позиции силы, если кто-то имеет такую власть над вашей страной?» — заявлял Трамп. «Не думаю, что это хорошо, вы не работаете с позиции силы, вы отказались от всей своей мощи», — настаивал президент США.