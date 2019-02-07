Беда не приходит одна: инфляция подрезала пенсии

По итогам 2018 года средний размер пенсии в России составил 13,36 тыс. руб. Это следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».

Если же принимать во внимание инфляцию (по данным Росстата, потребительские цены в 2018 году выросли на 4,3%), то реальный размер пенсии в 2018 году, без учета единовременной выплаты в 5 тысяч рублей в январе 2017 года, увеличился всего на 0,8%, а с учетом ее — сократился на 2,4%.

Падение пенсии стало первым с 2015 года. Тогда Росстат зафиксировал сокращение реального размера пенсии на 2,5%. В 2016 году пенсии выросли на 1,1%, в 2017-м году — на 3,6% (данные с учетом разовой выплаты в 5 тысяч рублей).

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Между тем с 2019 года в России стартовала пенсионная реформа. Пенсионный возраст повышен для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60 лет. Переход к новым возрастным границам будет осуществлен постепенно, до 2028 года.

Как пояснял в интервью «Газете.Ru» глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, в 2019 году на пенсию по возрасту выйдет примерно половина всех, кто должен был выйти по предыдущему законодательству. Из расчета, что в среднем за год назначается порядка 1,5 млн пенсий по старости, в 2019 году на пенсию всего выйдут 1,1 млн человек с учетом досрочников.

«Пенсионный возраст увеличивается на полгода. Если привести пример, то те, кто должны были выйти на пенсию до 1 января по действующему законодательству в январе, они смогут выйти в июле этого года», — отметил глава ПФР.

По словам Дроздова, эффект от повышения пенсионного возраста для бюджета пенсионного фонда составит 3 трлн рублей за шесть лет. При этом за счет параметров индексации и с учетом различных льгот, траты ПФР за тот же период превысят 5 трлн рублей.

Необходимость проведения пенсионной реформы власти объясняли в том числе повышением пенсионных выплат. С 2019 года в среднем пенсия граждан увеличится на 1 тыс. рублей, ежемесячно гражданин будет получать сумму на 1 тыс. рублей больше, чем годом ранее, поясняли чиновники.

Глава Минтруда Максим Топилин, в частности, говорил, что увеличение пенсии на тысячу рублей не означает, что эту прибавку получат все пенсионеры. Это средний показатель, у кого-то прибавка будет меньше, а у кого-то больше. По словам министра, размер прибавки к пенсии будет зависеть от зарплаты, которую получал человек в трудоспособном возрасте, а также от стажа его работы.

«В целом ничего неожиданного не произошло, с учетом того, что реальные располагаемые доходы даже работающих россиян упали на 0,2% при росте зарплат (номинальных доходов) на 10%. Темпы инфляции для всех слоев населения едины», — комментирует эксперт УК «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский.

Ранее Росстат сообщил о том, что реальные располагаемые доходы россиян за 2018 году снизились на 0,2% с учетом 5-тысячной выплаты. Речь идет о доходах, скорректированных на инфляцию и обязательные платежи.

В 2017 году речь шла о снижении на 1,2%, в 2016 году показатель упал на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, а в 2014 году — на 0,7%. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.

Между тем, еще в конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин выразил надежду, что реальные доходы населения России в 2018 году могут вырасти на 0,5% после длительного периода снижения.

«Надеюсь, что эта тенденция сохранится: растет реальная заработная плата — по итогам 10 месяцев на 7,4%, а по итогам года ожидается рост на 6,9-7%», — сказал президент на пресс-конференции в конце года.

Статистика разошлась с данными президента именно из-за единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. руб., которая была сделана в январе 2017 года. Из-за нее разово выросли доходы населения в январе 2017 года и, соответственно, за весь 2017 год, что в конечном итоге отразилось на сравнении с показателями 2018 года.

Без учета единовременной выплаты реальные доходы за 2018 год показали небольшую положительную динамику — рост на 0,3%.

В 2019 году улучшения ситуации с реальными располагаемыми доходами не предвидится, полагает Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс». Повышение реальных зарплат, главной компоненты реальных располагаемых доходов, уже не будет таким энергичным, как в 2018 году и составит 1,5-2%, а доходы, скорее всего, продолжат снижение, резюмирует аналитик.