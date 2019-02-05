«Не надо было так делать»: как Росстат придумал рост ВВП

Данные Росстата по темпам роста ВВП в 2018 году вызвали недоумение в экспертном сообществе. Слишком велико оказалось расхождение со всеми ранее сделанными прогнозами, ни один из которых не превышал 2%.

«Экономический рост России выглядит слишком хорошим, чтобы быть правдой», — гласит заголовок материала в Bloomberg.

Росстат в специальном комментарии к первой оценке ВВП пояснил, что наибольшее влияние на рост индекса оказали отрасли «Добыча полезных ископаемых», «Торговля оптовая и розничная», «Транспортировка и хранение» и «Строительство». Кроме того, экспорт рос темпами, опережающими прирост импорта, — 6,3% против 3,8%.

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МВФ, Всемирный банк и даже Банк России не предполагали, что экономика может вырасти так сильно. Причем ЦБ выдал свою последнюю оценку в 1,5-2% уже после того, как Росстат сделал переоценку динамики в строительном секторе, которую сразу же назвали «скандальной».

Пересчитанный объем строительных работ вырос в 2018 году на 5,3%, тогда как предыдущая оценка за 11 месяцев составляла всего плюс 0,5%. Стройку разогнал пересчет данных по Ямало-Ненецкому АО, в котором реализуется проект «Ямал-СПГ» стоимостью $27 млрд.

«Почему 2,3, а не 5% роста ВВП? Я плохо отношусь к этим данным», — говорит партнер компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», руководитель института стратегического анализа Игорь Николаев. Он подчеркивает, что уточненные данные по строительству вызывают больше всего вопросов, поскольку они не корреспондируются с другими показателями.

В частности, за 11 месяцев 2018 года производство большинства стройматериалов (бетона, цемента и пр.) снизилось, сократились объемы перевозки строительных грузов, а импорт цемента вообще упал на 32%. Строительство жилья уменьшилось на 4,9%, введено было 75,3 млн кв. м.

Не должно быть такого расхождения, поясняет он. «Я не верю в этот рост», — говорит Николаев. «Напрасно так сделали. Доверия и без того было немного, а так стало еще меньше», — резюмирует он.

Андрей Клепач, экс-замминистра экономики, главный экономист ВЭБа, призывает не делать пока однозначных выводов и дождаться детализированной статистики, а текущим данным он не склонен доверять.

По словам главы аналитического департамента компании «Локо-инвест», экс-директора департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилла Тремасова, еще до пересмотра данных по строительству Росстат уже зафиксировал бурный рост объемов строительства в регионе. За 9 месяцев их рост составил в номинальном выражении 11,6% год к году, а за 11 месяцев ускорился до 93%.

Он назвал попытку Минэкономразвития объяснить прошлогодний строительный бум «крайне нелепой» и «безграмотной», предположив, что она появилась, поскольку ведомство попросили объяснить, «что там опять за хрень со статистикой творится».

В результате пересчета «Строительство» из отраслевого аутсайдера превратилось чуть не в основной драйвер роста ВВП — его вклад в улучшение ВВП страны составил по итогам 2018 г. примерно 0,3-0,4 п. п., полагает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

«Повышение оценки роста экономики объясняется ускоренным ростом в строительном секторе, предполагаемо, в связи с проектом «Ямал СПГ» — это означает, что примерно треть прошлогоднего роста связана с деятельностью сектора добычи полезных ископаемых», — подсчитала главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова.

Кроме того, позитивную роль в улучшении динамики ВВП также сыграл рост производственных запасов, выраженный интенсивной закупкой впрок экономическими агентами оборудования, сырья и материалов в целях хеджирования возможных инфляционных рисков в ближайшем будущем. Повлиял на увеличение ВВП и заметный рост чистого экспорта, отмечает Остапкович в комментарии к оценке индекса экономических настроений, опубликованной во вторник.

«Для более глубокого анализа ВВП за 2018 год необходимо дождаться от Росстата оценок полного круга показателей, входящих в структуру ВВП, включая объем инвестиций. Пока вопросы остаются, но будем исходить из факта, что зафиксированный статистической службой рост экономики в 2018 г. стал самым высоким за последние 6 лет», — резюмирует он.

Впрочем, продолжения роста экономики такими же темпами в этом году никто не ждет. Прогноз Минэкономразвития пока не пересмотрен и составляет 1,3%. Оптимисты давали оценку в 1,6%. Но теперь прогнозы придется пересматривать.

Стоит подчеркнуть, что населению от статистических действий Росстата ни горячо, ни холодно. Граждане продолжают оставаться под давлением экономической политики властей, а их доходы не растут.

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) падают пять лет подряд. В прошлом году, по оценке Росстата, они снизились на 0,2%.

В 2019 году улучшения ситуации с реальными располагаемыми доходами не предвидится, полагает Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс». Повышение реальных зарплат, главной компоненты реальных располагаемых доходов, уже не будет таким энергичным, как в 2018 году, и составит 1,5-2%, и доходы, скорее всего, продолжат снижение.

Главная проблема для граждан — это рост налоговой нагрузки (НДС, акцизов), тарифов на коммуналку, платы за проезд в общественном транспорте.

Рост цен и расходов приводит к тому, что потребительский спрос растет невысокими темпами и поддерживается кредитами. Несмотря на более сильный рост ВВП, рост потребления домохозяйств замедлился до 2,2% в 2018 году с 3,2% в 2017-м, отмечает Наталья Орлова.

Как власти и статистики будут выкручиваться из созданной ими ситуации, непонятно. Возможно, новый глава Росстата Павел Малков, приступивший к своим обязанностям в конце декабря прошлого года, найдет выход. Но пока он дал повод лишний раз вспомнить, что в статведомство он пришел из Минэкономразвития, отвечающего как за экономический рост, так и за статистику.