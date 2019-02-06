Кривая дорожка: за что уволили главу «Автодора»

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»). На эту должность назначен Вячеслав Петушенко, курировавший ранее техническую политику компании. Распоряжение о его назначение размещено на сайте правительства.

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«Распоряжением, которое подписал премьер-министр Медведев, Кельбах Сергей Валентинович освобожден от должности председателя правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» по его просьбе», — цитирует пресс-службу кабмина «Интерфакс».

Ранее источники агентства утверждали, что в правительстве недовольны срывами сроков строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и Кельбах вскоре может покинуть свой пост. Он руководил «Автодором» с конца 2011 года.

Источник РБК, знакомый с руководством «Автодора», говорил, что топ-менеджер мог уйти в отставку еще летом 2018 года, но сохранил пост с условием ускорить строительство ЦКАД и сменить команду.

Строительство ЦКАД началось при Кельбахе в 2014 году. Протяженность трассы — 530 км., общая стоимость проекта ранее оценивалась в 300 млрд руб.

Завершение строительства ЦКАД планировалось в период с 2014 по 2018 год. В 2014 году были разыграны первые лоты — первый и пятый участки дороги. В 2016 и 2018 годах нашли подрядчиков на третий и на четвертый участки. Сроки строительства затем сдвинулись на конец 2019 года.

На низкие темпы строительства обратил внимание президент Владимир Путин и поручил Счетной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить удорожание ЦКАД и выполнение госконтрактов.

Счетная палата пришла к выводу, что к концу 2019 года проект в очередной раз не будет сдан в срок. СП отмечала, что с 2015 года не раз обращала внимание на низкие темпы строительства и повышение стоимости проекта. Ведомство выявило низкое качество проектирования, долгое переоформление земель, неэффективную работу заказчика — госкомпании «Автодор» — и невыполнение инвесторами своих обязательств.

«Количество рабочих и дорожно-строительной техники на всех пусковых комплексах не соответствует проекту организации строительства и недостаточно для ликвидации отставания работ», — писало ведомство.

Согласно отчету Счетной палаты, сдать ЦКАД получится не раньше конца 2021 года.

По данным ведомства, «на 1 декабря 2018 года строительная готовность ЦКАД составляла от 0% до 66%, что не позволит завершить работы на первом, третьем и пятом пусковых комплексах ранее IV квартала 2020 года, а на пусковом комплексе №4 — ранее II квартала 2021 года».

Таким образом, доходы от эксплуатации ЦКАД, запланированные на 2019–2020 годы в размере 22,4 млрд руб., госкомпании не поступят, отмечал аудитор Валерий Богомолов.

При этом сейчас определить полную стоимость строительства ЦКАД невозможно. К 15 ноября 2018 года внебюджетное финансирование строительства составило 14 млрд руб., выделенных в рамках одного концессионного соглашения. По остальным соглашениям средства инвесторов не были привлечены.

На фоне результатов проверки СП «Автодор» направил предложения в Минтранс о переносе сроков завершения работ на 2021 год. «Мы подготовили предложение в правительство РФ. Сегодняшнее состояние не позволит нам сдать участок ЦКАД-4 в декабре 2020 года. Сейчас срок — это октябрь 2021 года. Что касается первого, третьего, пятого (участков) — это октябрь 2020 года», — говорил журналистам Петушенко (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, перенос сроков «связан с наличием множества коммуникаций». «Когда подрядчик проектировал и выходил на стройку, он знал какие-то сети, но со временем они добавляются. В связи с этим идет перепроектирование, небольшое увеличение стоимости. Так что главная причина — это подземные коммуникации и урегулирование вопросов с собственниками, а также леса и лесопарковые зоны», — объяснял Петушенко.

На отставку Кельбаха повлияла скорость процессов в госкомпании, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Это и стало одной из причин задержки строительства дороги. Согласия «Автодора» даже для незначительных изменениях проекта приходилось ждать по полгода, жаловались строитель ЦКАД и человек, близкий к одному из подведомственных Минтрансу учреждений.

Близкий к РЖД собеседник «Ведомостей» заявил, что Кельбах перейдет в железнодорожную монополию на позицию заместителя гендиректора. Переход подтвердил и человек, близкий к «Автодору». В самом «Автодоре» поменяется наблюдательный совет — новый будет утвержден в апреле, пишет газета.