Меркель договорилась: Франция не против «Северного потока — 2»

Германия и Франция в пятницу достигли компромисса по «Северному потоку — 2» и представили его на рассмотрение Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper). Постпреды заседают в пятницу в Брюсселе.

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Благодаря договоренностям проект не будет заблокирован, передают РИА «Новости» со ссылкой на «Франс Пресс». Французское агентство получило в распоряжение предварительный вариант документа, который сегодня рассмотрят послы.

Как сообщается, компромисс касается новых правил транспортировки газа. В случае принятия документа, Франция сможет дать согласие на принятие новых европейских правил для транспортировки газа, рассказали агентству дипломатические источники.

Ранее сообщалось, что Париж и Берлин разошлись в своих оценках проекта газопровода «Северный поток – 2». Франция поддержит пересмотр Газовой директивы Евросоюза, которая затронет строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил на брифинге представитель французского МИДа.

«Работы с партнерами, в частности с Германией, по изменениям, которые могут быть внесены в текст, продолжаются», — цитирует дипломата РИА «Новости».

Пересмотр газовой директивы имеет целью применить положения третьего энергопакета ко всем газопроводам третьих стран, заходящим на европейскую территорию. Обновленный нормативный акт затронет «Северный поток — 2», уточнила пресс-служба ведомства.

Еврокомиссия предложила распространить действие энергетического законодательства ЕС на морские газопроводы. В частности, речь идет о регулировании тарифов на прокачку газа, а также об обязательном резервировании 50% транспортных мощностей для третьих сторон. Это ударило бы по экономике «Северного потока – 2», поскольку единственный возможный поставщик газа в эту трубу – «Газпром».

Ранее Еврокомиссия выразила обеспокоенность строительством газопровода «Северный поток — 2» и предложила ужесточить законодательство, уравняв в правах наземные и подводные трубопроводы — так Евросоюз сможет контролировать те, что проходят в нейтральных водах.

«Наша цель — создать набор правил, который уравняет в правах наземные и подводные газопроводы. Теперь мы в ситуации, когда не видим никаких препятствий, чтобы достичь этого решения», — заявил на брифинге замглавы ЕК по делам энергетического союза Марош Шефчович.

Вместе с тем в четверг, 7 февраля, послы США в Германии, Дании и в ЕС Ричард Гренелл, Карла Сэндс и Гордон Сондлэнд призвали принять указанные поправки к Газовой директиве ЕС. С таким заявлением они выступили в статье, опубликованной Deutsche Welle.

По их мнению, усиление зависимости ЕС от природного газа из РФ создает риски для Европы и в целом для Запада. Прежде всего газопровод поставит под угрозу суверенитет и стабильность Украины, считают послы.

«Северный поток – 2» сделал бы более уязвимой Европу для российского шантажа в энергетической области… Это нечто большее, нежели только поставки российского газа. Власть и влияние России достигнут через Балтийское море Европы», — пишут дипломаты.

Если постпреды ЕС в пятницу не согласятся дать мандат Румынии, как председательствующей стране, на переговоры с Европарламентом, то о том, чтобы распространить газовую директиву на проект «Газпрома» можно будет забыть.

Принятие мандата в том виде, как его процитировали информагентства, угрозы «Северному потоку – 2» она не принесет. Берлин стоит горой за этот проект, поскольку он сделает Германию ключевым газовым хабом в ЕС.

В четверг, канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи глав государств Вышеградской группы (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия) в словацкой столице Братиславе попыталась убедить своих коллег в том, что «Северный поток – 2» не приведет к усилению зависимости от российского газа.

Германия «ни при каких обстоятельствах не поставит себя в зависимое положение от России», — заявила Ангела Меркель. Она пояснила, что источники энергоресурсов диверсифицируются, в частности, строятся терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ).

Кроме того, Меркель сказала, что во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным она постоянно выступает за то, «чтобы Украина и впредь была страной-транзитером для российского газа», пишет Die Welt.

В Берлине также признают, что с Парижем есть расхождения по некоторым вопросам. Газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники писала, что президент Франции Эммануэль Макрон не поедет в Мюнхен на конференцию по безопасности из-за разногласий с Германией по «Северному потоку — 2». Совместное выступление Макрона и Меркель было запланировано на 16 февраля. Вернутся ли два лидера к прежним планам, пока неизвестно.